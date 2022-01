Ne, Farskému to prý zaplatíte i vy. Bobošíková o tom, co vše zvládl porušit

Na paškál si moderátorka Jana Bobošíková vzala poslance Jana Farského (STAN) a jeho cestu do USA na základě získání Fulbrightova stipendia. „Honzíkovu cestu“, jak ji sama nazvala, rozebrala do podrobností a neopomněla připomenout ani skautské zásady, podle nichž se „skaut Farský“ podle jejích slov neřídí.

reklama

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 1% Zaútočí na východ Ukrajiny 3% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 6471 lidí

„Předseda Rakušan oplakává Farského mandát a tvrdí, že Honza byl jeho vzor. Je dobré vědět, kdo je politickým i lidským vzorem prvního vicepremiéra vlády a ministra vnitra České republiky,“ dodala Bobošíková.

„Víte, kdo je největší skaut v Poslanecké sněmovně? V minulosti vedli například ombudsman Křeček, europoslankyně Šojdrová, předseda Sněmovny Hamáček nebo předseda klubu KDU-ČSL Výborný. Teď je ale všechno jinak. Do kapsy je hravě strčil skaut s velkým S. Předseda poslaneckého klubu STAN a první místopředseda hnutí Jan Farský. Ano, mluvíme o jeho slavné stipendijní stáži na univerzitě v Oregonu v USA. A víte, že ho tam doprovodí i manželka s dětmi? Cestu, bydlení i další životní náklady hradí totiž celé Farské family daňoví poplatníci. Málo to tedy nebude. A navíc podle pravidel Fulbrightova stipendia by Farský, pokud by studium přerušil kvůli politické kariéře, čelil finančním sankcím. Mohl by vracet peníze ze stipendia, školného i životních nákladů na celou šestičlennou rodinu, která je v Oregonu s ním. Takže nikoliv řeč cti a politické kultury, ale Honzíkova cesta peněz. Prostě skauting jak vyšitý,“ dodala Bobošíková.

Mgr. Jan Farský STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Anketa Jste pro zvýšení poplatků za ČT? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20837 lidí

„Poslanec Farský o tom, že obdržel Fulbrightovo stipendium, věděl půl roku před volbami. Přesto neváhal kandidovat do Poslanecké sněmovny, stát se předsedou poslaneckého klubu a nechat se zařadit do vládního týmu koalice PirSTAN. A jak říká Jan Farský, politiku jde dělat podle skautských zásad. A víte, jak zní desátá z nich? Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích. Prostě skaut Jan Farský. Poslanec Mgr. Farský odletěl studovat do Spojených států nikoliv proto, že by působil na akademickém pracovišti některé z vysokých škol. Ani nemá vědeckou publikační činnost, která se zaznamenává například ve Web of Science. Ostatně tu nemá ani další absolvent Fulbrightova stipendia, David Ondračka z Transparency International. Jiní absolventi, například Martin C. Putna, publikační činnost mají. Třeba na téma spiritualita Václava Havla,“ dodala Bobošíková.

„Vedle zásady čistoty myšlenek, slov a skutků je další skautskou zásadou hospodárnost. Co myslíte? Kolik bude stát pobyt Jana Farského na Fulbrightově stipendiu české daňové poplatníky? Budete se divit. Fulbrightovo stipendium přiděluje komise Fulbrighta a ta je příspěvkovou organizací českého Ministerstva školství. Daňoví poplatníci České republiky přispěli v loňském roce na její činnost téměř 15 miliony korun. Nevíme, na kolik milionů přijde samotná vědecká stáž, chcete-li školné na univerzitě v Oregonu, ale podařilo se nám zjistit, kolik peněz dostane Jan Farský a jeho rodina na pobyt v USA. Farský sám přiznal, že za ním přiletí manželka a čtyři děti, které společně vychovávají. Jen jejich cesta, životní náklady a Farského stipendium přijdou daňové poplatníky zhruba na 100 tisíc korun měsíčně. Fulbrightovo stipendium je přitom osvobozeno od daně,“ podotkla také Bobošíková.

„Osmiměsíční náklady na Farského nevýkon poslaneckého mandátu přijdou daňové poplatníky na další zhruba dva miliony korun. Nic na tom nemění slib posílat poslanecký plat Člověku v tísni, Paměti národa a skautu, ve kterém sám mimochodem funkcionaří, takže pošle peníze i na svého koníčka,“ zmínila Bobošíková. A zkritizovala Farského i za časté cesty letadlem, což podle ní neodpovídá zásadě skautů chránit životní prostředí.

Psali jsme: Zastřený vzkaz Witowské směrem k Rusku. Vytáhla Havla Peštová (ANO): Špunt plný odpadu v kanalizaci to spustil, ale špatně Kobza (SPD): Máme obrovskou rezervu v tom, abychom vyvinuli tlak na vratné nádoby V režimu dodavatele poslední instance se pasivita nevyplatí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama