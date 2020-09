Odstranit Zemana! Od proslavené Milionem chvilek jde vážná výzva. Spadne brada

reklama

Anketa Je dobře, že Zeman nebude zvát Vystrčila na setkání ústavních činitelů? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 2749 lidí



Poslední kapku pro známou demonstrantku představoval nedělní pořad Partie, v němž Zeman vystoupil se svým názorem na cestu šéfa horní komory Parlamentu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. V pořadu Zeman řekl, že již nebude zvát předsedu Senátu na pravidelná setkání s dalšími ústavními činiteli ke koordinaci zahraniční politiky. Návštěva asijské země se dle něj zásadně odchylovala od dohodnuté zahraniční politiky státu.



Zeman v pořadu vysvětlil, že každého čtvrt roku jedná s dalšími ústavními činiteli o koordinaci zahraniční politiky. Na těchto jednáních se prý hlasuje a předseda Senátu Miloš Vystrčil prý v otázce cesty na Tchaj-wan toto hlasování prohrál, ale i přesto se vydal na cestu. „Jeho návrh na cestu odmítli krátce všichni a on přesto na ten Tchaj-wan jel. A já tedy konstatuji, že předsedu Senátu na tyto porady nebudu zvát, protože pokud někdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát,“ obul se do Vystrčila Zeman. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle prezidenta nejde o trest, jen jde o tlak na skutečnost, že se dohody mají dodržovat. Psali jsme: Vystrčil má utrum! Zeman právě ohlásil „trest“ za jeho cestu na Tchaj-wan

Pořad Filipovou zvedl ze židle a po jeho konci se na jejím facebookovém profilu objevil jasný dotaz: „Skutečně neexistuje zákonná možnost, jak se zbavit senilního, pomstychtivého, čínského kolaboranta, který si říká prezident?“

Její příznivci jí radili, co se k věci „zbavení se“ Zemana dá udělat.



Filipová se po „poradě“ dozvěděla, že sice občané nic nezmůžou, ale mohou se obrátit na své volené zástupce, aby ti činili. Podle názorů diskutujících by měli poslanci a senátoři hlasovat o tom, že se měl Zeman dopustit vlastizrady.







Padaly i další názory. Jedna z uživatelek navrhla, že by měli Zemana „zbavit svéprávnosti“.







Anketa Jak nahlížíte na Čínu? Jako na spojence 5% Jako na obchodního partnera 79% S nedůvěrou 10% Jako na nepřítele a cizí mocnost 6% hlasovalo: 11700 lidí



„Na nehorázné chování prezidenta ČR se nehodlám nečinně dívat a jako občan cítím povinnost něco proti tomu udělat,“ napsala Filipová a doplnila výzvu, aby se pod petici vyjádřili i ostatní: „Pokud to cítíte stejně, budu velmi ráda, pokud připojíte svůj podpis k této petici, kterou jsem vytvořila a budete ji sdílet dál.“



„Výzva poslancům a senátorům k odstranění Ing. Miloše Zemana z funkce prezidenta,“ zněl název petice. Nevydržel však dlouho.



„Já bych poupravila to slovo ‚k odstranění‘. Zní to jako věrohodná hrozba násilí,“ upozornili aktivistku komentující a ta se tak dala opět do práce.



„Prezidenta, který je volen přímou volbou, nelze ODVOLAT. Proto úmyslně volím v názvu slovo odstranění. Lze ho totiž pouze odstranit z funkce na základě úspěšné ústavní žaloby.

Pokud u někoho vyvolává slovo ‚odstranění‘ představu jakéhokoli násilí, tak od těchto představ se důrazně distancuji a veškeré násilí striktně odmítám,“ připojila nejdříve.



Nakonec však upravila i název petice na: „Výzva poslancům a senátorům ke zbavení Ing. Miloše Zemana funkce prezidenta.“



V dalším přídavku pak doplnila, co ji k tomu vedlo: „Vzhledem k tomu, že slovo ‚odstranění‘ je skutečně pro mnoho lidí příliš kontroverzní a slovo ‚odvolání‘ je faktický nesmysl, použila jsem tedy slovo ‚zbavení‘.“ Fotogalerie: - Chvilky na Hlavním nádraží

„Konečný název petice tedy zní: ‚Výzva poslancům a senátorům ke zbavení Ing. Miloše Zemana funkce prezidenta.‘ Tento nový název se objeví po rozkliknutí, protože v odkazu již změnit nejde.

Ovšem ať už se řekne zbavit, odvolat či odstranit – jak je komu libo, tak v principu jde stále o totéž – Zeman nemá na postu prezidenta co dělat!“ doplnila.

Na stránce petice pak Filipová ve svém textu apeluje, aby zákonní zástupci posoudili výroky Zemana vůči Vystrčilovi a „zvážili možnost jeho zákonného odstranění z funkce prezidenta“.



„My, níže podepsaní občané České republiky, jsme hluboce znepokojeni chováním prezidenta této země Ing. Miloše Zemana. Se vzrůstajícími obavami sledujeme jeho dlouhodobé působení proti zájmům České republiky a jsme přesvědčeni, že svým chováním porušuje svůj slib daný Ústavou,“ píše se v textu petice, načež následuje prezidentský slib.



