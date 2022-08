Odevzdali jste vrtulníky Ukrajině, nemohli jste hasit! Babišův muž vládě

reklama

Čeští hasiči již více než týden bojují s požárem v národním parku České Švýcarsko v Hřensku. S krocením běsnícího živlu pomáhají i zahraniční stroje. Zapojila se hasičská letadla z Itálie a Švédska a vrtulníky poskytli Poláci, Slováci a Němci. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) přišel při návštěvě Hřenska s myšlenkou, že by Česko potřebovalo vlastní hasičské letouny.

Teplotní výkyvy se v Česku objevují často a podle Rakušana nelze vyloučit, že se požáry budou opakovat.

Podle poslance SPD Jaroslava Foldyny by možná stačilo, kdyby lidé přestali v lesích odhazovat nedopalky cigaret a nezapalovali si ohníčky. „Nic jako globální klimatická krize neexistuje,“ napsal Foldyna Deníku N.

Poslanecký matador Marek Benda má za to, že na požáru nese svůj díl viny i vedení parku. „Nemožnost požáry efektivně hasit asi více souvisí s pochybnými rozhodnutími národního parku a ta by měla být detailně analyzována v čase a smysluplnosti,“ vysvětlil.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Někdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) má za to, že v tuto chvíli hasiči potřebují modernější vybavení. V dlouhodobém horizontu by se podle exministra měla změnit skladba lesů, aby se ze smrkových monokultur lesy proměnily v pestřejší organismus s listnáči.

Další poslanec ANO Milan Brázdil vládě Petra Fialy (ODS) bez servítků vynadal.

„Jako bývalý lékař výsadkář výsadkové brigády speciálního určení (dnešní 601) v Prostějově a jako lékař letecké záchranky v Olomouci s třicetiletou praxí vím, že Česko, tedy tahle koaliční vláda slepená z pěti kusů, by mělo myslet na občany našeho státu a nezbavovat se zbytku ještě funkčních helikoptér na Ukrajinu a pak prosit jiné státy o leteckou pomoc. Požár pak nemusel přerůst v katastrofu. Bohužel tahle vláda na naši krásnou zemi a na lidi, kteří zde pracují a žijí, nemyslí!“ rozčílil se Brázdil.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

Oficiální web, kde můžete položit dotaz: www.anoolomouc.cz

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Třetí poslanec ANO Milan Feranec přidal ještě jednu myšlenku.

„Hlavně by nemělo zakázat auta se spalovacím motorem hasičům. To už by neuhasili lautr nic.“

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poslankyně STAN Barbora Urbanová má za to, že snižování klimatických hrozeb českým lesům pomůže.

„Očekávám mnohem větší politickou odvahu dělat změny, které mohou v důsledku snižovat zátěž pro klima – třeba začít podporovat mnohem víc to, co pomáhá, a mnohem méně to, co naši planetu zatěžuje,“ uvedla pro Deník N Urbanová.

Další informace naleznete zde

Poslanec Martin Exner prohlásil, že je třeba všemi možnými způsoby udržet vodu v české krajině.

Poslanec TOP 09 a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář má za to, že vyřešení tohoto problému vlastně není žádnou atomovou vědou.

„Já myslím, že to není žádná atomová věda. Pro začátek by bylo dobré a žádoucí, aby se lidé i vláda (kterákoliv) smířili s tím, že klima se mění, tepleji bude a vody není nekonečno. Bylo by vhodné začít hospodařit v krajině tak, aby byla schopna víc zadržovat vodu, mohli bychom více obnovovat lužní lesy a meze, nesázet jen smrkové monokultury, ale více se zaměřit na listnaté lesy, v zemědělství dát více na druhovou rozmanitost a neomezovat se jen na řepku a kukuřici, které strašně drancují půdu. Je toho hodně,“ poznamenal Kolář.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš! Turisté po požáru: Neuvěřitelné vysvětlení Václav Klaus po požáru: Selhání vlády a zelená ideologie. Evidentně vyhozené peníze Turisté kempovali kousek od požáru. Dokonce si rozdělali oheň. Policisté byli v šoku Plyn? Vedeme válku, přesně takto si to Putin plánoval. Tohoto poslance STAN ještě neznáte...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama