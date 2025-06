Drahá Praha: Herečka vydělává 150 tisíc měsíčně. Na hypotéku ale nedosáhne

„Jsem tady jako zástupce všech finančně negramotných lidí,“ řekla se smíchem hned ze začátku rozhovoru herečka Aneta Krejčíková, která aktuálně bydlí v podnájmu a rozhoduje se o možnostech dalšího svého bydlení, zda zůstat v nájmu či pořídit vlastní nemovitost. Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7815 lidí

„Jsem z toho zoufalá. Hrabu se v tom denně a jsem otrávená z těch cen,“ přiznala herečka. Ačkoliv sama dle svých slov nutkání vyloženě vlastnit nemovitost nemá, tak ji trápí, kolik peněz měsíčně dává za nájem, za který jí ale nezůstává žádný majetek, což považuje za finančně nevýhodné – obzvlášť s ohledem na budoucnost svých dětí.

„Když se selským rozumem podívám na to, kolik zaplatím měsíčně za nájem, protože platím velký být kvůli rodině, tak mi přijde jako úplná hovadina, abych takhle házela peníze z okna a moje děti z toho potom nic neměly,“ řekla Krejčíková.

Rusňák pak vysvětlil, proč podle něj dává z dlouhodobého hlediska smysl pořídit si nemovitost na hypotéku. Uvedl, že ceny nájmů budou v čase růst – a to jak nominálně, tak reálně. Naproti tomu výše splátek hypotéky zůstane nominálně stejná, nebo se může dokonce snížit. Reálně se pak zatížení hypotékou bude postupně snižovat.

„Až vám bude padesát nebo šedesát, tak ceny nemovitostí a nájmů budou úplně někde jinde a vaše možnosti, pokud by úroveň vašich příjmů zůstala podobná, tak pro vás bude mnohem složitější se k takové nemovitosti dostat,“ vysvětlil Rusňák.

Krejčíkové je v současnosti 34 let, Rusňák jí proto sdělil, že z pohledu bankovnictví je člověk do pětatřiceti let brán jako mladý a stačí proto menší podíl vlastních zdrojů, konkrétně 10 %, a může si vzít větší hypotéku vůči ceně nemovitosti. Podle Krejčíkové ale současný systém není nastavený k podpoře mladých lidí. „Spoustu lidí ani nedosáhne na to vůbec o hypotéce přemýšlet nebo si o ni požádat,“ shrnula situaci Krejčíková.

Mezi nejdražší lokality v České republice patří Praha, Středočeský kraj a Brno. Byt pro rodinu v Praze se může vyšplhat i na 12 milionů korun. Samozřejmě mohou být i dražší, levnější – třeba okolo 8 milionů budou stát byty v panelových domech.

Podle serveru SReality.cz se aktuální cena bytů pohybuje okolo 135 tisíc korun za metr čtvereční. Ceny se pak liší i podle čtvrtí, v centru na Vinohradech se průměrná cena pohybuje až okolo 163 tisíc korun za metr čtvereční. Na okraji Prahy v městské části Újezd nad Lesy to pak je „jen“ 108 tisíc korun za metr čtvereční. Pro mnohé mladé lidi je tak vlastní bydlení prakticky nedosažitelné – i když mají práci a příjem.

„Je to drahý,“ seznala herečka a podělila se o svůj dřívější sen o vlastním bytě v centru Prahy a k tomu o chatě v Krkonoších. Dnes už tento sen považuje za nereálný.

„Momentálně nemáme kde bydlet, takže spíš koukám, kde ubytuju svoje děti. Koukáme po bytech na okraji Prahy. Ale jsou to tak šílený peníze…“ řekla Krejčíková a upřímně přiznala, že ačkoliv má pravidelný příjem, nemá žádné úspory.

„V průměru si vydělávám okolo 150 tisíc měsíčně,“ uvedla otevřeně Krejčíková. Tomáš Rusňák herečce doporučil, že by si měla nechat zpracovat finanční plán, možná se obrátit na finančního specialistu. Sám přiznal, že pro svou rodinu mu trvalo najít bydlení 3 roky.

Celý rozhovor s herečkou Anetou Krejčíkovou ke shlédnutí ZDE:

