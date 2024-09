Novinář Kmenta má informace z ODS: Velký plán. Fiala váhá, tlačí ho do něj

„Podle jedné z mnoha ‚insider informací‘ se v ODS mluví o plánu, že by koncem roku mohl Petr Fiala odejít z postu premiéra a šéfa ODS. A předat žezlo jinému spolustraníkovi, který by se pokusil o zázrak v příštích sněmovních volbách. Fiala by dostal ‚trafiku‘ v Bruselu. (Možná post eurokomisaře namísto Jozefa Síkely),“ uvádí Kmenta na platformě X.

Že by Fialu v čele ODS vystřídal Martin Kuba, je podle něj přání zejména části „klausovského křídla“ ODS. Fiala chce (pokud by na to došlo) prosadit někoho jiného, neb nechce návrat strany ke kmotrovským kořenům.

„Odvolání Ivana Bartoše a případný odchod Pirátů z vlády je tedy součástí plánu na velkou změnu. Bez utnutí spolupráce s pololevicovými Piráty by ODS nemohla nastartovat předvolební renesanci. Petr Fiala prý ještě není přesvědčen o naplnění tohoto plánu. Ale je do něj tlačen částí ODS,“ glosuje Jaroslav Kmenta dění ve vládě.

S podobnou informací přišel dnes v podvečer také server http://Info.Report. „V kuloárech se hovoří o tom, že strana by měla Fialovi co možná nejrychleji umožnit důstojný odchod, aby nedopadl jako jeho předchůdci Mirek Topolánek a Petr Nečas, jejichž konec v premiérském postu a v čele ODS pro ně i stranu nedopadl reputačně dobře,“ napsal server.

„Plán na to něco udělat má logiku. Petr Fiala je extrémně nepopulární, preference ztrácí nejen ODS, ale celá 5K. Krajské volby to potvrdily. Pro vládní strany to byl – až na dvě výjimky – debakl. Nejvíc propadli Piráti, ale průšvih to je pro všechny strany koalice. Důvodů propadu 5K je více. A nestojí za tím jen nedokonalý projekt digitalizace stavebního řízení, za který je zodpovědný šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Psali jsme: Babiš okomentoval vládní krizi obrázkem

Nepopulární je vláda i kvůli zvýšenému zdanění lidí a firem a neexistenci východiska z ekonomické krize. U voličů tak vzniká pocit, že ‚tahle vláda chudým bere a bohatým dává‘, protože nejsou utnuty zbytečné dotace pro vyvolené,“ pokračuje Kmenta.

Je toho názoru, že na poklesu preferencí se podepsal i premiér Fiala, který nezvládá „prodat“ na veřejnosti úspěchy a nemá ostré lokty zpacifikovat potížisty ve vládě. „Normální premiér by už dávno kromě Bartoše vyhodil z vlády problémového ministra spravedlnosti Pavla Blažka. A o ministru financí Zbyňku Stanjurovi ani nemluvě. Ten se snad ani ministrem financí stát neměl,“ míní Kmenta.

Z vládní krize, ke které se schylovalo už nějaký čas, vyplývá ještě jeden závěr: „Je zcela evidentní, že tlak na přeformátování současné politiky vedou i rozhodující a nejvlivnější miliardáři v zemi. A to mimo jiné i přes svá média. Jako by chtěli dát najevo, že s Babišovým ANO jim nakonec bude líp. Bůh s námi. Babišovi to opravdu všechno hraje do karet. Ale ruku na srdce. To, jak 5K nevyužila šanci a na domácí scéně (nikoli v zahraničí) selhala a umetla Babišovi cestu zpět k moci, je trestuhodná chyba, která bude tuto zemi hodně bolet. Možná se ještě stane zázrak. Ale ten už nepřijde s Fialou. Bohužel. Ten už svou šanci propásl,“ zakončuje Jaroslav Kmenta.

K jeho pohledu na věc se v diskusi vyjádřil vlivný advokát Radek Pokorný poněkud skepticky následujícími slovy: „Věřím, že o tom mnozí sní. Nevěřím, že to tak dopadne.“

Věřím, že o tom mnozí sní. Nevěřím, že to tak dopadne. — Radek Pokorny (@tomasek2006) September 24, 2024

Psali jsme: Michal Půr: Tajná zpráva o digitalizaci. Proto skončil Bartoš Bartoš neposlouchal. Informace o průšvihu měl od února, tvrdí developeři Piráty nikdo nevyhazuje, vzkázal Fiala. „S Bartošem jsem to hodinu řešil a pak mu sdělil rozhodnutí“ Přitlačili Fialu. Piráti řekli čtyři jména. Žádná schůzka se nekonala, zuří premiér