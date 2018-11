Nevpouštějte migranty, nebo bude Evropa zničena. Slova Jana Petránka, která si stojí za to připomenout

Novinařina byla neodmyslitelnou součástí Petránkova života, v oboru působil přes 60 let. Do rozhlasu nastoupil už v roce 1951 a navždy bude v paměti občanů zapsán jako ten, kdo se podílel na vysílání Československého rozhlasu v době, kdy budova na pražské Vinohradské třídě čelila sovětskému ostřelování. Byl signatářem Charty 77.

V roce 2015 byl Jan Petránek za svou celožitovní práci oceněn prezidentem Milošem Zemanem Medailí Za zásluhy. O rok později převzal Krameriovu cenu nezávislé žurnalistiky za celoživotní dílo. V porotě hodnotitelů seděl třeba generální ředitel ČRo René Zavoral nebo šéf MF Dnes Jaroslav Plesl.

Petránek s železnou pravidelností sledoval všechno, co se na světové scéně událo. Pozorně vnímal zprávy takřka ze všech zemí světa, četl, sledoval cizojazyčné zpravodajské kanály, psal, komentoval, analyzoval.

Redakce nyní čtenářům přináší výběr z toho, co Jan Petránek k vývoji na světové scéně pro PL v uplynulých letech sdělil.

Na počátku roku 2017 pro ParlamentníListy.cz hodnotil tehdy nově vzniklý „cenzorský úřad“, jak se od první chvíle přezdívalo speciálnímu útvaru Ministerstva vnitra, který má vyhledávat a vyvracet tzv. fake news.

„Smrdí to čertem,“ řekl tehdy na adresu nového úřadu. „Opravdu to není dobrý nápad. Vzpomeňte si na závěrečné stránky Jirotkova Saturnina, kde se mluvilo o založení Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru. Nakolik se jim to podaří? Obávám se, aby z toho nebyla velká legrace a plácnutí do vody. Češi jsou smějící se bestie. Máme smysl pro humor a myslím, že máme i dost zdravého rozumu, abychom bez jakýchkoli státních orgánů rozlišili, co je správné, co je pravdivé, a co ne. Nevím, proč by se tu měl někdo rozčilovat nad tím, že někdo něco nesprávně uvedl. Vždy je možné se dobrat pravdy vlastním rozumem,“ uvedl v lednu 2017 Jan Petránek pro ParlamentníListy.cz.

S jakými vyhlídkami sledoval nástup Donalda Trumpa do Bílého domu? „Musím ještě říct strašnou věc. Jde o zlost nadnárodních elit Ameriky a nadnárodních elit Evropy nad tím, že zvítězil Trump, který chce revitalizovat národní zájmy své země a s uznáním se dívat na národní zájmy jiných zemí. V této situaci se nedá vyloučit, že někdo už v dnešní době leští hlaveň, jíž byl zastřelen John F. Kennedy. Myslím, že to Donald Trump ví také velice dobře. Bude mít velmi mnoho problémů, aby svoji vládu nastolil a udělal si doma pořádek. V každém případě na této planetě bude za Trumpa mnohem míň problémů a nervozity z nějaké velké války, než kdyby zvítězila Hillary Clintonová,“ měl jasno Petránek.

Půl roku předtím, během ročního výročí vyvrcholení migrační krize do Evropy, mluvil o tom, že návaly migrantů směřujících na Evropu mají vojenský charakter a jsou vlastně typem invaze. Důrazným hlasem v té době Jan Petránek varoval Evropu, aby začala jednat, jinak bude zničena.

Rok 2015. Jan Petránek na Hradě přezval z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání

„Nejdůležitější je, aby byly efektivní kontakty mezi jednotlivými bezpečnostními složkami evropských států, a hlavně v EU. Ale Evropa, která trpí teroristickými útoky spíše psychicky než jakkoli jinak, to musí zarazit především tím, že řekne imigraci dost, my vás sem nepustíme; a v tomhle duchu má prezident Miloš Zeman naprostou pravdu. Je to invaze. I když je to invaze beze zbraní, o to je to horší. Jde o gándhismus naruby. Gándhí vyháněl Angličany z Indie tím, že dělal nenásilné útoky. Nenásilí se dá také otočit naruby. Říká se, že migrační vlny sem jdou s holýma rukama. Ale to není pravda. Je to zvláštní druh invaze, která má vojenský faktor. Je to nepoznaná zbraň. Připomeňme si osmiletou válku mezi Irákem a Íránem, tak íránské ženy hnaly své děti, které zbraně neměly, přes minová pole a obětovaly je. Tak dnes tutéž taktiku volí migranti se záměrem zničit Evropu a Evropa se proti nim musí velice tvrdě postavit. Nepustit je do země, i když budou humanisté křičet a zdát se jim to nepředstavitelné. Jinak bychom si museli představit, že bude zničena Evropa,“ uvedl v srpnu 2016.

Již před více než dvěma lety prognózoval velezkušený novinář německé kancléřce Merkelové blížící se konec. To se vlastně nyní potvrdilo.

„Merkelová je už skutečně za zenitem. Ona podcenila jednu ze základních vlastností Němců. Oni chtějí opět v Evropě hrát prim. Říkají: My jsme ekonomicky nejsilnější, už nejsme takoví, jako nás vždycky brali v třicátých letech. Neboli nechtějí, aby je svět bral jako militaristy. Ale přece jenom se považují za něco víc, než jsou ostatní evropské národy. Co provedla Merkelová, to je, jako kdybyste chtěl skutečně masožrouty předělat na vegetariány. Pro Němce je dost důležité, aby byli přesvědčeni, že oni jsou u správného talíře, a ne, aby si nechali diktovat někým, jako jsou muslimové,“ analyzoval v březnu 2016.

Jan Petránek v redakci ParlamentníchListů.cz. Bydlel nedaleko.

Ostře kritizoval postup někdejší Sobotkovy vlády, která zamýšlela zavést nové sankce proti Rusku kvůli věznění ukrajinské pilotky Savčenkové. „Já jsem novinář, vy jste novinář… Jak se mám dívat na to, když Savčenková skutečně řídila palbu, při které zahynuli dva novináři? Já nemám rád střílení do novinářů, a jestliže dosud nebyly splněny minské dohody, tak naopak proti tomu, co si myslí pánové Zaorálek a Sobotka si myslím, že veliká vina je na straně Kyjeva a není na straně Ruska. Když začínala celá krymsko-ukrajinská rapsodie, měl by si každý uvědomit, kdyby se NATO dostalo až na Ukrajinu, znamenalo by to stažení ruské vlajky nad Sevastopolem a vztyčení vlajky NATO a to by byla sebevražda Ruska jako velmoci a každý jen trošku schopný stratég, který zná myšlenky Brzezinského a Kissingera, musí vědět, že samotný západní nátlak až skoro na kraj zavání válkou. Tohle není rozumný postoj, a co se týče Savčenkové, já ji soudit nebudu, ale v každém případě si myslím, že pokud je válka a někdo se pokusí udělat to, co ona, musí počítat s tím, že riskuje i vlastní krk,“ shrnul kauzu Jan Petránek pro ParlamentníListy.cz.

Rok předtím, v dubnu 2015, se celoživotní novinář postavil na obranu historické pravdy. V té době se totiž objevovalo stále více názorů, které zpochybňovaly či dokonce popíraly podíl Rudé armády na osvobození Československa od nacismu. Debatu nejvíce rozpoutal názor Tomáše Klvani, že nás Sověti v roce 1945 neosvobodili, ale obsadili.

Podobné komentáře Petránek označil na nebezpečné a scestné. „Potvrzuje to bohužel také to, že neumíme udělat skutečně nezaujatý a historií podložený objektivní pohled zpět,“ uvedl s tím, že zpochybňování zásluh všech osvoboditelů je nebezpečné a bez nich by hnědá německá diktatura nikdy nebyla poražena a český národ by dnes už nejspíš neexistoval.

Jan Petránek se s redakcí ParlamentníchListů.cz bavil dosti často a pravidelně, pokud mu ještě sloužilo zdraví. Veškeré rozhovory, názory, komentáře a analýzy, které naší redakci kdy poskytl, naleznete ZDE.

autor: Radim Panenka