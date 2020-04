Nepíchejte si dezinfekci, prosím! Zděšení v USA po slovech Trumpa

Americký prezident Donald Trump se zamýšlel nad tím, že by se dezinfekční přípravky daly použít injekčně k léčbě nemoci covid-19. „Dostane se to do plic a tam to udělá úžasný výsledek,“ přemýšlel nad vnitřním „úklidem“ v tělech pacientů nakažených koronavirem. Lékaři a výrobci čisticích prostředků následně vydali varování, aby se Američané nepokoušeli dezinfekci aplikovat injekčně do těla či požívat ji.

reklama

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 9962 lidí



Náměstek ministerstva vnitřní bezpečnosti Bill Bryan během brífinku shrnul, že výzkum ukázal, že bělidlo dokáže zabít korovirus ve slinách nebo tekutinách nacházejících se v dýchacích cestách za pět minut. Izopropylalkohol jej pak může zabít ještě rychleji.



„Dezinfekční prostředek to za minutu zničí. Za jednu minutu,“ udivoval se amerických prezident. Následně ho napadl dotaz, který zalarmoval mnoho lékařů a výrobců čisticích prostředků. „Existuje způsob, jak můžeme něco takového dostat injekcí dovnitř?“ dotázal se, s tím, že by to byl „téměř úklid“. „Dostane se to do plic a tam to udělá úžasný výsledek,“ podotkl. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Společnost Reckitt Benckiser Group plc vyrábějící dezinfekční přípravky značek Lysol s Dettol se po slovech Trumpa zhrozila a vydala varování, že dezinfekce nesmí být „za žádných okolností“ podávány injekčně do lidského těla. Raději varovali i před jejich požitím či jakoukoli jinou cestou.



„Stejně jako u všech produktů by i naše dezinfekční a hygienické výrobky měly být používány pouze v souladu s určením a v souladu s pokyny pro použití,“ uvedl dále Reckitt ve svém pátečním prohlášení.



Přestože se zdá varování výrobce jako samozřejmost, prohlášení firma vydala krátce poté, co jí přišel dotaz, zdali jsou jejich dezinfekční přípravky vhodné jakožto ochrana či léčba koronaviru. Fotogalerie: - Rouškolidé

Ozvali se i lékaři. Ti varovali před užitím bělidla s upozorněním, že jeho vdechování může poškodit plíce, jelikož se jedná o toxickou látku. Samozřejmě odsoudili i požívání dezinfekce.



Trump vzbudil pozornost též výrokem, že vyzkouší koronavirus léčit „velmi silným světlem“. „Mohli bychom lidské tělo zasáhnout velmi silným ultrafialovým zářením nebo velmi silným světlem,“ řekl. Vědci by, dle něho, mohli zkoušet ozařovat těla zevnitř, a to buď přes kůži či „jiným způsobem“.



Světová zdravotnická organizace (WHO) před použitím UV lamp ke sterilizaci kterékoli části těla varovala, s tím, že může způsobit podráždění kůže.

K pátečnímu odpoledni Spojené státy ohlásily již přes 887 tisíc lidí pozitivně testovaných na koronavirus. Přes padesát tisíc lidí již v zemi na nemoc covid-19 zemřelo.

Psali jsme: Trump chystá novou válku. Tohle už svět neustojí, padlo ve známých novinách Trumpova pohraniční zeď s Mexikem roste v době koronavirové rychleji, jde o znovuzvolení. Toto nám napsala zpravodajka z USA Lidé od Trumpa nastoupili na Číňany: S pravdou ven! Nebo to zjistíme my Trump uklidňuje své Američany. V zemi má ale přes půl milionu potvrzených nakažených koronavirem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.