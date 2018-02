Nikdo nepotvrdil, že Babiš spolupracoval s StB. Poslanec ANO, který chtěl v takovém případě odstoupit, zůstává v klidu

„Za mě coby lídra kraje, pokud by se to soudně skutečně potvrdilo, znamenalo by to pro mě konec. Spolupráce s StB je pro mě nepřijatelná,“ uvedl Martin Kolovratník dne 22. 10. 2013 v anketě pro ParlamentníListy.cz. Nyní ale vyvrátil, že v tuto chvíli plánoval podat rezignační dopis na post poslance či své členství v hnutí ANO. „Je dobře, že máme média, která naše vystoupení zaznamenají. Ale z čerstvých zpráv, které nyní mám, neodvozují, že by soudy skutečně potvrdily, že by byl Babiš spolupracoval s StB. Babiš řekl, že ve svém odporu a vysvětlení bude pokračovat dál,“ řekl a dodal, že za svými slovy z roku 2013 si stojí, ale v tuto chvíli stále není rozhodnuto a raději by byl zdrženlivější.

Někteří namítají, že z hlediska politické kultury není morálně obhajitelné to, že Andrej Babiš i přes pokračující spory a verdikty slovenských soudů zůstává kandidátem na premiéra a nevyvozuje z toho důsledky. „Hlavní v těchto otázkách je odpověď voličů. Hnutí ANO v čele s Babišem v podzimních volbách získalo nezpochybnitelnou většinu a občané nám dali důvěru, a to je pro nás alfa a omega všeho rozhodování,“ dodal poslanec s tím, že se na to jistě klub zeptá a ze strany premiéra nikdy nejde o žádné nařizování a křik na poslance. „Na klubu se Andrej Babiš vždy chová velmi demokraticky,“ ujistil v pořadu 20 minut Radiožurnálu.

Kolovratník je přesvědčen o tom, že jak zná Babiše, ještě se o celé situaci povede v hnutí ANO diskuse. „Jak znám pana Babiše, tak klubu přinese ještě své stanovisko. Řekne, jak kauzu vidí a jak má rozmyšlené další kroky,“ míní a dodal, že například v úterý se jich Babiš na klubu ptal, zda má od klubu vůbec mandát jednat dále například s SPD, protože se ze strany poslanců ozývá řada kritiky ohledně jednání s SPD.

Verdikt ohledně Babiše a StB podle Kolovratníka nebude komplikací v jednání o vládě s dalšími politickými stranami. „Postoje všech stran jsou stejné, odmítají jednat s hnutím ANO, kde je podezřelý Babiš, ať jsou to dotační podvody, nebo spolupráce s StB, nové problémy to nebudou,“ sdělil a dodal, že s těmi, kterým to problém nedělá, již jednají a jsou to KSČM a SPD.

Na úterním poslaneckém klubu hnutí ANO se premiér v demisi Andrej Babiš ptal prý i na to, zda má od svých poslanců mandát k dalšímu jednání s hnutím SPD Tomia Okamury. „Mandát pokračuje, má ho, ale s varováním,“ uvedl Kolovratník, který také dodal, že velká část poslanců má obavu z některých razantních a extrémních vyjádření zástupce hnutí SPD i samotného Tomia Okamury.

„V případě Okamury je to například kauza Lety. Některá vyjádření jsou tak nepřijatelná, že to naším klubem opravdu rezonuje. I když výsledek úterního jednání poslaneckého klubu ANO byl, že nepodpoříme návrh na odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy Poslanecké sněmovny, tak můj osobní názor je odlišný,“ řekl Kolovratník, podle kterého by se takto jeden z nejvyšších ústavních činitelů chovat neměl. Následné jeho reakce prý shledává jako směšné výmluvy. „Uvidím, jak bude jednat dál, zda se mé rozhodnutí změní, zatím mou důvěru ale nemá,“ vyjádřil se.

Co se týká otázky referenda o vystoupení z EU, možná to sice prý vypadá, že hnutí ANO otevírá vrátka vystoupení z NATO nebo z EU, ale podle Kolovratníka tomu tak není. „Pro nás jsou tyto věci nepřijatelné, bude hodně záležet na obsahu toho návrhu a jaké budou jeho hranice. Podmínkou hnutí ANO bude pro spolupráci s hnutím SPD explicitní vyjmutí otázky v referendu o vystoupení České republiky z NATO a z EU,“ uzavřel.

Psali jsme: Václav Makrlík: Babiš mě rozhodně neplatí. Ale musím se ho stejně zastat. Ve svých letech se ničeho nebojím Černé na bílém. Máme dokumentaci ke skandálu údajné spolupráce Corbyna s StB. A co s tím má společného Babiš? Britské noviny dnes píší o StB. Kvůli politikovi, který může být jejich premiérem Určitě je i rozdíl mezi hospodářskou tajnou službou a tím, kdo se pohyboval mezi disidenty a udával, řekl do debaty o Babišovi a StB ministr Plaga

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab