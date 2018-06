Okamura: Matteo Salvini nám ukázal cestu. Jedině SPD!

„Šlo o mimořádně brutální provokaci, která měla vyzkoušet odhodlání nové italské vlády. Neuspěli a plavidlo muselo odplout. Bohužel se okamžitě naskytla možnost přijetí imigrantů ve Španělsku, kde vládnou socialisté. Sedm set imigrantů tedy přijde do zemí EU přes Španělsko. Ukazuje to dvě věci,“ poznamenal následně Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celý facebookový příspěvek Tomio Okamury:

Italský ministr vnitra a předseda naší partnerské strany Liga Matteo Salvini včera zakázal v Itálii přistání lodi takzvané neziskové charitativní organizace, kde bylo 700 imigrantů. Jasně ukázal, co je třeba dělat a proč Ligu lidé volili. Šlo o mimořádně brutální provokaci, která měla vyzkoušet odhodlání nové italské vlády. Neuspěli a plavidlo muselo odplout. Bohužel se okamžitě naskytla možnost přijetí imigrantů ve Španělsku, kde vládnou socialisté. Sedm set imigrantů tedy přijde do zemí EU přes Španělsko. Ukazuje to dvě věci. Především imigrace je realizovaný plán neomarxistů ovládajících EU, který realizují neziskové organizace pod záminkou charity a humanity. Takzvaná ochrana společných hranic EU je lež pro naivní lidi. Druhá zpráva je zásadní a optimistická. Dokážeme této invazi čelit tam, kde uspějí vlastenecké strany. V České republice zatím naše hnutí SPD nesmí do vlády. Podle německého tisku si to kancléřka Merkelová nepřeje a premiér Babiš jí poslouchá. Proto bere do vlády socialisty. Naše hnutí SPD se nevzdá. Příklad Itálie a Rakouska je jasný. Lidé pochopí i u nás, kdo je schopný říct neomarxistům v EU jasné ne jejich diktátu. Je to pouze hnutí SPD. Chceme zachovat náš národní stát a nechceme multikulturní neomarxistickou EU. Nebudeme jejich protektorát.

autor: vef