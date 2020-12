Očkování: 9 tisíc dávek bude hned. Pak přijdou miliony, řekl Prymula

reklama

První očkovací vakcíny by měly dorazit 28. prosince. „Vakcíny, které dorazí teď, tak to je víceméně záležitost malého počtu lidí, což se dá zvládnout i bez nastavených systémů. To znamená, když dostaneme něco přes devět tisíc dávek, tak to je samozřejmě možné administrovat poměrně pohodlně. Co bude klíčové, bude připravit se na měsíční dodávky v rámci milionů vakcín. Tam už to bude mnohem náročnější,“ poznamenal Prymula.

První vakcíny podle něj půjdou v symbolických množstvích do regionů. „Když se na to podíváme, tak to jsou opravdu počty, které je možné vyočkovat za jeden den. Mělo by to jít do rizikových kategorií. To znamená, že buď to bude personál nemocnic, nebo rizikoví občané, kteří jsou ve věku nad pětašedesát let a jsou třeba v domovech pro seniory,“ podotkl.

Vláda schválila od pátku přesun do 4. stupně systému PES. Nepřichází to podle Prymuly pozdě? „Samozřejmě je to částečně politické rozhodnutí se všemi důsledky, které to má. Nechci spekulovat, ale myslím si, že v následujících týdnech ve čtvrtém stupni zůstaneme,“ zmínil. Opatření však již více komentovat nechtěl, neboť dle jeho slov to není již jeho zodpovědnost.

Deník Blesk pak v dnešním vydání přinesl shrnutí informací o očkování. Vláda podle něj jedná s šesti výrobci: Pfizer/BioNTech (do Česka má dodat 4 miliony dávek), AstraZeneca (3 mil.), Johnson&Johnson (2 mil.), Moderna (1,9 mil.), CureVac (1mil.) a Sanofi (množství zatím není rozhodnuto). Celkem jde o necelých 11,9 milionu dávek pro 6,9 milionu lidí.

Vakcína se bude aplikovat v nemocnicích, v očkovacích centrech zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu, v ordinacích všeobecných praktických a pracovních lékařů a smluvních zařízeních zdravotních pojišťoven. Připravuje se i využití mobilních očkovacích týmů.

Očkování proti koronaviru bude hrazeno ze zdravotního pojištění.

