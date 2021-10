ODS vytáhla leták s potravinami. Všechno prý zdražilo kvůli Babišovi… Chvíli bylo ticho. Pak národ povstal. Jenže ne za Fialu. Ani mazat to nestíhali

reklama

„Babišovu drahotu vidíme všude! Při nákupu jídla, materiálů, ale i u léků! Vláda ANO, ČSSD a KSČM neumí hospodařit a všichni na to doplácíme!!! Uvádí oficiální profil ODS. Svůj ostrý text doprovodil návodnou grafikou. Tři čtvrtiny obrázku zabírá tmavé pozadí se šedou siluetou premiéra. Zbylá třetina je jasná a svěží a ukazuje budoucnost s ODS.

Jenomže její fanoušci tak oslnění nebyli.

V rámci stovek příspěvků je jich drtivá většina namířená právě proti SPOLU.

„SPOLU = 15 % ODS + 3 % TOP 09 + 3 % KDU. Pak se nelze divit, že pokud tlačíte do Sněmovny strany, které na to nemají, vypouštíte i kraviny jako v tom příspěvku. Ty ceny jsou vylhané,“ napsal Petr S. „Plácáte nesmysly, akcelerující inflace má celosvětový rozměr,“ doplnil Jiří C.

„A proč tady mystifikujete občany? Copak AB může za drahotu a řídí mezinárodní koncerny typu Tesco nebo LIDL či Kaufland? Ano, jednu dobu opravdu stálo kilo brambor přes 30 korun a dnes? Já koupil brambory v Tesco před 14 dny v Brně-Kr. Poli za sedm kaček kilo!!! A mrkev za 9,90 kilo!!! A jaká byla sleva na žampiony? To byste asi omdleli! A když vyhrajete volby, vy to změníte a vše bude za levno? Asi těžko, že?!“ kontroval Miloslav S.

„Větší hovadiny jsem již dlouho nečetl, který ekonom to z ODS predikoval. Tak to máte opravdu dost. Velice trapné,“ přidal se Ladislav K. „Dobrý den, nebyli jste to náhodou vy, kdo tady první po revoluci vládli a co váš institut v Brně, pane Fialo? Předat rozkradenou republiku někomu a říct: Starej se! To je podle vás umění?“ ptal se Tomáš M.

„Babiše nemusím, ale ta drahota a daně se zvyšovaly za vás, vy jste s Kalouskem rozkrádali republiku,“ napsala Věra.

„Jste totálně mimo, ale totálně. Ta vaše nenávist a program Antibabiš vás pomalu, ale jistě směruje do propadliště dějin. Tam, kam dnes už míří kdysi slavná ČSSD, ta totiž také zradila své voliče. Protože kdybyste nebyli zalknuti nenávistí, nikdy nespácháte takový nesmyslný předvolební slepenec programově a názorově nesourodých stran. SPOLU v nenávisti. Fuj, že vám není trapně,“ rozohnil se Patrik N. „V tomhle jste střelili totálně vedle. Inflaci způsobuje především monetární uvolňování, tedy emise obrovského množství peněz evropskou a americkou centrální bankou a nesmyslná energetická politika EU, kterou vy podporujete,“ přispěl do jednostranné diskuse Zdeněk B.

„Jakože obludné hypermarkety a řetězce uplatňují až 200 procent marže i na tuzemské výrobky, tak za to může současná vláda?“ ptal se Pool P. Bez odpovědi. „Skvělé brambory kupuji od lokálního farmáře za 12 kč/kg. O másle se snad ani nemusíme bavit, protože každý, kdo chodí nakupovat, ví, že stojí 30–40 Kč, když není v akci a zbytek, to už si každý člověk s průměrným IQ dokáže vyhledat sám. Babišova drahota je absolutně neobjektivní kampaň,“ přidal Kuba Š. „Srovnávat dnešní ceny s cenami v roce 2010? Vy už fakt nevíte, kudy kozy hnát,“ pozastavila se Lucie K.

Psali jsme: Další milionové dotace. Platí stát, platí Brno, platí Masarykova univerzita. Předseda ODS. Jeho syn. Trháme pavučinu, boříme pyramidu peněz

Podobných příspěvků jsou stohy.

„Co vám, pánové, na ten nesmysl, kterým chcete získat voliče, mám říci. Sami velmi dobře víte, že tomu tak není. To je tržní hospodářství. Je to důsledek zdražování energii. A deficit je i důsledkem covidu. To všechno dobře víte, a přesto oblbujete a lžete národu. Jste trapní a nechutní. A SPOLU půjdete do zadele,“ zmínil Jaroslav Š.

„Nebýt vašich lumpáren od devadesátých let, tak žádný Babiš nebyl. I jeho zbohatnutí bylo podle vámi schválených zákonů a samozřejmě s využitím svých zpravodajských kontaktů z minulosti,“ připsal další.

Nutno konstatovat, že takto negativní paletu názorů vůči ODS naše redakce dlouho neviděla. Mezi stovkami přispěvatelů se našlo jen minimum, které se koalice SPOLU v souvislosti s vysokou cenou potravin, za níž údajně Babišova vláda může, zastalo.

