Obsadíme budovu ČT! Aktivista burcuje proti Xaverovi a Lipovské. Něco zaznělo i z Milionu chvilek

Pokud dojde k útoku na politické pořady ČT, bude prý třeba uspořádat tu největší demonstraci v moderních dějinách toho státu. A pokud to nepůjde jinak, nezbude než obsadit budovu ČT. Pokud by ČT útoku neodolala, lidé – podle aktivisty Šimona Hlinovského – se už možná nedozvědí, jakými darebáky jsou prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO).



Aktivista Šimon Hlinovský, mimo jiné častý účastník na demonstracích kampaně Milion chvilek pro demokracii, bije proto na poplach a žádá, aby tomuto scénáři bylo za každou cenu zabráněno.

„Všichni si dobře pamatujeme, jak to dopadlo před dvaceti lety. Pokud tato rada zvolí ředitelkou České televize Bobošíkovou nebo někoho podobného, měli bychom obsadit televizní budovu a nepustit ji dovnitř! A pokud si někdo dovolí zrušit politické pořady, tak bychom měli uspořádat největší demonstraci v českých dějinách! Televizi máme proto, aby se z ní lidé dozvěděli, že Zeman a Babiš jsou darebáci, a pokud by to televize zamlčovala, musíme proti tomu protestovat!,“ napsal Hlinovský na sociální síti Facebook s odkazem na televizní stávku na přelomu tisíciletí, kdy měla zpravodajství šéfovat Jana Bobošíková, ale „zaměstnanci se postavili na odpor a s podporou části veřejnosti dosáhli změny,“ napsal Hlinovský.

Za generálního ředitele České televize Petra Dvořáka se postavil i již zmíněný spolek Milion chvilek.

„Ve středu přišel první útok z Rady České televize,“ informuje na svém facebooku spolek Milion chvilek, který v reakci na odvolání dozorčí komise povstává do boje o Českou televizi. „Proti pokusům o její ochromení“ se plánuje ozvat při „on-line demonstraci“ nazvané Rok změny: Začínáme!, plánované na pondělí 16. listopadu. Sdílí slova bývalého člena Rady ČT Vratislava Dostála o zformování většiny radních proti generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi, kdy odvolání dozorčí komise bylo jakýmsi testem její síly.

V podobném duchu se na obranu ČT postavil také senátor Jiří Drahoš.

Další člen Rady ČT Lubomír Xaver Veselý tvrdí, že k žádnému útoku na ČT nedochází, a pokud senátor Drahoš něco takového tvrdí, Veselému prý nezbývá, než podat na Drahoše trestní oznámení.

„Mne to velmi překvapilo. Bývalý člen rady, který kandidoval znovu a nedostal se tam, psal i to, že už se zformulovala jasná opozice proti řediteli Dvořákovi, to jsou samozřejmě takové blbostí, to je klasická zášť,“ kroutil Veselý nechápavě hlavou.

Odvolání Dvořáka z čela ČT rozhodně není ve hře: „Kdyby se chtěla formulovat opozice proti Dvořákovi, tak by se Rada ČT usnesla a dohodla a mohla ředitele Dvořáka odvolat už dávno. Není to vůbec ve hře,“ ujistil.

Celá věc se podle jeho slov zbytečně zveličuje. „Dozorčí komise, přátelé, je poradní orgán vedle Rady ČT, který nemá právo vydávat nějaká rozhodnutí nebo správní řízení. Tito poradci mohou udělat usnesení o různých věcech a Radě ČT je předkládat,“ připomněl.







„Drahoš lže, člověk nikdy neví, kam strčí dráp, do veřejného života nepatří a k našemu velkému štěstí se nestal prezidentem, to už by bylo lepší, aby volby vyhrál nějaký vycvičený jezevčík, ten alespoň nelže,“ nebral si dál servítky Veselý.

Jediné, v čem s Drahošem souhlasí, je to, že dobu, kdy ČT byla pouze pod vlivem TOP 09, zažít nechceme. „Nechci ani to, kdy senátor, který rozhoduje o našich daních, aby byl lhář a neférový křivák, jako jste, pane Drahoši, bohužel Vy,“ dodal Lubomír Xaver Veselý.

To vše bude mít soudní dohru. „Na příští radě požádám předsedu Rady ČT pana Reného Kühna, jestli by se nemohlo postupovat společně a na takové křivé a neférové lidi podat trestní oznámení. Byl bych rád, kdyby to Rada ČT udělala. Jestli to odmítne, poradím se s právníkem a udělám to já sám,“ oznámil Xaver Veselý na závěr.

