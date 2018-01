Nepočítají s námi a ani nám pořádně neřekli proč. Okamura po schůzce s prezidentem definitivně potvrdil, že vláda důvěru SPD nedostane

Rozhovor Tomia Okamury s prezidentem Zemanem prý trval téměř hodinu. Na přetřes přišlo středeční hlasování o důvěře vládě. Okamura na kameru České televize také prozradil, že s Milošem Zemanem rozmlouval také o zákonech, které hnutí SPD již předložilo do Poslanecké sněmovny.

„Pan prezident mi sdělil, že podporuje náš návrh zákona o celostátním referendu, že je to důležitý zákon. Podporuje také návrh zákona, který jsme podali, o přímé volbě hejtmanů a starostů. Mimochodem, náš návrh umožňuje i odvolatelnost politiků, což je velice důležitý okamžik,“ zdůraznil Okamura. Dále prezidenta informoval o zákonu zakazujícím šíření nenávistné ideologie. Okamura do této skupiny řadí i islám. Nyní čeká, jak se k zákonům postaví menšinová vláda Andreje Babiše (ANO). Na rozhodnutí má ještě asi čtrnáct dní.

Hnutí SPD je připraveno i nadále pracovat pro občany, a to třeba i ve vládě. Okamura v této souvislosti důrazně odmítl, že by pro občany pracoval jen Andrej Babiš. Předseda vlády dal však jasně najevo, že s Tomiem Okamurou ve vládě nepočítá. „Pořádně neřekli proč. Buď se nás bojí, nebo se bojí Evropské unie,“ spekuloval Okamura. Podle předsedy hnutí Babiš nemůže počítat ani s podporou menšinové vlády, neboť Okamura dospěl k názoru, že kabinet nedostatečně reflektuje programové priority SPD.

Někteří ministři Babišovy vlády prý o SPD dokonce mluví jako o snad fašistickém hnutí. Okamura připomněl, že v tomto duchu se vyjádřila ministryně obrany Karla Šlechtová.

„Pan prezident odsoudil tyto výroky, že to nejsou šťastné výroky, aby si někdo vymýšlel takové nesmysly. Paní ministryně Šlechtová plivla do tváře více než půl milionu občanů České republiky, kteří nás volili. Takže když někdo žádá o podporu, tak se přece nemůže takovýmto způsobem chovat. A těch ministrů, kteří o nás takto hovořili, bylo více. Byl to i ministr Pelikán. Takže je potřeba k tomu jednání přistoupit nějak slušně,“ uvedl Okamura.

Velká část rozhovoru prý byla věnována debatě o druhém kole jednání o důvěře vládě. „Bylo to jednání velice zajímavé, ale podrobnosti bych si nechal pro sebe,“ řekl Okamura. Teď je důležitější nadcházející prezidentská volba. Okamura se domnívá, že se přímá volba prezidenta osvědčila, a SPD už doporučilo volit toho kandidáta, který bude hájit zájmy České republiky, postaví se proti islamizaci České republiky a proti přijetí migrantů na naše území. Svou osobní preferenci by prý mohl odhalit ve středu nebo ve čtvrtek.