„Velmi důrazně proto žádáme naše zákonné zástupce – poslance a senátory, aby posoudili výroky pana prezidenta, týkající se návštěvy pana RNDr. Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu a zvážili možnost jeho zákonného odstranění z funkce prezidenta,“ stojí ve výzvě. Fotogalerie: - Chvilky na Staromáku

Podle Filipové se Zeman prohlášením o Vystrčilovi postavil na stranu Číny: „Dle našeho názoru není myslitelné, aby se prezident České republiky svými výhružnými prohlášeními na adresu předsedy Senátu České republiky postavil na stranu Čínské lidové republiky, která se svými výhrůžkami vůči naší zemi, jako odplatou za cestu předsedy českého Senátu na Tchaj-wan, nijak netají.“



„Takovéto chování Ing. Miloše Zemana se dle našeho názoru neslučuje s jeho prezidentským slibem, neboť není v zájmu všeho lidu České republiky,“ zní dále a apel míří tentokrát na poslance a senátory, aby jednali v souladu se svým slibem daným Ústavou.



„Zachovejte se v zájmu všeho lidu čestně a udělejte maximum možného pro zbavení Ing. Miloše Zemana funkce prezidenta, neboť dle názoru podepsaných občanů není již schopen tuto funkci vykonávat ve prospěch České republiky,“ obrací se na zástupce obou komor Parlamentu Filipová.







Petice má v současnosti (pondělí 7. 9 v 11.30) 622 podpisů.



A již první lidé dávají vědět, že se také zapojili. „Podepsala jsem s nadšením... Je skandální, co ta kreatura předvádí!“ objevilo se pod facebookovou výzvou od jedné ze signatářek.







Dosah petice však po určité době může být značný, jelikož se Filipová mezi příznivci Milionu chvilek stala dosti známou tváří. Aktivistku a demonstrantku proslavila žaloba na Babiše, v níž se ohradila proti jeho výroku vůči demonstrantům na srocení z předloňského 11. července, kdy poslanci rozhodovali, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Babiš v reportáži následně uvedl, že protestující jsou „stále stejní lidi“ a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže „nějaká motivace tam bude“. Premiér podle ní svými vyjádřeními zasáhl do jejích práv.



Po rozhodnutí okresního soudu v její prospěch se Babiš proti verdiktu odvolal s tím, že výroky nebyly způsobilé zasáhnout do práv Filipové a obecně nejsou dehonestující.



Po úspěchu u soudu se Filipová stala známou tváří Milionu chvilek a často se objevuje jako jedna z hlavních účastnic akcí spolku. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Zatímco ze soudního sporu s premiérem Babišem vyšla vítězně, horší osud nabralo její podnikání. Svůj koloniál U Jany v obci Koloveč, potýkající se s dlouhodobě likvidačními tržbami, byla nucena zcela uzavřít.



Za neúspěšným podnikáním podle ní nestál špatný podnikatelský záměr, nýbrž podporovatelé Andreje Babiše. „Když to řeknu úplně po pravdě a úplně natvrdo, tak jsem prostě skutečně narazila v plném rozsahu na mentalitu místních, … ten můj soud s Babišem mi místní lidé neodpustí,“ tvrdila Filipová během loňského prosince, kdy již byl závěr jejího podnikání na spadnutí.



„Jestliže tady prostě koluje obecně po obci názor, že: ‚To je ta kráva, co se soudí s Babišem, tam já v životě nepůjdu‘. Jestliže se tady vyskytnou takoví lidé, kteří rozmlouvají, když vidí, že někdo ke mně chce jít, do toho koloniálu, tak oni ho zastaví na ulici a začnou mu to rozmlouvat s tím, že ať ke mně vůbec nechodí, že jsem strašně drahá a podobně, přitom u mě v životě nebyli… no tak prostě proti tomuhle nemám šanci bojovat,“ vzdychala tehdy na videu. Psali jsme: „To je ta kráva, co se soudí s Babišem.“ Aktivistka z Milionu chvilek zavírá obchod na venkově. Prý jí tam schválně nechodili místní Fotogalerie: - Pochod Milionu chvilek

Poté, co jsme o ztroskotání jejího podnikání informovali, se Filipová rázně pustila do těch, kteří z toho měli radost. „Vy paka vylízaný! Páč ráda dělám lidem radost, tak mě velmi těší, že vás tak nesmírně potěšilo zavření mého koloniálu v Kolovči. Oceňuji vaši upřímnost, s jakou mi přejete, aby se mi dařilo i nadále stejně tak špatně, jako nyní. Musím vás ale bohužel zklamat, protože nemám v povaze se vzdávat, takže za nějaký čas se mi bude, na rozdíl od vás, zase dařit dobře,“ vzkázala a dodala, že důvodem jejího úspěchu nebude „že bude kouřit Mináře a Kalouska“, jak si prý někteří mylně myslí a neváhají ji se svými myšlenkami seznámit.

Tento vzkaz prý byl: „Určen všem těm, kteří mne vždy naprosto spolehlivě upozorní svými nechutnostmi, které mi začnou posílat, na fakt, že si mě už zase Parlamentní listy vzaly do huby. Reaguji mluvou, které tyto vrstvy prostoduchého obyvatelstva budou nejlépe rozumět.“



„Mě může urazit pouze inteligent, a to žádný z vás nemá šanci,“ doplnila tehdy podporovatelka Milionu chvilek. Psali jsme: Paka vylízaný. Sprosťárny hvězdy Milionu chvilek: Nepředčítat dětem Psali jsme: Chvilkařka Filipová varuje: Pozor na komunisty! Srpen 1968 a chybějící omluva Zkrachovalá koloniálnice: Takhle hezky mi napsal pan Kalousek Paka vylízaný. Sprosťárny hvězdy Milionu chvilek: Nepředčítat dětem „To je ta kráva, co se soudí s Babišem.“ Aktivistka z Milionu chvilek zavírá obchod na venkově. Prý jí tam schválně nechodili místní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.