Nejmladší poslanec Topky se rozpovídal: Všechno je to nějaký soubor reality...

Úvodem Svoboda odpovídal na to, jak se cítí v koalici. „Jedna rovina je určitá radost z toho, že jsme před půl rokem uspěli a že to prostě dává smysl, a spousta věcí je lepších a mám z nich radost. Druhá rovina je, že ty okolnosti, které za poslední měsíce nastaly – kromě ruské agrese na Ukrajině jsou to ekonomické dopady – tak samozřejmě ta situace není snadná. A kdyby tady byla vláda nebo koalice jakákoliv, tak by se s tím rvala velmi obtížně,“ zmínil Svoboda.

Dalším tématem bylo manželství pro všechny, kdy podle moderátora mu vždy TOPka přišla trošku liberálnější než ostatní strany. „V rámci poslaneckého klubu máme volné hlasování v tomto tématu. To znamená, jsou tam jak lidé konzervativnějšího střihu, tak i toho liberálnějšího, a samozřejmě všechny ty nuance, které v tom tématu budou, tak se budou velmi vášnivě diskutovat. I před volbami to bylo velké téma, ale věřím, že kompromis nastane,“ dodal Svoboda.

Své pak Svoboda řekl i k nové budově pražské filharmonie. „Mám ohromnou radost, že se něco děje. Když si uvědomíte, že poslední sál v Praze byl postaven před více než 120 lety. To je strašné. Obecní dům i Rudolfinum mám strašně rád, to bez debat, ale ty požadavky to úplně nesplňuje, a když chcete udělat symfonický koncert, Mahlerovu symfonii, což by mělo být v Praze kde udělat, tak nemáte kde. Kapacitně ani akusticky to pódium nevyhovuje,“ zmínil.

„Vedle toho, když se kouknete do všech kloudných měst, do Hamburku, Katovice, Krakov, Gdaňsk, na všechny strany, Poláci umí velmi dobře čerpat evropské fondy a opravdu nejen stavět ty silnice a dávat to do betonu, tak to využili velmi efektivně. A co se mých oborů zájmu týče, tak jsou to zrekonstruované varhany v kostelích, postavené koncertní sály, jsou to oblasti, kde jsme strašlivě zaspali, to se tady nestalo,“ dodal Svoboda.

„V kontextu ekonomické situace, která je tady dneska – tuhle mě zastavila uklízečka a říkala: Co vy tam v té Praze, uděláte s tím něco? A já jsem říkal: Co máte na mysli? A ona: To zdražování, ten benzín, to jsou těžké věci... Ona mi říkala: Nám se zdražila hypotéka, tak to je krutý, to je drsný... A v jedné ruce říct: Nepřidáme, není, a v druhé ruce říct, že si tady postavíme barák za iks miliard, já jsem pro, mně se to líbí, ale všechno to je nějaký soubor reality, ve které žijeme...“ domnívá se Svoboda, ale rozhodně zdůraznil, že je potřeba mít ambiciózní projekty.

