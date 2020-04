Nouzový stav: Jsem znechucený, udeřil v ČT Fiala. Ministr Vojtěch mu položil temnou otázku

reklama

Na začátku se v pořadu řešila otázka snížení podpory pro solární elektrárny, potažmo jejich majitele a rozhodnutí dokončit stavbu Dukovan. Předseda ODS Fiala se do vlády opřel, že by měla přestat postupovat chaoticky a předložit plán uvolňování i s kritérii. A dostavbu Dukovan schválil, ale toto rozhodnutí podle něj přišlo pozdě. Kriticky se vyjádřil i šéf Pirátů Bartoš, podle něj jsou toto rozhodnutí, která mohla přijít až po vyřešení „neukotvené“ situace v ČR. Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 755 lidí

Okamura si rýpl jinak, a to že trend ve světě je naopak decentralizovat energetiku, odklonit se od velkých centralizovaných zdrojů, protože když jeden vypadne, hrozí blackout, a vyčinil vládě, že nemá žádnou energetickou koncepci. Ministr Vojtěch nepřekvapivě vládu bránil, řka, že se nemůže zastavit a že není důvod řešit pouze koronavirovou agendu.

V kritice údajně chaotických opatření pokračoval Petr Fiala dál a tvrdil, že se v opatřeních vlády nikdo nevyzná. Uvedl, že dostává každou hodinu dotazy, aby opatření vlády někomu vysvětlil. „Já to taky nevím, neví to nikdo, neví to ani ministři. Kdybych teď řekl, aby zvedl ruku ten, kdo se vyzná v těch opatřeních, tak to nemůže udělat ani ministr zdravotnictví,“ řekl předseda ODS. Místo Vojtěcha však zvedl ruku Bartoš. A Fiala dál šil do ministra zdravotnictví, že ani nevěděl, zda mohou kadeřnice chodit domů za zákazníky. Vojtěch se bránil, že je to nejhorší pandemie za 100 let a není možné myslet na všechno. A vyčetl Fialovi, že plán je daný, jen byl urychlen.

Bartoš souhlasil s Fialou, že v uvolňování je chaos, je sice stanoven harmonogram, ale konkrétní podmínky provozu nejsou jasné, nemluvě o tom, že není stanoveno, kdy budou podmínky provozu normální. Také Okamura seznal, že ve vládních opatřeních není pořádek a spousta detailů je nedořešených.

Dále se Světlana Witovská ptala, proč se rozvolňuje rychleji, když s tím epidemiolog Maďar z expertního týmu vnitřně nesouhlasí. Vojtěch se bránil, že ve vládě jsou zastoupeny i ekonomické zájmy a Maďarův nesouhlas byl s jedním konkrétním datem u obchodních středisek, ale Fiala vládu obvinil, že jediná kritéria, podle kterých vláda a premiér Babiš postupují, je politický marketing. „To je extrémně špatně,“ prohlásil a dodal, že si nedovede představit horší výkon vládnutí.

Pak se řešilo prodloužení nouzového stavu a s ním spojených opatření. Okamura řekl, že s nimi o prodloužení nikdo nejednal, ale sami navrhli, aby se nouzový stav prodloužil do 7. května, tedy do příštího čtvrtka, a zdůvodnil návrh, že příští týden zasedá Sněmovna od úterý do pátku, takže bude možné ho kdykoliv prodloužit podle aktuálních dat.

Ani s Piráty prý nikdo nejednal, vládní žádost pouze dostala sněmovní číslo. „U toho je tak plytká důvodová zpráva a tak neúplná prezentace bez predikce, že by člověk skoro slzu v oku zamáčkl,“ stěžoval si opoziční politik. Ani s předsedou ODS prý nikdo nejednal. Jak uvedl, poslední videokonference předsedů stran byla prý před třemi týdny a od té doby není žádný zájem o jednání. „Jenom slyšíme pana premiéra, jak si vymýšlí, téměř husákovsky, nadává opozici, nadává Senátu, ale že by něco seriózního udělal a opravdu s námi jednal, to ne,“ pokračoval Fiala ve své kritice a stěžoval si, že v Událostech, komentářích je „jen“ ministr zdravotnictví, ale ne premiér.

A jak hodlá Vojtěch strany přesvědčit? „Pokud nebude prodloužen nouzový stav, znamená to otevření ze dne na den všech rizikových provozů a obrovské riziko, že tady vznikne explozivní vlna nových pacientů, pandemická vlna, kterou bude velmi těžké udržet a brzdit. Jestli si to někdo vezme na svědomí, může, můžeme se pak bavit, kdo měl pravdu,“ vysvětlil ministr s tím, že otázky samozřejmě rád zodpoví.

Bartoš se hned ozval, že to je chyba na straně vlády, že vydávala nařízení špatným způsobem, takže kvůli rozhodnutí soudu hrozí, že přestanou platit, a tudíž by měla žádat parlamentní strany s pokorou. „To je šlamastyka, kterou způsobil pan premiér Babiš, že všechno zbaběle odklidil na pana ministra,“ prohlásil předseda Pirátů a ještě řekl, že Vojtěch je v Událostech, komentářích, aby tento průšvih žehlil. A zmínil podmínky spojené s transparentností, za kterých by Piráti byli ochotní nouzový stav prodloužit.

Fiala mínil, že Vojtěchova odpověď je přesně, proč na jeho místě měl být premiér, a opět trval na tom, že je potřeba, aby vláda poskytla kritéria, materiály a data, protože to zatím neučinila. Prodloužit je prý ochotný maximálně o týden. „Já jsem opravdu znechucený, že u tak závažné věci, jako je omezování svobod lidí, vláda není schopna jednat seriózně a předložit materiály, které by do věci vnesly jasno.“

