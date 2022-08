Největší hrozba! Bolševická svině chce být prezidentem. Babiš to při vzpomínce na rok 1968 schytal

Česko si dnes připomíná 54. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Ve světle války na Ukrajině čeští politici připomínají, že bezpečnost není samozřejmosti. V srpnu 1968 došlo k velké ztrátě nadějí žít ve svobodné zemi, vyjádřil se například expremiér Andrej Babiš (ANO). Expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek mu ale vpálil, že tak se stalo právě kvůli lidem, jako byl on. A nebyl jediný. Jako odplata Rusku se také rozjela sbírka na podporu Ukrajiny se symbolickou částkou 1968 korun.

Armády pěti zemí (SSSR, Maďarska, Bulharska, Polska a částečně i NDR) překročily státní hranice v noci na 21. srpna 1968 a zničily sen českých lidí o svobodě. Vzpomínku na svém twitterovém účtu sdílí premiér Petra Fiala (ODS).

„V noci z 20. na 21. 8. 1968 obsadil Sovětský svaz s podporou dalších států Varšavské smlouvy Československo. Tanky okupantů brzy získaly kontrolu nad celou zemí. Invaze ukončila období uvolněné atmosféry pražského jara, stejně jako sny obou našich národů o svobodnějším životě,“ vzpomíná předseda vlády Petr Fiala.

„O 54 let později vpadlo Rusko za vydatné pomoci Běloruska na území samostatné Ukrajiny, aby ji zbavilo nezávislosti a svobody. Rusko tak kousek od nás rozpoutalo brutální válku, ve které denně zabíjí lidi, ničí školy, nemocnice a památky a vyhání obyvatele z jejich domovů,“ pokračuje Fiala.

Vyzvdvihuje proto pomoc Ukrajině: „Naše vůle pomáhat Ukrajině nás nesmí opustit. Jde i o naši svobodu a bezpečnost. Nedovolme agresorovi, aby zvítězil. Nikdy nevzdejme zápas za nezávislost, svobodu a demokracii.“

Podle jeho předchůdce, lídra opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, bychom se v tento den měli věnovat především vzpomínce na všechny oběti této zákeřné a násilné agrese, která přerušila naši cestu ke svobodě. „Místo toho lidem invaze zničila všechny naděje a oddálila pád totalitního režimu o dalších 21 let. Přišli jsme o velkou část elit, která odešla za lepším životem do zahraničí,“ dodává ve svém tweetu.

„Je to pro nás poučení, že podobným hrozbám se do budoucna musíme umět bránit a že naše bezpečnost není, zvlášť v dnešní době, samozřejmost,“ připsal v dalším příspěvku.

Lidé mu v následně diskusi nezapomněl připomenout jeho komunistickou minulost.

„Proto jsi byl agentem STB číslo 25085 a vstoupil do KSČ, aby jsi ten hrozný režim, který lidem ničil životy, držel nad vodou? Jak se vůbec opovažuješ mluvit o svobodě a demokracii, když jsi největší její hrozba!“ rozčílil se Erik Brožek.

„Normalizaci už tady prováděli naši vlastní komunisti, jako ty a jiné bolševické svině!“ opřel se do Babiše diskutér Tomáš Smékal.

„No a na protest proti té invazi jsi vstoupil do KSČM a podepsal spolupráci s StB. Vskutku originální. Ale neboj Andreji... Na každou svini se vaří voda. A ty už ten konec pomalu začínáš cítit...“ přidal svůj názor Tomáš Vašek.

„Kde berete drzost – komunista a estebak – se takto vyjadřovat. Svým chováním, za podpory hanebného prezidenta a koupené suity přisluhovačů, ničíte naši společnost stejně,“ pozastavil se David Skála.

V podobném duchu na Babiše v této spojitosti útočila celá řada reakcí. Jedna taková patřila i exministrovi a exšéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. I on z prodloužení totality viní lidi, jako byl Andrej Babiš.

„Všechny naděje nezničila jenom invaze. Ty zničilo hlavně chování našich vlastních lidí, kteří i po invazi ochotně vstupovali do KSČ a podepisovali závazky s StB. Jako Andrej Babiš. Ti především oddalovali pád totalitního režimu. Nikdo takový se nesmí stát prezidentem ČR,“ napsal Kalousek v reakci na Babišovu vzpomínku k událostem z roku 1968.

Babišova slova reflektoval také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Co to plácáte? Oni museli odejít, protože by jinak zbytek života strávili v kotelnách a těžké výrobě. Oni by nevstoupili do KSČ jako Vy a ani nespolupracovali s StB jako Vy. Tak radši v tento den mlčte! Kolaborantů v této zemi bylo vždy mnoho! Hrdinů málo. Vy jste ten první,“ uhodil na expremiéra.

„Jiná doba, stejní okupanti,“ píše europoslanec k okupaci Československa ve svém tweetu. „Víme, co to znamená, když Rusko nabízí ‚pomoc‘. Rusko je hrozba. Ukrajině musíme pomoct, aby ruské okupanty vypráskala ze svého území co nejdřív,“ dodává lidovec Zdechovský.

K dnešnímu výročí okupace mohou lidí ve sbírce Dárek pro Putina přispívat částkou 1968 korun ve prospěch ukrajinské armády. Zakladatelé sbírky to prý považují za pomstu za tehdejší vpád sovětských vojsk na naše území. „Putine, to máš za mne a mé rodiče. Tenkrát byli mladí a chtěli tak žít naplno ...“ stojí v jednom se vzkazů, který se objevil u platby 1968 korun na účet ambasády Ukrajiny.

„Za všechny peníze nakoupíme zbraně a pošleme UA armádě. Děkujeme za mimořádné množství darů...“ nabádají zakladatelé peněžní sbírky.

Mezi dárce částky 1968 korun se zařadil bývalý premiér Mirek Topolánek. „1968,- Kč odesláno. Děkuji za dobrý nápad,“ napsal ke svému finančnímu daru Topolánek.

Stejně tak učinil například politický geograf Michael Romancov. „V předvečer ‚internacionální pomoci‘ je to to nejlepší, co se dá udělat. V Rusku se tomu říká, že jsme ‚cyničtí‘. Tak za každého z nás dnes jednou a zítra za ty z rodiny,, kterým v roce 1968 zkazili život. Je třeba splácet i ‚úroky‘!“ napsal Romancov.

K daru na záchranu Ukrajiny symbolickou částkou vybízí spoluobčany také Ivo Zelinka. „To, co se stalo 21. srpna 1968 Československu, už nezměníme. Osud Ukrajiny ale má možnost ovlivnit každý z nás,“ vyzývá.

„Dějiny se opakují, ale Rusy lze porazit. jednou provždy!“ připomněla si 54. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková.

Sověti invazi pojmenovali „Operace Dunaj“. K jejímu provedení soustředili půl milionu vojáků a tisíce tanků. Armády dalších socialistických států, jmenovitě Maďarské lidové republiky, Polské lidové republiky, Bulharské lidové republiky a Německé demokratické republiky, se operace Dunaj účastnily jen potud, aby mohly Moskvě poskytnout alibi a dát jí možnost označit invazi za mezinárodní akt.

