Nenávidíte muslimy a uprchlíky? Ježíš by vás hnal bičem, říká Tomáš Halík

„S Dominikem Dukou jsme přátelé padesát let, spolupracovali jsme v disentu, v centru podzemní církve. Rozumíme si v mnohém, s výjimkou vztahu církve k politické moci. Vím, že arcibiskup ve svém postavení nemůže být ve vztahu k hlavě státu tak svobodný jako já, nicméně náš názor na to, kde je hranice mezi vstřícnou loajalitou a zahanbující servilitou, se prostě liší,“ poznamenal úvodem Halík.

Vyjádřil se také k mediálnímu obrazu katolické církve, jenž je podle něj většinou povrchní a komicky zkreslený. „Většina českých médií postrádá odborníky na náboženské záležitosti, kteří jsou v zahraničí samozřejmou součástí prestižních redakcí,“ poznamenal Halík.

Následně se rozhovořil o lidech, kteří se hlasitě přihlašují ke křesťanským tradicím. „Mnozí z těch, kteří se dnes stavějí do role ‚obránců křesťanství proti muslimům‘, nevědí o křesťanství vůbec nic. Jejich krédo je nenávist k muslimům, uprchlíkům, homosexuálům, liberálům a papeži Františkovi. Ježíš by takové lidi hnal bičem jako svatokupce z chrámu. Ale jsou i lidé, kteří se opravdu ptají, co to znamená být dnes křesťanem, a kde přistěhovalci z jiných kultur v naší zemi najdou věrohodně žité hodnoty, jichž by si mohli vážit a které je mohou inspirovat,“ sdělil jasně Halík.

