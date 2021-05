Ne! Fialo, zlý konec. Svržený Babiš? Jeho odpůrce zděšen

Pravicová koalice Spolu, koalice ODS, lidovců a TOP 09 , získala podporu Pirátů a Starostů a Sněmovna bude za pár týdnů hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Někdejší pravicový politik Ivan Pilip nad tím kroutí hlavou. V politice se podle něj mají dělat kroky, které dávají smysl. Přidal jedno varování. „A nejhorší by bylo, kdyby Babiš z čela vlády do voleb odstoupil.“ Stačí si prý vzpomenout na to, co předváděl Václav Klaus.

reklama

Opoziční ODS, lidovci, TOP 09, Piráti a Starostové požadují svolání schůze Sněmovny, na které se bude hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Opoziční strany si od toho mimo jiné slibují, že se s konečnou platností ukáže, jak se k menšinové vládě ANO a ČSSD staví komunisté.

Anketa Chcete, aby sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Andreje Babiše? Ano 20% Ne 76% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 745 lidí

Šéf hnutí ANO a premiér nechápe, proč by se zrovna teď mělo hlasovat o nedůvěře jeho vládě, když do voleb schází jen 5 měsíců a jeho kabinetu se podle Babiše daří očkovat občany proti covidu a život se vrací do normálu.

Ivan Pilip, někdejší člen ODS a Unie svobody - DEU nad počínáním dnešní opozice taktéž kroutí hlavou. Ale z jiného důvodu než Babiš. Obává se totiž toho, co by Babiš provedl, kdyby se mu otevřela možnost odejít z postu premiéra.

„Nějak to hlasování o důvěře nejsem schopen docenit. V politice je dobré dělat kroky, po kterých víme, jaký tah bude následovat. Tady nevím. A nejhorší by bylo, kdyby Babiš z čela vlády do voleb odstoupil. Jestli voliči něco milují, je to ublížený hrdina, Václav Klaus by mohl vyprávět...,“ varoval opozici Pilip s odvoláním na politickou krizi z let 1997 až 1998, která nakonec skončila podpisem opoziční smlouvy mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem.

Konstatoval také, že do voleb je ještě daleko. „V politice jsou 4 měsíce dlouhá doba a lidé zapomínají,“ upozornil.

Přední konzervativní komentátor Martin Schmarcz, který patří k největším vládním kritikům, záměr odsoudil ještě v době, kdy ho lídr SPOLU Petr Fiala oznamoval na tiskové konferenci. Podle Schmarcze předseda ODS Petr Fiala chybuje, když občanům místo jasných sdělení co a proč dělá a bude dělat, dává přednášky z politologie.

„Zase přednáška z politologie místo jasného zdůvodnění politické akce...“ zareagoval následně na Fialovo vystoupení politický komentátor Martin Schmarcz.

Psali jsme: Smůla. Fiala odtroubil svržení Babiše a hned má po radosti

„A ještě to zdůvodňuje Vrběticema. To asi chtějí získat hlasy SPD a KSČM? Pravice by za toto měla vládě tleskat,“ dodal následně ještě v komentářích muž, jenž dříve pracoval jako mluvčí premiéra Mirka Topolánka. „SPD a KSČM to vyhošťování Rusů vadí, takže když to pravice napadá, dělá jim radost...“ dodal.

Psali jsme: VIDEO Nemůžu se učit do školy, musím zachraňovat planetu. Dívka blokovala dopravu, strážníci s ní zametli Vládnou nám mimozemšťané, kteří netuší, jak lidé žijí. Předsedkyně Trikolóry tuší, co se vládě brzy vymstí Vláda: Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021 Katastrofa pro nemocnice: Jde o peníze. Piráti bijí na poplach

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.