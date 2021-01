Obamův muž v ČR: Trumpa musíme pohnat k zodpovědnosti. Tlak klidně do konce jeho života

reklama

Mezi těmi, kdo vtrhli do Kapitolu, byl i muž s nápisem na tričku Tábor Osvětim, právě Eisenova rodinná historie je s Osvětimí spojená, situaci proto vnímá velmi osobně. „Kvůli rodinné historii mé matky, která přežila Osvětim. Vidět muže, který takto zesměšňuje holokaust, a nebyl jediný, bylo to pro mě velmi osobní. Toto hnutí extrémně ultrapravicových následovníků Trumpa je plné neonacistů a rasistů,“ komentoval výjevy v americkém Kongresu.

Varoval jsem už dávno před tím, že situace může vygradovat do takových rozměrů. „Varoval jsem před tím. To, jakým způsobem Trump popíral volební výsledky a demokracii, s tou obří falešnou lží. A pak ty lidi popírají holokaust. To vše se 6. ledna spojilo. Bylo to strašidelné,“ doplnil Eisen.

Svými slovy shrnul, čím útok na Kapitol byl: „Říkám tomu povstání a vzpoura proti vládě. Byl to násilný protest. Byl to v podstatě převrat lidí, kteří jsou u moci,“ podotkl, že napaden nebyl pouze Kongres, ale také exekutiva.

Malá skupina těchto násilných pravicových extremistů v Americe byla však vždy. „Například Timothy McVeigh, pachatel bombového útoku v Oklahoma City, Ku-klux-klan, jsou tu zastánci nadřazenosti bílé rasy, antisemité, násilné skupiny,“ uvedl.

To, co je podle Eisena odlišné, je, že teď mají prezidenta, který to podporuje a podněcuje. „To je pro naši zemi obrovská výzva. Na tomto chování bylo oficiální razítko,“ podotýká.

Je rád, že Trump byl nakonec donucen to násilí odsoudit. „My se ale teď budeme muset soustředit na to, jestli dokážeme toho džina, který byl vypuštěn z lahve, vrátit zpátky,“ doplnil Eisen.

Ale i když Trump teď bude podle posledních průzkumů odcházet z funkce coby prezident s nejnižší popularitou v měřené historii, tak stále má i po událostech z Kapitolu miliony a miliony příznivců.

Úkolem nastupujícího amerického prezidenta Joea Bidena bude prý vyhnout se nějaké formě společenského kolapsu. „Přináší centristickou zprávu, nabídku spolupráce, jakožto demokrat má dlouhodobé vztahy s republikány a podle mě je to jeho zásadní výhoda. A je potřeba také zdůraznit, že drtivá většina násilí odmítla,“ podotýká Eisen.

Následně připomíná, že aktuálně Donalda Trumpa podporuje nejméně lidí v historii. „Ta čísla se pohybují okolo 30 procent, což je výrazně méně, než měl kdykoli předtím. A mnoho lidí z těch, kdo pro něj hlasovali, průzkum za průzkumem odsuzují násilí. Ty nejextrémnější formy násilí, které Trump podpořil a ke kterému vyzval,“ zdůrazňuje.

„Já si doopravdy myslím, že on podněcoval k násilí, nejen projevem, který přednesl před útokem 6. ledna, ale už předtím měsíce vyzýval k násilí, když říkal, že byly volby ukradeny, že byla ukradena demokracie,“ zmínil, že je pochopitelné, že pokud lidé věří, že jim někdo jejich hlasy, jejich demokracii ukradl, chtějí s tím něco dělat.

„Trump lhal a je potřeba jej za to hnát k zodpovědnosti,“ pokračuje s tím, že ale jsou zde do budoucna přísliby, že se z toho může Amerika dostat. „Uvidíme, jestli budou republikáni ochotni jednat s Bidenem a domluvit se na nějakých kompromisech, dosáhnout společně řešení našich problémů,“ dodává.

Eisen spolu s konzervativním kolegou pro New York Times napsal, že kdyby šéf republikánů Mitch McConnell chtěl, mohl by senát stihnout soud s Donaldem Trumpem ještě před koncem jeho funkčního období.

V kontextu toho vyvrátil objevující se pochyby, jestli je to vůbec v souladu s ústavou. „Ne, nejsou žádné pochyby. Jednoznačně to je v souladu s ústavou, právní princip je jasný: impeachment může pokračovat dál až do posledního dne života. Diskvalifikace, to je to klíčové,“ uvedl Eisen.

Dal za příklad 18. století, kdy byl impeachment Williama Blunta. „Impeachment a soud se také konaly až po jeho odchodu z úřadu. V 19. století jsme měli případ Williama Belknapa, i tento impeachment se konal až po jeho opuštění úřadu,“ řekl Eisen, podle kterého neexistuje důvod, proč by se totéž nedalo aplikovat na prezidenta.

John Quincy Adams, syn jednoho ze zakladatelů Spojených států, slavně řekl, že se impeachment může konat až do posledního dne života, což je podle Eisena přesně pravda.

„Celá řada právních názorů, které jsme slyšeli od prezidenta Trumpa, je nesmyslná,“ konstatoval Norman Eisen závěrem.

