Ne. To není možné! Ester Ledecká i po ohromném úspěchu terčem redaktora Českého rozhlasu

Redaktora z ČRo Miroslava Bureše již před závody rozčilovalo to, že česká reprezentantka ve snowboardu a v alpském lyžování Ester Ledecká odmítala v dějišti her poskytovat novinářům rozhovory. Za svá slova byl od některých fanoušků mladé sportovkyně velmi kritizován. Nyní redaktoři Českého rozhlasu v kritických hlasech pokračují. Vadí jim, že Ledecká nepřišla do Českého domu.

„Nechci nikoho soudit, že nepřišel dát díkůvzdání jako ostatní čeští medailisté, neznám okolnosti. Ale je fajn, že někdo našel ‚odvahu‘ to zmínit,“ napsal Jaroslav Plašil a sdílel příspěvek Štěpána Pokorného, redaktora Radiožurnálu. Ten upozornil na Twitteru, že hlavní hvězda olympijských her Ester Ledecká nedorazila. „Tak jsme skončili s ceremoniálem. V Českém domě jsem byl 16 dní nepřetržitě. Medailisté tu slavili a z jejich díkůvzdání byly nakonec parádní oslavy pro fanoušky a ostatní. Bohužel sem nechtěla hlavní hvězda celých her. Českému domu a tomu, co zde předvedla, by to náramně slušelo,“ komentuje.

To nemohl nechat bez odpovědi Miroslav Bureš, který si přisadil na adresu Ledecké a odpověděl v komentáři: „Všichni přišli kromě Ledecké. Asi se nechtěla rozptylovat před závody, které má za týden nebo čtrnáct dnů?“

Bureš za svoji kritiku sklidil mnoho kritických a ironických komentářů, a to nejen od fanoušků Ledecké. „Možná by stálo za to uspořádat událost Slavnostní přivítání Miroslava Bureše po přistání na Letišti Václava Havla,“ píše na Facebooku šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

Komentáři se neubránila ani hokejová sportovní disciplína. Českým hokejistům se útok na vysněné zlato nevydařil. Domů se vracejí bez medaile. Zlatou vybojovalo v dramatickém finále Rusko. K tomu uvedl exporadce Petra Nečase a Pavla Bělobrádka Martin Schmarcz na svém Facebooku: „Vlastenci se radují ze čtvrtého místa v hokeji. Vlastizrádci slaví zlatou.“

