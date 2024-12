ODS promeškala příležitost. Téma budoucnosti shrábnul Babiš

Andrej Babiš se postavil bok po boku s Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou, ke kterým se přidal i Patrik Nacher. Oblékli si na sebe trička se symbolem bitcoinu a Andrej Babiš si vzal slovo za celou partu a vyrukoval s oznámením.

A k videu přidal komentář.

„Dnes budeme schvalovat zákon o digitalizaci finančního trhu, který zahrnuje kryptoměny. Tímto zákonem chceme narovnat prostředí v tomto odvětví (na úroveň akcií). Když se nám to podaří, podpoříme české investory a nalákáme i ty zahraniční. Investici do krypta doporučovat nebudu, to si musí každý zvážit sám, určitě to není pro každého, ale v tomto odvětví máme skvělé a šikovné podnikatele i firmy, které nám závidí celý svět a ti si adekvátní prostřední určitě zaslouží,“ napsal Babiš na síti X.

Šéfredaktor serveru CzechCrunch, Ondřej Holzman, jenž se představil mimo jiné i jako velký milovník lega, naznačil, jak moc kontrastuje výkřik z ANO s tichem v ODS.

„Může se nám to nelíbit, ale Andrej Babiš to zahrál opět naprosto geniálně. Nejsmutnější je, že mu stačilo strašně málo. Podívejte se na sítě Petra Fialy (tam je dokonce taky AB s bitcoin trikem (!!!)) nebo Zbyňka Stanjury (ohlušující ticho),“ poznamenal.

„Vadí vám, že tam stojí vedení ANO? To, že tam nestojí vedení ODS, je čistě jejich svobodné rozhodnutí. Možnost měli,“ přidal se další z uživatelů sítě X.

Andrej Babiš vedle toho promluvil i na konferenci Emergence, konferenci konané na počátku prosince v Praze. „Děkuji organizátorům za odvahu, že mě pozvali,“ podotkl Babiš s tím, že nechce nikoho poučovat. „Jsem tu proto, abych naslouchal a učil se něco nového,“ vyprávěl přítomným šéf hnutí ANO.

Poté se vrátil na začátek. Do Agrofertu.

„Když jsem zakládal Agrofert, měl jsem 4 zaměstnance a měl jsem hlubokou touhu stát se podnikatelem, což v době komunistů nebylo možné,“ vykládal dál Babiš. Dnes má podle něj Agrofert tržby 10 miliard a 40 tisíc zaměstnanců.

A hned vysvětloval, proč se vracel k základům Agrofertu.

„Také kryptoměny začínaly skromně a trvalo rok, než si získaly důvěru,“ pravil Babiš. A dnes se podle něj staly velkým fenoménem, s nímž je třeba počítat, a to i na úrovni vlády ve Washingtonu. Babiš se tady dovolával férových daňových podmínek pro držitele kryptoměn.

„Mladá generace se bude kryptoměnami zabývat stále více, ať už v pracovním nebo v osobním životě. Proto chci podpořit kryptoprůmysl, zajistit mu správné prostředí a řešit překážky, kterým čelí,“ konstatoval situaci Babiš.

A zazněl druhý dotaz, proč ODS přenechala toto téma právě Babišovi.

„Já vím, že to je shitcoinerská konference… Ale. Nechápu, jak je možné, že tam na místě Andreje není Stanjura nebo někdo jiný z ODS? Proč strana, která sama sebe označuje za pravicovou, nechává takové téma Babišovi?“

Přitom ještě těsně před volbami do sněmovny v roce 2021 se Babiš smál lidem, kteří chtěli investovat do kryptoměn. Smál se jim např. ve Standa show. „Proč? Na co to je, ty kryptoměny? To je taková loterie, ne? Tam akorát můžete prodělat peníze. Nebo i vydělat. Ale já nevím, jestli to má nějakej smysl,“ prohlašoval Babiš do mikrofonu.

V té době se tématu mohla chopit již víckrát zmiňovaná ODS, ale neudělala to, což opět zaznělo na sociální síti X. „Je škoda, že si vláda nechala toto téma utéct. A těží z toho Babiš, pro kterého je bitcoin něco jako zelenina,“ padlo.

