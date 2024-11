Německo není schopno uspořádat volby

Německá vládní koalice SPD, FDP a Zelených se rozhádala. A to kvůli tomu, že kancléř Olaf Scholz chtěl prolomit dluhovou brzdu Německa a získat tak miliardy euro na pomoc Ukrajině. Koaliční FDP se proti tomu postavila s tím, že dluhová brzda je zakotvená v ústavě a zaručuje, že Německo se nepropadne do exponenciálně rostoucího dluhu. Na to konto Olaf Scholz vyhodil z vlády ministra financí za FDP Christiana Lindnera. S Linderem se z vlády poroučela celá FDP. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 13349 lidí

Linder pak při rozhovorech požadoval, že pokud má jít další pomoc Ukrajině, musí se snížit důchody německým důchodcům, nikoliv rušit dluhová brzda, tvrdil v rozhovoru pro veřejnoprávní ARD. A protože Německo se pomalu ocitá v předvolebním režimu, zvolil Scholz velmi konfrontační rétoriku vůči FDP. „Chceme tomu podřídit naši zemi? Že to říkáme proto, že podporujeme ohroženou sousední zemi (...), děláme to na úkor budoucnosti naší země? Na úkor soudržnosti? Musejí to platit občané a důchodci? Odpověď zní ne!“

Kancléř chtěl hlasování o důvěře vládě uspořádat až po novém roce. Ale tlak vůči němu se stupňoval. Ustoupil tedy a navrhl, že hlasování by mohlo proběhnout už před Vánoci. To by ovšem znamenalo, že pokud by vládě nebyla důvěra vyslovená, konaly by se předčasné volby po Vánocích.

A tady přišlo varování z nečekaných míst. Předsedkyně německé volební komise Ruth Brandová zapochybovala o tom, jestli je vůbec v silách Německa sehnat papír na konání voleb v tak brzkém termínu. „Je to velká výzva v dnešním světě skutečně obstarat papír a provést tiskové objednávky,“ poznamenala k Scholzově vyjádření Brandová. Podle varování Brandové by mohlo dojít k přetížení volebních kanceláří, nedostatečnému proškolení volebních komisí a chybějícím hlasovacím dokumentům – zejména se ale Brandová obává, že nemusí být dostatek papíru.

Vzhledem k tomu, že strany potřebují rozhodnout o kandidátních listinách a dalších organizačních otázkách, zdržení hlasování po dlouhé době státních svátků by s sebou přineslo „nevyčíslitelná rizika“, řekla dále Brandová.

„Toto varování nejvyššího organizátora federálních voleb je nejen udivující, ale také nesmírně znepokojivé. Německo že by nemělo být schopno uspořádat federální volby do dvou až tří měsíců – a to jako třetí největší průmyslová země světa a takzvaný organizační mistr světa? Kvůli přetíženým volebním komisím a nedostatku papíru? Opravdu už to došlo tak daleko?“ komentoval slova Brandové komentátor ARD Martin Polanský.

