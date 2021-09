Očkovaní dem*nti, pozor. Vědec a selhání vakcíny: Vše jinak

Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 20% Ne, bude to výrazně víc 70% Ne, bude to výrazně méně 6% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1477 lidí

„Já to tedy věděl od začátku, slizniční imunologie byla jednou z mých specializací, ale přes mou celkem velkou snahu mě nikdo neposlouchal. Holt jsme museli věci již dokázané ověřit vakcinačním experimentem na lidech... A ještě tohle, protože už i nezávislé servery Seznam.cz a Aktuálně.cz melou úplné nesmysly včetně toho o strmém nárůstu infekcí (Aktuálně): To, že většina nakažených jsou neočkovaní, je jasné – očkované nikdo netestuje. To je asi jako informace, že většina obratlovců v akváriu jsou ryby,“ poznamenal Šinkora.

„To už musí být, aby někdo testoval očkovaného – musí být nemocný, což znamená buď jinou nemoc, nebo selhání vakcíny. Spíš je zarážející, že do špitálů se dostává jen 75 % neočkovaných. Co tam dělá tolik očkovaných? Nesliboval jim někdo ochranu před středním a těžkým průběhem? V absolutních počtech je to třeba šest neočkovaných a dva očkovaní. Díky, skvělý toť výsledek farmaprůmyslu,“ dodal.

„Vakcíny jsou prostě OK pro ohrožené – tedy seniory, lidi obézní a několik diagnóz včetně diabetu, jinak jsou v naprosté většině případů k ničemu. Šíření nemoci nebrání a v několika případech přinášejí zdravotní komplikace.

Ve světle zde uvedeného jsou úvahy o plošném očkování dětí na hranici idiocie a jeho podporovatelé jsou fanatici, kteří ignorují fakta a věří na nesmysly,“ uzavřel.

Šinkora se zároveň ale také vyjádřil ke studii, jež ukazuje, že neočkovaní mají jedenáctkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí. „To je dost dobře možné. Proto radím seniorům, kteří se s covidem nesetkali, ať zváží očkování. Pokud ho ale nechtějí, nikdo nemá právo jim to vnucovat a ani je jinak diskriminovat. Škoda že ta ‚studie‘ neříká, jestli se to týká mladších nebo hodně starých anebo obézních, kterých jsou US plné,“ poznamenal.

Velmi ostrý příspěvek pak Šinkora zveřejnil před dvěma dny. Jde o to, že podle něj jsou nejvíce nebezpeční ti, kteří jsou naočkovaní a myslí si, že jsou za vodou. „Izraelský premiér to řekl jasně a pravdivě – největším nebezpečím jsou očkovaní, kteří neprošli infekcí, protože si myslí, že nemůžou nikoho nakazit. Senioři, bojte se agresivních očkovaných, zvláště těch blbých,“ poznamenává Šinkora. „Ti, kdo jste koronavirus prokazatelně chytili, máte doživotní imunitu, ať si Vojtěch, Svrčinová nebo Vašátová plácají, co chtějí. Kdo virus měl, nechal se naočkovat, aby měl pokoj, a přežil to ve zdraví, tak si asi neublížil, ale rozhodně si nepolepšil. Postcovidoví – jste na tom mnohem lépe než ti, co jsou pouze očkovaní. Jinými slovy, nejvíc seniorů teď pozabíjí naočkovaní dementi, kteří si myslí, že jsou za vodou. A k tomu přispívá vládní rozhodnutí posílat do karantény imunní lidi, kteří mají tu smůlu, že to bylo před více než 180 dny (to číslo vymyslel idiot) a vůbec nekontrolovat očkované, protože tím jim nepřímo říkají – vy nejste nebezpeční. A oni jsou, a to velmi,“ zakončil svůj příspěvek. Imunolog Jiří Šinkora se poměrně ostře vyjadřuje často. „Zemřeš na rakovinu vaječníků,“ vpálil na začátku září ministrovi zdravotnictví za ANO Adamu Vojtěchovi. Toho označil za „prase“ kvůli „ničení sliznic dětí“, tedy povinnému testování ve školách (to již v současné době ministr zdravotnictví zrušil). Psali jsme: „Ty p*ase, zemřeš.“ Testování dětí: Útok na ministra Vojtěcha

