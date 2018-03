Ne, nevyhošťovat Rusy, zaznělo překvapivě z ČT. A objevily se převratné informace o Skripalovi a jeho dceři

Pokud by Česko přistoupilo k vyhoštění Rusů, nejednalo by se o diplomaty, ale o nedeklarované zpravodajce. Novotný vysvětlil, jak se při vypovídání postupuje. „Nyní by to bylo čistě politické vypovězení. Při ničem jsme je nenachytali,“ poznamenal Novotný s tím, že toto politické gesto by nám mohlo Rusko nějak vrátit.

„Že by se mluvilo o jednotném postoji, že všichni budou vypovídat ruské diplomaty, to si myslím, že tu není. Například rakouský kancléř oznámil, že to neudělá,“ zhodnotil Novotný. „Je to skutečně čistě politické rozhodnutí,“ dodal.

„Odvetné opatření bylo, že byl pozván ruský velvyslanec k ministru zahraničních věcí Martinu Stropnickému,“ řekl Novotný k reakci Česka na tvrzení Ruska, že by za látkou novičok mohla stát i Česká republika.

„Česko by mělo k vypovězení přistoupit jen tehdy, bude-li k tomu mít pádné důvody,“ podotkl Novotný. Česko by nemělo hledět jen na slova britské premiérky Theresy Mayové. Novotný dokonce zpochybnil i to, že mělo dojít k otravě látkou novičok. Podle něj ani to nebylo prokázáno. „Ve světě zpravodajských služeb je možné všechno a někdy se možná nedozvíme vůbec nic,“ dodal závěrem.

Jak však také uvedl web ČT24 podle britského listu The Times, bývalý ruský agent Skripal a jeho dcera Julija vypnuli v den útoku na čtyři hodiny navigaci GPS ve svých telefonech. Londýnská policie však odmítla tuto informaci potvrdit. Jak list The Times uvádí, s vypnutou navigací se Skripalovi mohli vydat na tajnou schůzku, aniž by byli sledováni.

