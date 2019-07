Naštvaný Babiš: Dělat ze sebe hlupáka už nebudu! Já Hamáčkovi pomáhal. A slova o Zemanovi

„Mám snad prezidentovi lámat ruku, aby mi vysvětlil, proč se tak rozhodl? Má asi nějaký důvod, mně ho ale neřekl. Prezident má na celou věc, kvůli níž už dvakrát musel přerušit dovolenou, nějaký názor a nyní řekl, že se vyjádří v polovině srpna,“ zdůraznil k celé otázce Babiš.

Zároveň také uvedl, že rozhodně nevnímá porušování Ústavy, neboť ta dle jeho slov není porušována. „Čekal jsem, že se celá věc vyřeší dřív, což se bohužel nestalo. Nemám ale žádnou možnost prezidenta k tomu donutit, tak snad těch pár týdnů, kdy jsou vládní prázdniny, vydržíme,“ uvedl s tím, že se dlouho držel zpátky a hledal kompromis, ale následně mu již trpělivost došla a rozhodně již nechce poslouchat, že je slabý premiér.

„Dost jsem panu Hamáčkovi a jeho straně pomáhal, vždy jsem jednal podle koaliční smlouvy, šel jsem na předsednictvo soc. dem., abych zdůraznil, že je naše vláda úspěšná a bylo by škoda ji rozvrátit kvůli tomuto problému. Pro udržení kabinetu jsem dělal maximum,“ podotkl Babiš.

Fotogalerie: - Zasedání vlády bez ČSSD

Pak se předseda vlády vyjádřil k tomu, že odborníci, včetně profesora Jičínského, říkají, že se nyní nedodržují ústavní pravidla. „Ano, odborníci mají jasný právní názor a v ideální, teoretické rovině mohou mít pravdu, ale realita je taková, že prezident není automat na podpisy. To říkali i jeho předchůdci a podobně se chovali. Proto se to snažím řešit kompromisem a doufejme, že se to v srpnu vyřeší,“ řekl.

Závěrem se rozhovořil i k tomu, že on sám by Šmardu nikdy nenominoval. „Souhlasím s prezidentem, že to není člověk, který je vhodný na kulturu. Je to specifický resort, na který je třeba mluvit jazyky, reprezentovat, mít znalosti. Nejsem si jistý, jestli to splňuje zrovna pan Šmarda, ale jak říkám, akceptuji, že si to soc. dem. myslí, proto jsem jej také prezidentovi navrhl,“ uzavřel.