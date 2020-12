Obrázek Zemana v Respektu. Už i kavárně vadí. Máme slova z Hradu

Čtenář pondělního Respektu se na poslední stránce setká s karikaturou Miloše Zemana, tentokrát o tom, jak veterán druhé světové války zaslal prezidentovi zpátky pamětní list. Podle reakcí na sociálních sítích se tentokrát karikaturista netrefil do správného vkusu. Ozvalo se, že nejenže je karikatura urážlivá, ale není vtipná. A také, že to je perfektní ukázka toho, proč Miloš Zeman vyhrál a jak se rozděluje společnost. „Připomíná to karikatury v nacistickém týdeníku Der Stürmer,“ řekl pro PL prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

reklama

Minulý týden proběhla médii zpráva o tom, jak veterán RAF Tomáš Lom vrátil prezidentu Miloši Zemanovi pamětní list k výročí osvobození Československa. Svůj čin odůvodnil tím, že chování prezidenta považuje za vlastizrádné. „Domnívám se, že vzhledem k Vašim stále zjevnějším aktivitám, jež se mi jeví jako vlastizrádné ve prospěch systémových protivníků České republiky, je protismyslné, abyste právě Vy rozesílal Pamětní listy ‚k výročí osvobození Československa‘ lidem, kteří za vlast nasazovali život,“ napsal.

Anketa Má ČSSD odejít z vlády? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 504 lidí

Tomuto gestu se dostalo pozornosti v Respektu v rekapitulaci událostí minulého týdne. Zatímco v textu nechal Respekt mluvit Tomáše Loma za sebe, na poslední stránce je doprovodil jeho slova ilustrací, která není k Zemanovi vůbec lichotivá, mírně řečeno. Dva osobní strážci informují prezidenta se slovy: „Válečný veterán Tomáš Lom vrací pamětní list,“ a „Stejně ho nemáme čím přebalit.“ Co z karikatury vyplývá, nechť si čtenář doplní sám. S obrázkem se za Respekt pochlubil filmový režisér Jan Hřebejk, od kterého na adresu Miloše Zemana a jeho voličů také nezaznělo málo. A Hřebejka pak sdílel twitterový profil Respektu.

ParlamentníListy.cz už získaly vyjádření mluvčího prezidenta Zemana: „Připomíná to karikatury v nacistickém týdeníku Der Stürmer.“

Ani na internetu se Zemanova karikatura nesetkala jednoznačně s pochvalou či odsouzením. Pod Hřebejkovým tweetem se našlo dost obojího. Ozvalo se např. „Super karikatura“ či „Co jiného si dědek pletichář zaslouží“ nebo „Syrově objektivní. Nač chodit kolem horkého pudingu“ popřípadě „Jen houšť do dědka protivnýho“.

Super karikatura. Platíme starému pánovi jeho merendu a on se nám odvděčil tím, že jako prezident nepracuje. Každého jiného by za to z práce vyhodili. — komplikovanamanzelka (@komplikovanaman) December 14, 2020

Ano, správná titulka: naprosto bez RESPEKTU!

Co jiného si dědek pletichář zaslouží. — Tomáš Smrček (@TomSmrek2) December 13, 2020

Syrově objektivní. Nač chodit kolem horkého pudingu. — Pavel Haraším (@PavelHarasim) December 13, 2020

Jen houšť do dědka protivnýho?? — Karel Vodak (@7carlos5) December 13, 2020

Ale byly i negativní reakce, a to z mediálního prostředí. „Mně na tom nevadí, že je urážlivý, ale že to při tom není vtipný,“ reagovala Zuzana Vlasatá z Deníku Referendum.

Mně na tom nevadí, že je urážlivý, ale že to při tom není vtipný. https://t.co/ZhaKK30dOw — Zuzana Vlasatá (@zuzanavlasata) December 13, 2020

„Má to být jen ubohé, nebo tam byla i snaha o vtip?“ myslel si obdobně Daniel Morávek, zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz.

Má to být jen ubohé, nebo tam byla i snaha o vtip? https://t.co/HeMtUyMDDT — Daniel Morávek (@DanMoravek) December 13, 2020

„Na co se opravdu netěším: Až to demoblok za rok vyhraje a pražští liberálové přejdou ze stavu ‚Česko je v hajzlu!‘ do stavu ‚To jsme vám to nandali, vidláci!‘ Tenhle obrázek je toho takovým předvojem...“ hodnotil odmítavě karikaturu profesionální sázkař Michal Sirový.

Na co se opravdu netěším:



Až to demoblok za rok vyhraje a pražští liberálové přejdou ze stavu „Česko je v hajzlu!“ do stavu „To jsme vám to nandali, vidláci!“



Tenhle obrázek je toho takovým předvojem... ?? https://t.co/GgMOU6SQ30 — Michal Sirový (@sssirda) December 13, 2020

„Tohle si zaslouží skutečný Despekt,“ mínil marketér Ivo Půr.

Tohle si zaslouží skutečný Despekt https://t.co/KMqdnzmTjI — Ivo Půr (@ivopur) December 13, 2020

Podobně se vyjádřil podnikatel Jan Palaščák: „Chápu tuto potřebu intelektuálů a umělců. Ale tohle je lidsky ubohý hospodský kameňák, zabalený do deky ze svobody projevu a uměleckého provedení. A jeden z důvodů, proč Miloš Zeman vyhrál.“ Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček k tomu dodal, že si toto vydání Respektu nekoupí. A také programátor Martin Pokorný měl za to, že se jedná o jasnou ukázku rozdělené společnosti: „Hele budiž – ať si klidně srandu dělají, ale až zase Tabery a přátelé budou lamentovat nad rozdělením společnosti, měli by si nejdřív zamést si před vlastním prahem.“

Dneska si halt Respekt nekoupím... — Svatopluk Němeček (@NemecekSva) December 14, 2020

Hele budiž – ať si klidně srandu dělají, ale až zase Tabery a přátelé budou lamentovat nad rozdělením společnosti, měli by si nejdřív zamést si před vlastním prahem. https://t.co/PhWMbBJUv9 — Martin Pokorny (@martin_pokorny) December 13, 2020

Naskytla se i kolegiální kritika: „Se vší úctou ke kolegům v Respektu, tohle je zbytečný, zlý, nevtipný a bez špetky respektu k základní lidský důstojnosti,“ mínil Filip Titlbach z Deníku N a o zbytečné karikatuře hovořil i editor stejného média, Michael Švec.

Se vší úctou ke kolegům v Respektu, tohle je zbytečný, zlý, nevtipný a bez špetky respektu k základní lidský důstojnosti. https://t.co/7TOyEzW5FA — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) December 13, 2020

Proti gustu žádnej dišputát, ale tohle mi přijde takový... zbytečný. https://t.co/ROXBUAXXHB — Michael Švec (@Swecu) December 13, 2020

Moderátor Prostoru X Čestmír Strakatý kladl otázku, zda není karikatura za hranou, zatímco Vojtěch Gibiš ze Seznamu se tázal, zda to nepřipomíná karikatury známého francouzského magazínu Charlie Hebdo.

Že se jedná o zaslouženou karikaturu si naopak myslel moderátor Yakubiho podcastu, přiznaný „organizovaný deviant a fetišista a pražský kavárník“. „Nechci psát, že nejsem mstivý. Ale za to, co Zeman udělal s touto zemí, buď když byl premiérem, nebo prezidentem si to zaslouží,“ tvrdil.

Nechci psát, že nejsem mstivý. Ale za to, co Zeman udělal s touto zemí, buď když byl premiérem, nebo prezidentem si to zaslouží. https://t.co/EJxVmTuh5e — Kuba ???‍?????? (@UnquietBoy) December 14, 2020

Psali jsme: Xavere, troubo, padlo. A také: Přijel doktor. Umírají důchodci, řekl při kafíčku. Ale... Pološílená Čaputová, ryje Topolánek. Ale pořád prý lepší, než Zeman Každý s vlastním názorem je dnes dezinformátor nebo ruský agent. Svoboda slova je ohrožena, bije na poplach ekonom Pikora Prezident Zeman: Měli bychom být jednotní v podpoře Polska a Maďarska ve věci sporu s Evropskou komisí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.