Nora Fridrichová a kavárna se bojí! Slovensko: Úplně jinak, úspěch Le Penové. Zásadní info

reklama

Jasným vítězem slovenských voleb je Igor Matovič a jeho hnutí OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, které získalo lehce nad 25 % hlasů. SMER, který na Slovensku vládl s dvouletou přestávkou od roku 2006 dodnes, jde do opozice s výsledkem 18,3 %. Další strany už se pohybují pod 10 %. 8,24 % má hnutí SME RODINA Borise Kollára, velmi těsně pod 8 % se umístili kotlebovci. 6,22 % má strana Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka a poslední, kdo se do Slovenské národní rady dostal, je hnutí ZA ĽUDÍ bývalého prezidenta Kisky. Naopak těsně hranici nepřekročila koalice PS a SPOLU. Anketa Propadají Češi zbytečné panice, pokud jde o koronavirus? Propadají 76% Nepropadají 24% hlasovalo: 1973 lidí

Někteří lidé na Slovensku již oslavují, že se podařilo od moci dostat SMER, proti kterému padlo nejedno obvinění z korupce, a že Marian Kotleba nemá výsledek, se kterým by se mohl kdovíjak chlubit. Ovšem podle některých není důvod jásat. Například členka Rady ČTK Angelika Bazalová prohlásila, že z výsledků unešená není. „O Matovičovi se toho moc neví a Smeru zas tolik neutekl. To, že po tom všem dostal Fico 18 procent, je teda mazec. Kotleba má nakonec víc než se v závěru čekalo, Kiska to dal s odřenýma ušima. Progresivní Slovensko to projelo ... Hm... “ okomentovala výsledky voleb u našich sousedů.

Nadšení nesdílí ani moderátorka 168 hodin Nora Fridrichová.

Anketa Jste spokojeni s výsledky parlamentních voleb na Slovensku? Ano 12% Ne 15% Nic mi do toho není 73% hlasovalo: 1520 lidí

Kdo byl dle svých slov šokován, je Apolena Rychlíková z A2larmu: „Četla jsem si program SME rodina a měla pocit, že čtu program Hnutí pro rodinu. Matovičovi se tam dostali všichni ti klerofašističtí lidé, co chtějí kriminalizovat potrat, mluví o tom, že ejakulace mimo pochvu je hřích a podobné věci. PS Spolu byla jediná liberální strana a uniklo jim to. Kiska bude s těma pár procentama slabý,“ odtušila. Dodala, že má na Slovensku přátele, kteří bojují proti údajně obří homofobii.

„Feministky opakovaně upozorňují na to, jak agenda protipotratového hnutí prosákla do nejvyšších pater politiky a všech institucí. Jejich pochody proti potratům jsou obří, právě tady se učilo jezdit české ‚pro life‘ hnutí – napojené na všechny ty problematické aliance, které hlásají, že ‚sodomie je zločin‘, a chtějí kriminalizovat potraty a léčit homosexualitu. Tak nevím, no – tohle přece není žádná alternativa, ale jenom jiná cesta do pekla,“ prohlásila Rychlíková.

A2larm se slovenským volbám věnoval podrobněji v anketě, které se zúčastnili: Alena Krempaská, programová ředitelka Inštitútu ľudských práv, režisérka Tereza Nvotová, filosof Robert Mihály, architektka Milota Sidorová, sociální antropoložka Barbora Bírová, Tomáš Hučko, šéfredaktor měsíčníku Kapitál, a Radovan Geist, vydavatel Euractiv.sk. Mezi všemi dotázanými panovala vesměs shoda, že pro liberálně levicové hodnoty na Slovensku neznamená vítězství Matoviče nic dobrého.

Anketa Chcete, aby SMER vyhrál slovenské volby a sestavoval vládu? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 2301 lidí

Šéfredaktor Kapitálu Hučko přizvukoval, že budoucí koalice bude populistická a ultrakonzervativní, s minimem odborníků a nulovým zastoupením progresivních či levicových hodnot a že Slovensko „čeká vlastní verze Polska“. Radovan Geist odtušil, že jak OĽaNO, tak SME RODINA jsou založeny na vůdčí síle svého lídra, tedy že je zde riziko, že se v budoucnu budou rozpadat.

Fotogalerie: - Není důvod k panice

Bírová OĽaNo také nešetřila: „OĽaNO jako strana s nejsilnějším výsledkem sice hlásá boj proti korupci, ale současně prosazuje – možná latentně – fašistické nápady na omezování lidských práv. Ať už se jedná o reprodukční práva, práva menšin nebo rovnost pohlaví. Shluk kandidátů a kandidátek, kteří se zde objevili díky personalistickým schopnostem Igora Matoviče, tzv. obyčejných lidí a nezávislých osobností, stojí na fundamentalistických základech. Mnozí z kandidátů se zavázali k tomu, že OĽaNO neschválí Istanbulskou úmluvu, chtějí kriminalizovat umělé oplodnění, nepřijali by registrovaná partnerství, neumožnili by adopce u párů stejného pohlaví, nezměnili by postoj Slovenska k nelegální migraci.“

Psali jsme: Štěpánek (Trikolóra): O slovenských volbách trochu jinak Slovensko: George Soros prohrál, dostali přes pysk, padlo. A jinak je prý vše jinak Svině. Prodal jsi Slovensko, Igore? Auto před americkou ambasádou. Předák nové opozice jede bomby Po krachu strany Čaputové vytekl Jiří Pehe. Vytáhl na odpůrce Zemanovy nohy

Zatímco na A2larmu se hovoří o polském scénáři, aktivista Tomasz Peszynski mluví pro změnu o Maďarsku. Prohlásil: „Jestli se Matovič domluví s PS/Spolu a Kiskou, bude to dobrý. Jestli s RODINOU a SAS, budeme mít další Maďarsko.“ Ovšem vzápětí se zřejmě dozvěděl, že koalice na Slovensku musí dosáhnout sedmi procent, aby se umístila ve Slovenské národní radě.

A krátce zhodnotil volby u sousedů i herní vývojář Daniel Vávra: „Četl jsem si, co si o výsledcích voleb na Slovensku myslí v A2larmu. Mají z nich hrůzu. Tak to asi dopadlo dobře.“

Psali jsme: Slovensko: George Soros prohrál, dostali přes pysk, padlo. A jinak je prý vše jinak Svině. Prodal jsi Slovensko, Igore? Auto před americkou ambasádou. Předák nové opozice jede bomby ČT vzala na exkluzivní rozhovor Matoviče. Ten odhalil své další kroky a připodobnil se k Babišovi Po krachu strany Čaputové vytekl Jiří Pehe. Vytáhl na odpůrce Zemanovy nohy



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.