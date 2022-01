Okamura: Zánik České republiky, to jde Farský studovat do USA

Při jednání vyhlášení důvěry vládě Petra Fialy (ODS) se o slovo přihlásil také předseda SPD Tomio Okamura. A nenechal na nové vládě nit suchou. Konstatoval, že Fiala se podřizuje Bruselu podle něj stejně jako se kdysi kolaboranti podřizovali nacistickému Berlínu. Lokajství a podřízenost této vládě směrem k Bruselu ukazoval Okamura na příkladu poslance Jana Farského (STAN), který se podle předsedy SPD pojede do USA učit, jak definitivně zničit suverenitu této země a Českou republiku vůbec. A to byla jen jedna z věcí, kterou Fialově vládě vytmavil.

V jednu chvíli se kvůli povinnému očkování obul Okamura do ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který než se stal ministrem, sliboval, že bude první, kdo se nahý od pasu nahoru přiváže před Sněmovnu, pokud by očkování bylo povinné.

„Pane ministře Válku, vy jste si, jak vidím, nesundal ani košili. Ale já to ani vidět nechci. Že se nestydíte. Pan ministr se tváří, že mě neslyší, i když tady sedí metr za mnou. Že se nestydíte, pane ministře,“ vypálil Okamura.

Jedním dechem dodal, že SPD iniciovalo zasílání dopisů ombudsmanovi, aby se podíval na povinné očkování proti covidu a podal ústavní žádost o její zrušení. „Jen za týden přišlo ombudsmanovi na 5 tisíc dopisů. A pan ombudsman už tuhle žádost k Ústavnímu soudu odeslal. To je konkrétní výsledek práce SPD. To, že absurdně chcete očkovat dobrovolné hasiče i další skupiny, je vina vlády Andreje Babiše, ale samozřejmě i současné vlády,“ pokračoval v palbě Okamura.

Poté uhodil na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

„Vít Rakušan vyštval policejního prezidenta Jana Švejdara, který se odmítl stát loutkou v rukou vlády,“ rozohnil se Okamura s tím, že to podezření na ovlivňování policie je zcela jasné. „Ale Vít Rakušan odmítl vysvětlit, proč si pozval policejního prezidenta Jana Švejdara a na co se ho ptal. Já jsem slyšel domněnky, že chtěl ovlivnit trestní stíhání Andreje Babiše. Já to nevím, ale toto je tvrzení proti tvrzení a podle mě je to na zřízení vyšetřovací komise. To je šílený, co vy tady provádíte. Kdyby to udělal kdokoli jiný z nás, tak ho budete málem věšet tady z okna Sněmovny. A média také,“ vypálil Okamura.

Poté dal příklad, jak z jeho pohledu vypadá podřizování se Česka zájmům Bruselu.

„Premiér Petr Fiala a tato vláda přímo podporuje Green Deal a zdražování. To je ta servilita vůči Bruselu, která je pro nás nepřijatelná. A tady bych rád upozornil, že energetika je stále v rukou národních vlád, takže se nemůžete vymlouvat na Brusel. Vy prostě nesete odpovědnost za zdražování energií. Já rozumím tomu pragmatismu, že když je tu zlo, které lze využít ve prospěch českých firem, dá se to využít. Ale správně je přece se zlem bojovat. Ano, byli tady lidé, kteří v době nacistické vlády po Fialovsku řekli, je to realita, pojďme toho využít. Ale my nikdy nezradíme české zájmy. My nikdy nezradíme zájmy našich občanů,“ hřímal Okamura.

Z jednání sněmovny: Zmatená Pirátka to vyžrala za vládu. Nevěděla, breptala. Okamura zasáhl Třetí říše, Posselt. Okamura nařkl Fialu ze zrady. Skrytý plán Ho tam pošlete! Au. Babiš zesměšnil vládu. Orbán, Lavrov Jste na toaletě dvě hodiny? Schillerová napomenula nepřítomné ministry

O pár vteřin později si vzal znovu do prádla ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a obvinil ho, že vrací do hra téma zavedení nadstandardů ve zdravotnictví, což podle Okamury v praxi bude znamenat, že všechny zdravotnické služby budou dostupné jen pro ty nejbohatší.

„Chudší lidé budou mít menší standard než bohatší lidé. No to je přece šílený. Já nemám problém s tím, že si někdo chce zaplatit za lepší toaletní papír, ale my v SPD trváme na tom, že každý občan ČR musí mít dostupnou tu nejlepší péči v daném čase,“ hřímal Okamura s tím, že toto bude chtít od Válka vysvětlit. „To, co jsem v pátek slyšel, to je šílený,“ zuřil dál Okamura.

„Já vím, že jste TOP 09 a že TOP 09 je pro bohaté lidi. Také máte cca pět procent voličů. Ale 95 procent voličů vás nevolilo,“ zuřil ve slovní palbě Okamura.

Další ránu zasadil Pirátům.

