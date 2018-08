Někdejší tajemník SPD Staník dostal pokutu 70 tisíc. A nejen to

Obvodní soud pro Prahu 1 uložil bývalému tajemníkovi hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslavu Staníkovi za nenávistné výroky pronesené ve Sněmovně trestním příkazem roční vězení, které podmíněně odložil na zkušební dobu dva roky, a peněžitý trest 70 000 korun. Uvedla to dnes Česká televize (ČT), které to řekl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Zprávu převzala ČTK.

Soud uznal Staníka vinným v pondělí, mluvčí soudu Pavla Hájková tehdy ale výši trestu neupřesnila, protože rozhodnutí ještě nebylo doručeno všem účastníkům.

„Obviněný byl uznán vinným ve smyslu podané obžaloby, tedy ze spáchání přečinu podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod a dále z popírání, schvalování a ospravedlňování genocidy,“ řekl ČT Lelek.

V případě, že Staník uloženou pokutu nezaplatí, bude muset jít na dva měsíce do vězení. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. Staník proti němu může podat odpor, v tom případě by soud musel nařídit hlavní líčení.

Na případ upozornil server Aktuálně.cz. Staník podle některých svědků incidentu loni v říjnu posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu. Vyzýval údajně k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození. Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) popsala, že když do místnosti vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Poté řekl, že ministryně podporuje homosexuály, kteří by se měli zlikvidovat.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. V asistentské funkci skončil na přelomu loňského listopadu a prosince, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Při říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu SPD a volal na ně policii. Předseda SPD Tomio Okamura nedávno zdůraznil, že Staník není členem a už ani tajemníkem hnutí.

Státní zástupce podal obžalobu na Staníka v polovině července.

autor: mp