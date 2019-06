Někdo ti to zakázal, Fialo? Jsi jako Hamáček. Topolánek drtí předsedu ODS a fandí Němcové s Novotným

„Žádáme zveřejnění rozhodnutí Evropské komise a vyčíslení toho, kolik peněz od roku 2018 získal Agrofert z EU a z ČR. Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu. Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu,“ poznamenal lídr ODS Petr Fiala.

„Je smutné, že za ODS mluví správně jen Pavel Novotný a Miroslava Němcová. To Ti někdo zakázal říkat, že tím zlodějem a lhářem není Agrofert, ale Babiš? Stejné věty jako Jan Hamáček. Smutné,“ sdělil na Fialova slova Mirek Topolánek.

„Mirku upřímně, když Petr Fiala řekne, že Andrej Babiš a nikoliv Anonfert, tak komu to asi pomůže? Přece AB ofiko, jakože, nic nevlastní, a osobně nechci, aby to byla další voda na mlýn jeho voličům. Petr Fiala v klidu a bez emocí prosím. Děkuji,“ odvětil jeden z uživatelů.

„Mně to pomůže! A všem, kteří by chtěli ODS volit. Chci po politicích, aby dělali to, co je správné a ne pouze to, co je chytré,“ dodal dále Topolánek.

A velmi zostra se pak vyjádřil Josef Kokta. „Běžte taky už do prdele, Fialo,“ poznamenal Kokta a posteskl si, že Fiala nepřišel s žádným programem. „To je furt jen Babiš, Babiš, Babiš...“ dodal.

