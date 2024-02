Němečtí reportéři vyrazili do Mariupolu. Nikdo jim nebránil. A zírali, že to tam funguje

„Mariupol není městem duchů, město funguje,“ informoval v reportáži korespondent německé veřejnoprávní televize ZDF, který se se svým týmem z Moskvy do Ruskem okupovaného ukrajinského města vypravil. Ve městě se mohli volně pohybovat, v provozu jsou v Mariupolu obchody i restaurace. Lidé tam žijí svými životy, většina obyvatel, s nimiž tým ZDF hovořil, byla proruská.

Představitelé města uvádějí, že při útocích zahynulo asi 21 000 civilistů. S více než 420 tisíci obyvateli bylo město ještě před invazí největším městem v Doněcké oblasti. Podle dosavadních informací byl Mariupol téměř zničen.

Korespondent německé veřejnoprávní stanice ZDF a ředitel moskevského studia Armin Coerper odcestoval do Mariupolu, aby si o současné situaci ve městě udělal nezávislý obrázek. Coerper považuje za důležité o válce informovat z obou stran, pokud je to možné, aby si diváci následně sami mohli na věc též udělat názor. To je dle jeho názoru úkolem korespondenta a novináře veřejnoprávní televize.

Korespondent ZDF informoval, že pro vstup do města potřeboval ruské dokumenty. „Rád bych velmi jasně řekl, že to neznamená, že uznáváme tuto okupaci Ruskem. Ale myslím, že je důležité udělat si představu o místě, a pokud máme tu příležitost, měli bychom to udělat,“ prohlásil Coerper.

„Vidím zde spoustu destrukce. Přibližně dvě třetiny města jsou zničené. Vidíme zde ale také spoustu rekonstrukcí. Ulice, školy, obytné bloky domů jsou znovu rekonstruovány, jde to velice rychle,“ shrnul svůj prvotní dojem z návštěvy Mariupolu Coerper v živém vysílání pro ZDF z 29. ledna 2024, zatímco stál dle svých slov před rozstřílenými sutěmi bývalého nákupního centra.

V Mariupolu spolu s týmem setrval od 24. ledna. Sám proto hned z kraje reportáže upozornil, že kvůli omezenému času svého pobytu ve městě je schopen lidem zprostředkovat pouze své bezprostřední dojmy z města.

Korespondent Coerper spolu s jeho týmem se ve městě mohl samostatně pohybovat. „Jsme plně nezávislí. Jsme sami, pouze náš ZDF tým jel autem z Moskvy do Rostova, kde jsme překročili hranice na Ukrajinu a dorazili do Mariupolu,“ uvedl Coerper.

„Nejsme monitorováni, můžeme se ve městě volně pohybovat i mluvit s lidmi. Nemáme zde žádná omezení,“ informoval Coerper. Dodal, že není jasné, kolik přesně lidí v Mariupolu aktuálně žije. „Ti, co tu žijí, s námi bez problému mluví. Mariupol není městem duchů,“ jasně zdůraznil Coerper. „Lze tu na ulicích vidět lidi, kteří si zde žijí svými životy a jsou otevření.“

Rusifikace oblasti

Většina lidí žijících v Mariupolu je podle zprávy Coerpera proruská. Korespondent ZDF nicméně upřesnil, že je možné, že lidé, kteří se ZDF byli ochotni mluvit, s nimi mluvili právě proto, že jsou Rusku nakloněni, a ti, co nejsou, mluvit nechtěli z obav z represí. „Pokud ve městě ještě žijí lidé, kteří jsou prozápadní, pak jsou pravděpodobně mnohem zdrženlivější a mohou se také možná obávat represí, pokud s námi promluví,“ připustil Coerper. „Takže mým dojmem je, že ti lidé, kteří zde zůstali, jsou z větší části proruští.“

Rusko má dle Coerpera zájem na tom, aby ve městě žili Rusové: „Rusifikace oblasti skrze osídlení ruskými občany je něco, co se v Sovětském svazu pořád opakuje… Lékaři, učitelé, stavbyvedoucí, to jsou zde všichni lidé z Ruska.“

„Jak už jsem řekl, toto město není městem duchů. Město funguje. Funguje zde elektrika, topení, teče zde teplá voda, je tu internet, wifi připojení, to všechno zde je. Jsou tu otevřené obchody, restaurace, a tak dále,“ přiblížil Coerper divákům ZDF aktuální dění ve městě s tím, že Rusko do oblasti pumpuje velké množství peněz.

Obyvatelé Mariupolu od Ruska dostávají důchod. Podle rozhovoru s jedním z obyvatelů se jedná o 100 až 150 eur za měsíc.

V Mariupolu se staví nové budovy, probíhá prý i rekonstrukce divadla. „Je velmi patrné, jak moc se zde staví. Stavějí se nové školy, byla nám představena top moderní nemocnice,“ uvedl Coerper.

Následně připomněl, že ruština byla v Mariupolu převládajícím jazykem i před válkou. Herci z mariupolského divadla, které bylo začátkem ruské invaze bombardováno, mu řekli, že dříve jim však nebylo dovoleno hrát hry v ruštině. Nyní je situace jiná, aktuálně hrají ve filharmonii. Divadlo bude znovu zrekonstruováno koncem roku.

Situace se pod ruskou okupací mění i ve školách, kde se objevují nové učebnice a osnovy. Hodiny dějepisu se nově řídí ruským narativem.

Ve městě je nicméně stále znát kontrola armády, je stále pořád spousta vojenských kontrolních bodů.

Existuje však v Mariupolu odpor? „Nic takového nevidím,“ říká Coerper.

V dubnu 2022 satelity odhalily u Mariupolu masové hroby, které podle ukrajinských představitelů představovaly důkaz o ruských válečných zločinech proti civilistům. Rusko nařčení odmítalo. Coerper potvrdil, že na předměstí města jsou „velice velké hřbitovy s velice velkými hroby“.

V závěru redakce ZDF zdůrazňuje, že ačkoliv korespondent Coerper užil zavádějící formulaci „město funguje“, tak vyčlenění této fráze z kontextu poskytuje pouze omezeně celkový Coerperův dojem z návštěvy města. Jejich korespondent tak „spíše popisuje, jak se Rusko s nemalými finančními prostředky snaží navodit dojem normality a rekonstrukce“.

„ZDF ve svých zprávách z Ukrajiny nikdy nenechala na pochybách, že Mariupol je území nelegálně okupované Ruskem a kdo je agresorem a obětí této války,“ přidala dovětek redakce ZDF.

