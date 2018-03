Novinářská rána umělcům z Rudolfina: Ať mluví raději o počasí než o politice. Mizerné intelektuální výkony, styděl jsem se

Filmové Ceny Českých lvů se rozdávají už 25 let. Letos se předávání sošek za nejlepší počiny na filmovém plátně mnohdy proměnilo ve vyjadřování politických názorů. Zaznívala slova na obranu svobody slova, svobody médií, ale nechyběla ani kritika prezidenta Zemana nebo oligarchů. Přemysl Houda prý s celou řadou vět vyřčených v Rudolfinu souhlasil, obratem však přidal jedno „ale“. Podle svých vlastních slov se styděl za projevy některých umělců a přál by si, aby mluvili raději o počasí.

„A styděl jsem se proto, že to byl od řady cenou vyznamenaných umělců především mizerný intelektuální výkon. Bylo to jen předpřipravené rétorické cvičení. Sotva koho mohlo oslovit (leda tak stejně předpřipravenou „masu“, nikoli však „publikum“). A pak jsem si říkal: Prosím, nekrmte už tu bestii! Copak není zřejmé, že sebelepší agent provokatér by se nemusel hanbit za výkony, které někteří vystupující v Rudolfinu předváděli?“ ptal se Houda.

Jak tak předávání cen sledoval, napadlo ho, zda není lepší zastávat apolitické postoje. Jistěže je důležité zajímat se o věci veřejné, ale kvůli tomu prý člověk ještě nemusí chodit demonstrovat, protože se mu třeba může protivit způsob, jakým jsou protesty realizovány.

