Naštvaný Fico chce udělit hned tři facky

Prezident Peter Pellegrini v pondělí ráno přijal 35 studentů středních škol, kteří uspěli na mezinárodních vědomostních olympiádách. Ceremoniálu předání cen se zúčastnil i slovenský ministr školství Tomáš Drucker ze strany HLAS. Studenti přicházeli k ministrovi, dostávali ocenění, podali si s ním ruku, poté si podávali ruku s Pellegrinim. Následovala společná fotka. Ceny si odneslo i 22 pedagogů, kteří své studenty na soutěže připravili.

Ovšem Simon Omaník, jeden ze studentů, ceremoniál narušil svým vzdorem. Na klopě saka připjatou stuhu s ukrajinskou trikolorou si převzal ocenění, podal ruku Druckerovi, ale když přišlo na to podat ruku prezidentovi, Omaník udělal rukou odmítavé gesto. Následovala společná fotografie i s prezidentem.

Pro Denník N, který často volí protivládní rétoriku, následně Omaník udělal rozhovor. „S prezidentem Pellegrinim mám osobní a politický problém proto, že se podle mě dostal do prezidentského paláce podvodem a oklamáním lidí,“ zkonstatoval pro deník student.

A v palbě pokračoval dál. „Kromě evergreenu populistů o laciných potravinách a laciném plynu, který populisti opakujou každé volby, obvinil svého protikandidáta z toho, že Slovensko pošle do války na Ukrajině,“ myslí si Omaník.

„Nikdy by nás do ní neposlal,“ dodal. „A i kdyby nás do ní poslal, nemělo by to žádné racionální opodstatnění,“ řekl.

„Ze strany Pellegriniho to bylo klamání veřejnosti a útok na nejnižší pudy strachu a u části slovenského obyvatelstva i protiukrajinských nálad,“ vysvětlil Omaník.

„A nemyslím si, že by bylo správné si s takovým člověkem podat ruku, protože s ním hrubě nesouhlasím a myslím si, že je podvodník a lhář,“ vyjádřil své pocity student gymnázia.

„Mladý muž se rozhodl, že do přebírání cen vnese svůj politický vzkaz nebo projeví svůj politický názor. Já to můžu jen respektovat, ale mě vychovali tak, že zatím jsem ve své politické kariéře podal ruku všem, i když jsem s nimi nesouhlasil. Byl to individuální akt mladého chlapce, který chtěl na sebe upřít pozornost,“ okomentoval smířlivě událost Peter Pellegrini.

Slovenský premiér Robert Fico nebyl tam smířlivý. Ba naopak. Večer po události se vyjádřil na facebooku a nad aktem neúcty k hlavě státu si vyhrnoval rukávy.

„Pamatuji si, jak mě napadla protislovenská média, když jsem odmítl kritiku pubertálního studenta Právnické fakulty UK Bratislava proti jejímu děkanovi, vynikajícímu odborníkovi na trestní právo. A dnes jsem konfrontovaný s událostí, kdy nevychovaný puberťák s ukrajinskou vlajkou na obleku nepodá ruku prezidentovi Slovenské republiky,“ napsal Robert Fico na facebook.

A pevně se postavil za Pellegriniho a proti médiím, která jsou podle Fica protislovenská. „Nepodal ruku hlavě státu, která získala svůj mandát v přímých volbách a porazila s přehledem největšího převlékače politických kabátů I. Korčoka. Protislovenská a protivládní média tleskají studentovi ostošest. Prý by jeho odmítnutí podat ruku mělo být příkladem vzdoru,“ odfrkl si Fico.

A v tu chvíli už začaly padat facky. „Někdo tady potřebuje tři facky. Začal bych s protistátními médii. A potom zkušeností ze života. Kdybych si jako student doma stěžoval na učitele, že mě vytahal za vlasy, máma by mi vrazila facky ještě dvě, protože učitel měl vždy úctu a pravdu,“ popsal Fico, jak by řešila podobnou neúctu k představitelům autority jeho matka.

A hned našel viníka. „Sorosovská média rozkládají stát v přímém přenosu. Každý, bez ohledu na to, čeho dosáhl, je dobrý, když znevažuje stát a jeho představitele. I o tom budou nejbližší volby,“ předpovídal Robert Fico.

A popsal, jak by nastalou situaci s Omaníkem řešil on sám. „V první řadě bych se ho zeptal, jestli má dětský pokoj. Za druhé, co ho naučili jeho rodiče. A do třetice bych mu sebral jeho ocenění a poslal před všemi médiemi tam, kam patří. A na závěr bych poděkoval ministru školství za spolupráci,“ vysvětlil Fico.

A na závěr šťouchnul i do samotného Pellegriniho. „Prezident udělal chybu, když řekl, že respektuje studenta. Tady není co respektovat,“ je si jistý premiér Slovenska Robert Fico.

