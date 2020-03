Nora Fridrichová na ČT: Zahuhlané, zahuhlané... Babiše se bojíme. Prý zakázali divadlo. Slavný herec vystoupil

reklama

Premiér jako hlavní postava satirické komedie Boss Babiš, o vzestupu jeho ekonomické a politické moci. Představení se hraje od ledna, soubor hostuje. Obvolává proto divadla a kulturní centra po celé republice. Hra ale začala narážet.

„Že jako vezmou od nás cokoliv, ale prostě politiku že si do divadla tahat nemůžou, protože by s tím měli problémy. Buď by nedostali peníze jako divadlo, nebo by s tím mohli mít osobní problémy, nebo by po nich jako někdo šel,“ uvedl ředitel Divadla RePublika Jan Julínek.

S kamerou pak byli reportéři tento čtvrtek u toho, když ředitel Julínek obvolával další divadla.

„Do konce roku už, no, máme hotový program,“ uvedl například první zaměstnanec kulturního domu, kam se Julínek dovolal. „Já vás budu vést, budu na vás myslet a případně, kdybychom měli zájem, tak bychom se vám ozvali,“ dodal.

„Nastoupí samozřejmě výmluvy typu, že to musí nechat schválit, že prostě potřebují čas, že už mají plný program. Jo, a teď ale i když se domlouváme třeba na další rok, tak v podstatě je taková snaha, snaží se to dostat do té pozice mrtvého brouka,“ zmínil Julínek.

„A taky jako v podstatě váháme s těma titulama, protože nějak jako politicky. Ale já vím, že to asi není politický, ale jako nechceme se pouštět do takových... Protože samozřejmě lidi jsou rozdělený, že jo, a zbytečně to vyvolává v jedný části diváků nějaký negativní jako reakce,“ zmínila další zaměstnankyně kulturního domu. Ani ta, stejně jako předchozí zaměstnanec, neměla v reportáži jméno.

„Ano, díval jsem se na ni. Akorát nejspíš nebudeme mít zájem, protože paní ředitelka je ve hnutí ANO,“ hovoří další zaměstnanec, jenž má dokonce zkreslený hlas. Podobného odmítnutí se Julínkovi dostalo i v dalším městě. I tady vládne hnutí ANO. „No, vzhledem k tomu, že kulturní dům je v osobním vlastnictví a radnici tady ovládá ANO…“ uvedl zaměstnanec. „Střet zájmů velký pro mě. Už jednou tady se řešila nějaká demonstrace a prostě vedení nebo majitelé kulturáku mi to zasekli, já vám to řeknu rovnou dopředu. Je mi to strašně líto. Tady šlapou, tady, po mrtvolách. Vůbec, kdyby se tady něco takového… tak oni jsou schopni udělat velké peklo. Možná jste se s tím už někde setkal,“ dodal.

Pod příslibem anonymity promluvil i dramaturg kulturního domu městské části v krajském městě, kde rovněž vládne hnutí ANO. „Už při prvních jednáních s Divadlem RePublika jsem naznačoval, že to... že to asi neklapne, uvedení toho představení. Už jsme se bavili o těch možných rizicích, proč... proč to nebudeme moci uvést, ale hledali jsme ještě cestu, jestli by se dalo. Ale to finální rozhodnutí bylo takové, že radši nebudeme nikoho škádlit,“ uvedl.

„Přeci jenom chod každé kulturní instituce je vázán na nějakou politickou garnituru, která je u moci. Takže by to mohlo ohrozit tu spolupráci s tím zřizovatelem nebo s nějakým politickým vedením, který nám schvaluje třeba granty, dotace nebo určuje nějaké vedoucí pracovníky do čela této kulturní instituce. Tak by to mohlo narušit tu spolupráci, která třeba do té doby je bezproblémová,“ dodává.

Celou věc v závěru okomentoval herec Hynek Čermák. „Takhle nějak si představuju, že asi nastupuje totalita, no, takovouhle zvláštní jako cenzurou, autocenzurou, strachem, a je to taková, myslím si, mnohem nebezpečnější nemoc naší doby než třeba koronavirus. A to je prostě takovýhle srabáctví, takováhle neschopnost pracovat na tématech, která hýbou společností,“ uzavřel.

O hru je navíc mezi diváky zájem. Kde se Divadlo RePublika objeví, je vyprodáno. A protože se informace o bojkotu hry už trochu rozkřikla, některá divadla reagují zcela opačně, zakončuje reportérka.

