Němečtí strojvůdci hrozí megastávkou. V Evropě je válka, varuje je ministr

V Německu se blíží železniční megastávka. Německý ministr dopravy sociální demokrat Wissing kvůli tomu bije na poplach. „Pamatujte na to, že v Evropě je válka,“ zdůrazňuje. A obrátil se na německé dráhy i na odbory. Dlouhodobě by situace v dopravě mohla být složitá i kvůli trhu s elektromobily v Německu.

Německý ministr dopravy sociální demokrat Volker Wissing bije na poplach. V Německu se chystá železniční megastávka. Člen vlády žádá zástupce odborů strojvedoucích (GDL) a zástupce německých drah, aby nešli tak tvrdě proti sobě, netrvali neochvějně na svých postojích a raději hledali nějaký kompromis.

„Trvání na maximálních pozicích nás nikam nedostane. Pro lid této země by již nebylo pochopitelné, kdyby po měsících vyjednávání došlo k další stávce, protože odpovědní u jednacího stolu nebyli schopni najít řešení,“ upozorňoval člen vlády s tím, že další rozsáhlá stávka by zasadila tvrdou ránu i německé ekonomice. „Kromě masivního narušení každodenního života velké části populace by odpovědní měli pamatovat na to, že v Evropě je válka. Tento tarifní spor se nesmí stát bezpečnostním rizikem! Musíme najít společné řešení tohoto problému,“ upozorňoval Wissing.

Na ministrova slova upozornil server nejčtenějšího německého deníku Bild.

Spor o kolektivní vyjednávání mezi odborovou organizací strojvedoucích a Deutsche Bahn se točí především kolem kratší pracovní doby (35 hodin namísto 38) ale při zachování původních mezd. Kvůli tomu odbory strojvedoucích vyhlásily stávku už čtyřikrát. Další stávku měli odvrátit povolaní prostředníci. Ale i když to byly tak těžké váhy jako bývalý ministr vnitra z CDU Thomas de Maizière a předseda vlády Šlesvicka-Holštýnska Daniel Günther, stávka je přesto na spadnutí.

Dlouhodobě by situace v dopravě mohla být složitá i kvůli trhu s elektromobily v Německu, o které informoval server listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle informací tohoto serveru několik výrobců elektromobilů oslavilo obří úspěch, ale mnozí další zoufale hledají cestu, jak přežít.

„Pokud by někdo měl úspěch se svými sny o elektromobilech, byl by to pravděpodobně (podnikatel a miliardář) Ding Lei, jehož společnost SAIC Motors se spojila s americkou General Motors. … Ale i pro Dinga to začíná být těsné. Čínská média uvádějí, že jeho šanghajský start-up Hiphi je na pokraji bankrotu. Na záchranu firmy si dal tři měsíce. Šedesátiletý manažer se prý interně omluvil s tím, že spoléhal na staromódní strategie a nestíhá držet krok se zakladateli internetových společností,“ napsal server německého listu.

Firma loni podle čínských médií neprodala ani 9000 aut. O záchraně firmy se prý teď jedná s čínským státním gigantem Changan z Čchung-čchingu.

„Hiphi a Ding jsou nejnovějším příkladem toho, jak nemilosrdně darwinismus zasahuje automobilový průmysl. Pokud nejste dost dobří, zmizíte. V říjnu byl zasažen start-up Weltmeister, který měl německou značku, ale sídlil také v Šanghaji,“ pokračoval v popisu situace server.

Také generální ředitel Oliver Blume, generální ředitel VW je pod velkým tlakem. Kvůli nestálým trhům se surovinami, neúspěchem firmy v oblasti IT, ale také kvůli cenovým válkám o elektromobily v Německu. Šéf koncernu sice tvrdí, že roky 2024 s 2025 už budou pro skupinu lepší. Ale server listu Handelsblatt upozorňuje, že VW má před sebou stále několik výzev.

Onou první výzvou je především vyšší cena vozů VW.

„V příštích letech bude muset divize osobních automobilů trvale snížit náklady o deset miliard eur. Většina snah o úspory, něco málo přes čtyři miliardy eur, připadne na rok 2024,“ napsal k tomu server.

Druhou výzvou bude elektromobilita.

„Dosáhnout vysokého tempa růstu prodeje elektromobilů v roce 2024 bude pro VW výzvou, protože konkurenční nabídka v klíčových segmentech VW výrazně vzrostla, ale zákazníci jsou v současnosti opatrní,“ uvedla Helena Wisbert, ředitelka CAR Center Automotive.

Pokud firma rychle nezvýší svůj podíle elektrických vozů na trhu, podle serveru bude mít problém. Podíl bude muset zvýšit z nějakých 14 procent na 24. Podle odhadů.

A do třetice jsou tu problémy v Číně.

„VW a spol. stále vydělávají většinu peněz v Číně prodejem spalovacích aut. Čínská vláda zároveň podporuje šíření elektrických vozidel v megaměstech, jako je Šanghaj a Peking,“ napsal Handelsblatt.

„Elektromobily Volkswagenu jsou v současnosti nekonkurenceschopné, zejména na čínském trhu,“ uvedl Daniel Röska, analytik společnosti Bernstein.

