Nedali mu hypotéku. Řešením je prý přijetí eura v Česku. Příběh má ale trhlinu

V otázce přijetí eura dosud neexistuje ani společenská, ani politická shoda. Zatímco opoziční ANO i SPD přijetí eura odmítají, některé strany z vládního tábora jako STAN a TOP 09 jsou pro. V rámci ODS se názory na přijetí eura různí. Aktivně se o vstup do eurozóny zasazuje prezident Petr Pavel, který to zmínil v obou svých dosavadních novoročních poselstvích.

„Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností,“ uvedl Pavel v projevu minulý rok.

Zastánci přijetí eura tvrdí, že díky tomu poroste česká ekonomika, zvednou se platy a zvýší se konkurenceschopnost českých firem, mnozí odborníci ale těmto názorům oponují. Předseda iniciativy Euro v Česku Michael Pascal Večeř nyní tvrdí, že euro by vyřešilo i údajné problémy s hypotékami.

„Známý si teď chtěl koupit v Praze dům. Podepsal rezervačku, ale žádná česká banka mu nedala hypotéku, protože pracuje na Slovensku a má příjem v eurech. Proč ještě dvacet let po vstupu do EU pořád nemáme euro, aby to lidem usnadnilo život? Může mi to někdo vysvětlit?“ předložil Večeř příběh svého známého.

Známý si teď chtěl koupit v Praze dům. Podepsal rezervačku, ale žádná česká banka mu nedala hypotéku, protože pracuje na Slovensku a má příjem v €. Proč ještě 20 let po vstupu do EU pořád nemáme #euro, aby to lidem usnadnilo život? Může mi to někdo vysvětlit?#hypoteky #reality pic.twitter.com/35b1JXi7wm — Michael Pascal Večeř ???? ???? € (@PascalVecer) January 15, 2025

Jenže lidé tomu příliš nevěří. „Je ten známý teď s vámi pořád v místnosti, nebo si stále ještě vychutnává potlesk v tramvaji?“ píší ironicky.

Lidem v příběhu nesedí hlavně fakt, že někdo složil vysoký rezervační poplatek, aniž měl hypotéku předjednanou v bance. „Podepsal rezervačku a neměl s bankou pojištěnou hypotéku, ju?! Tak to už asi vím, proč mu tu hypotéku nedali,“ má jasno jeden z komentujících.

„Snad si nejdřív prověřím, že dostanu hypotéku, a pak teprve složím peníze, ne?!“ dodávají lidé.

Psali jsme: Rýpanec prezidentovi a dalším: Jistě, přijměme euro. Až začnou v Německu plnit, co slíbili „Úspěšní“ s eurem? Ekonom se podíval Pavlovu tvrzení na zoubek Jiří Paroubek: Zavedení eura Vy, kteří se nemáte dobře... Pavel oslovil strádající Čechy. Pak zavelel pro euro a dal návod, jak volit