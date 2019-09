Ne podřízenosti Německu, stop neziskovkám! Vytáhl Klaus ml. program. Problém pro Babiše. A co EU?

Řekl bych k tomu asi toho, je to naprosto něco jiného, než mají ostatní politické strany. Spoustu lidí to možná naštve, spoustě lidem se to možná nemusí líbit, ale my budeme náš program hájit,“ zdůraznil Klaus s tím, že týden co týden bude jednotlivé kapitoly představovat veřejnosti. „My jsme na straně dobra, budeme hájit správné věci a to nám dělá radost,“ uzavřel úvodní slovo předseda hnutí.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jste pro zachování sochy maršála Ivana S. Koněva na původním místě v Praze 6? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 2948 lidí

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková doplnila, že pokud jde o rodinu, tak ta má být tvořena mužem, ženou a dětmi. V záležitostech zaměstnanosti bude Trikolóra podle poslankyně prosazovat ochranu pracujících rodičů, ale také seniorů, kteří pro tuto zemi pracovali v minulosti.

Zmínila také Evropskou unii.

„Jsme proti jakémukoli vstupu do eurozóny teď i do budoucna, žijeme u nás, a proto nás zajímá, jak se našim lidem daří. Nepřipustíme další předávání pravomocí do EU,“ volala Majerová.

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem. Český parlament nesmí být podřízeným orgánem schvalujícím zákony napsané jinde. Nepřipustíme předávání dalších pravomocí do EU. Chceme návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu. Nechceme být znovu zemí s omezenou suverenitou. Naši občané nehlasovali v referendu pro vstup do EU proto, že chtěli s existencí naší republiky skoncovat. Naopak, toužili po 40 letech vazalství po skutečné národní a občanské svobodě. Jejich naplnění je i naším cílem,“ stojí k tomuto budu podrobněji v programu hnutí.

Klausovo hnutí však nestojí jen o návrat před Lisabon, ale také o zásadní revizi dotační politiky, ze které profitují velké firmy, včetně Agrofertu Andreje Babiše (ANO), který je dočasně odložen v premiérově svěřenském fondu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Trikolóra se hodlá zasazovat o stopku dotacím tzv. politickým neziskovým subjektům.

„Ukončíme plýtvání finančních prostředků na financování politických neziskových subjektů a ušetřené prostředky využijeme na rozvoj naší země,“ stojí také v programu.

Po Majerové se ujal slova Václav Krása a věnoval se sociální politice v podání Trikolóry.

„My budeme chtít, aby se práce vyplatila. My budeme chtít, aby lidé, kteří pracují, měli dost finančních prostředků. Chceme také podpořit početnější rodiny,“ uvedl Krása s tím, že rodiny, které budou mít tři a více dětí mají být významně daňově zvýhodněny.

Trikolóra prý navíc chystá reformu sociálního systému. „Uděláme reformu dávek a tam, kde se dávky zneužívají, tak se budeme snažit problém odstranit,“ pokračoval Krása s tím, že si hodlá posvítit na příspěvek na bydlení, ale také na porodné, které by podle něj mělo dostat více maminek než dnes.

Na tiskové konferenci také zaznělo, že se Trikolóra chystá zrušit Ministerstvo pro místní rozvoj jako příliš drahou organizaci a neefektivní instituci.

Garant programu v oblasti zemědělství je Zdeněk Jandejsek. „Pokud budeme stavět jen na studentech, kteří budou o zemědělství rozhodovat na ministerstvech, dopadne to velice špatně,“ varoval Jandejsek. Trikolóra hodlá vrátit hlas těm, kteří se vyznají jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. „Jsme na třetině stavu od roku 1990 u skotu, prasat a dalších,“ varoval expert Trikolóry pro tuto oblast.

Psali jsme: Nora Fridrichová… A hned je zle. Jde o Klause ml. A nejen o něj Co bude, až Zeman nebude... zase Zeman? Už se rýsuje další souboj o Hrad Zapadlo: Laudát si vyřizuje účty s Klausem. Jde o klima Větší ďábel než Soros? Levicový server hájí aktivistku Gretu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp