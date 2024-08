Nezůstalo bez odezvy. Komisař EU, který má spadeno na Muska, dostane dopis

Jak to celé začalo? Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton zveřejnil dopis, který zaslal majiteli sociální sítě X Elonu Muskovi. Dopis obsahoval varování, aby Musk nezapomínal na Nařízení EU o digitálních službách (DSA), které varuje před šířením „potenciálně škodlivého obsahu“ a „podporování nepořádku“. Kvůli rozhovoru s Donaldem Trumpem.

„Jsem nucen vám připomenout povinnosti náležité péče stanovené v zákoně o digitálních službách (DSA). Jako jednotlivec, který ovládá platformu s více než 300 miliony uživatelů po celém světě, z toho jednu třetinu v EU, máte zákonnou povinnost zajistit, aby platforma X jednala v souladu s právem EU. Zejména s DSA. To znamená, že na jedné straně musí být důsledně chráněna svoboda slova a pluralita médií, ale na druhé straně musejí být zajištěna i opatření proti šíření škodlivého obsahu v souvislosti s relevantními událostmi,“ napsal Breton Muskovi v souvislosti s rozhovorem s Donaldem Trumpem.

„Je to obzvlášť důležité v souvislosti s nedávnými příklady nepokojů zesílených podporou obsahu podněcujícího k nenávisti, k šíření nepořádku a k šíření dezinformací,“ stojí dále v dopise, v němž Breton Muskovi také připomínal, že komise vede se sociální síti X řízení a rozhovorem s Donaldem Trumpem si může sociální síť jen přitížit, pokud při něm dojde k podpoře nenávisti, podpoře rasismu a šíření dezinformací. Dopis byl napsán ještě před samotným rozhovorem.

Nakonec Breton Muska varoval, že Evropská komise bude situaci bedlivě sledovat a využije všech dostupných nástrojů, pokud dospěje k názoru, že na sociální síti X došlo k dalšímu narušení DSA. „A to i přijetím dočasných opatření, budou-li chránit občany EU před vážnou újmou.“

With great audience comes greater responsibility #DSA



As there is a risk of amplification of potentially harmful content in ???? in connection with events with major audience around the world, I sent this letter to @elonmusk



???? pic.twitter.com/P1IgxdPLzn