Okamura: Důchodcům aspoň 14 tisíc čistého. Ubereme Sorosovi a přidáme rodinám

„Programem hnutí SPD je nezvyšovat českým občanům a českým firmám daně a snažit se, aby lidem zůstávaly peníze, a stát jim je zbytečně nebral, pokud si je vydělají. Zároveň také dlouhodobě chceme garantovat důstojný důchod pro lidi, kteří celý život pracovali a nyní mají nárok na důstojný život ve vyšším věku. Zároveň, a to podtrhuji, nechceme žádné další zvýšení věku odchodu do penze. Naši odpůrci říkají: Je to populismus a nejde to. Jde, a řeknu, kde vzít peníze," poznamenal Okamura.

„Především chceme vzít peníze nadnárodním korporacím, které z této země ročně odvádějí ven do zahraničí 300 miliard korun a nedaní u nás dividendy. Zatímco česká firma, když si vyplatí dividendy v České republice, tak je musí danit. Zvyšme těmto nadnárodním korporacím daň a zároveň snižme zdanění platů,“ apeloval dále Okamura.

„Přestaňme podporovat ze státního rozpočtu a financovat politické neziskové organizace pana Sorose, přestaňme zajišťovat životní úroveň nepřizpůsobivých lidí odmítajících práci štědrými dávkami, nekupujme zbytečně zahraniční zbraně, nedávejme dotace solárním baronům, dejme stop stav na růst nákladů na státní byrokracii a zrušme inkluzi ve školství. Najednou se nám začnou tvořit stamiliardové zdroje k realizaci programu SPD,“ dodal.

„Důchodcům nechceme posílat jednorázové žebračenky před volbami. Chceme pevně vázat růst starobních a invalidních důchodů na růst průměrné mzdy a garantovat ten nejnižší důchod ve výši minimální mzdy, což je dnes cca 14 tisíc korun (čistého) a až od této částky zásluhově. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let, takže se to nebude týkat žádných nepřizpůsobivých. Jen lidí, co si to skutečně odpracovali, nebo invalidů. Tento zákon z pera SPD již leží ve Sněmovně. Kde vzít další peníze na zajištění důchodů? To je zásadní a jednoduché zároveň. Podporou pracujících rodin s dětmi. Na důchod si v rámci dnešního systému nikdo nespoří, jelikož máme průběžně financovaný systém, budou nám ho tedy platit naše děti svými odvody z výdělku. Mám na mysli samozřejmě to, že si nikdo z nás nespoří v rámci odvodů na sociální zabezpečení,“ uvedl.

„Takže podpora rodin s více dětmi je zároveň zásadním zajištěním budoucnosti důchodového systému na příštích dvacet let. Myslíme na budoucnost této země, a to je zásadní rozdíl proti ostatním. Druhým rozdílem je to, že nejsme svázáni se zahraničními korporacemi ani s globalistou Sorosem. Můžeme tedy hájit zájmy této země a jejich občanů a neohlížet se na zájmy těch, kteří chtějí tuto zemi ovládat a vytahovat z ní peníze,“ uzavřel Okamura.