Na tom, že Piráti dostali do Sněmovny jen čtyři poslance, se ukazuje, že tato strana ztratila důvěru voličů, myslí si Okamura.

„Piráti už ztratili důvěru i vlastních voličů a ti raději volili členy STAN,“ zahřmělo od Okamury.

Uhodil i na samotného předsedu Pirátů Ivana Bartoše, u něhož prý nevadí kumulace funkcí, aby se nemusel bát o práci.

„Kdyby nebyl ve vládě, tak aby nezůstal bez práce a nemusel si hledat jinou práci. Když už by nebyl ministr, tak aby byl aspoň tím poslancem. To je přece smysl kumulace funkcí. A ani se nedivím, že to u Pirátů vyvolalo napětí.“

Poté předseda SPD přešel ke kapitole životního prostředí.

„Kapitola životní prostředí. Tady opravdu nestačím zírat. Vy jste úplně vynechali problematiku dolu Turów, který trápí naše občany v Libereckém kraji, ale místo toho jste napsali, že vyberete národního ptáka. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. To se pak ani nedivím, že se od této vlády distancoval i liberecký hejtman Martin Půta, který řekl, že to není jeho vláda. A to je jinak hejtman za STAN. Ale já se mu nedivím, když vidí tuhle blamáž," hřímal předseda SPD.

Na přetřes přišlo také vystupování na internetu, kde vláda uvedla, že hodlá postupovat ve spolupráci s dalšími státy EU. „Takže vy chcete řešit profily českých občanů na Facebooku s Bruselem? To není legrace, to je šílený. To je úplně otřesný,“ nešetřil nový kabinet Okamura.

Poukázal také na ekonomické plány vlády Petra Fialy a ani tady kabinet nešetřil.

„Vy jste okradli o již slíbené peníze od 1. 1. hasiče i policisty. Navíc, toto své rozhodnutí jste vůbec nekonzultovali s tripartitou, i když jste deklarovali, že budete jednat s tripartitou. Taky už se proti vám bouří tyto organizace. Takže je to výsměch. Vy tady lžete. Hasičům a dalším potřebným profesím jste ubrali, ale zároveň jste předvedli, jak si to představujete sami, že jste zvýšili počet ministrů z 15 na 18, vy jste tady rozdali tolik trafik, když je to ta pětikoalice a zároveň kvůli těm třem ministrům, kteří vznikli navíc, abyste mohli být u korýtka všichni, tak nabíráte nově 73 pracovníků za 43 milionů korun. Takže zatímco hasičům jste ubrali, sobě si přidáváte,“ zaduněl Okamurův hlas Poslaneckou sněmovnou v ozvěně.

Přitom vláda podle něj mohla sebrat peníze politickým neziskovým organizacím, ale i nepřizpůsobivým občanům. A mohla zmrazit platy politiků ještě před lednem 2022. Proto jsou teď od 1. 1. zvýšeny platy politiků o 6 procent. „Pak jste přišli s návrhem platy politiků na pár měsíců zmrazit, SPD to samozřejmě podpořilo, ale vy jste odmítli návrh SPD na zmražení platů poslanců na celé 4 roky. To je ta vaše pravá tvář,“ řekl předseda SPD.

Pustil se i do předsedkyně TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové, která vyjádřila naději, že Maďaři v letošních volbách zbaví moci Viktora Orbána.

„SPD odmítá nepřátelské, a hloupé výroky předsedkyně Sněmovny, že Maďaři mají vyhnat z vlády Viktora Orbána. Pokračuje tak snaha oslabit středoevropskou spolupráci a snaha posunout nás ještě více do područí Bruselu,“ rozčiloval se Okamura. „Nová vláda směřuje k tomu, že už nebude potřeba mít českého ministra zahraničí, ale bude stačit český velvyslanec v Berlíně, jako za Protektorátu,“ nakládal nové vládě dál Okamura.

Navrch dodal, že chtěl dát Markétě Pekarové Adamové možnost tyto své výroky vysvětlit, ale vládní koalice řekla ne.

„Vaše vládní koalice to srabácky odmítla. My jsme chtěli dát prostor, aby to předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová mohla vysvětlit, ale vy jste to zamítli, protože vy se bojíte té diskuse. Na Twitteru, tam, kde není diskuse, tam jste hrdinové, ale tady, kde jsme připraveni na diskusi, tak tady debatovat nechcete,“ zuřil Okamura s tím, že by Pekarová Adamová musela čelit zkušenému poslanci a někdejšímu diplomatovi Jaroslavu Baštovi a dalším zkušeným poslancům za SPD. „Vy byste se jim nemohla postavit argumentačně, když jen tak plácnete něco proti našim sousedům,“ nešetřil Pekarovou Adamovou Okamura.

Ale to ještě stále nebyl konec. Pak si Okamura vzal do prádla poslance Jana Farského, který se chystá na půlroční univerzitní stáž v USA, aby nabral znalosti o tom, jak proběhla federalizace USA a tyto své znalosti mohl případně využít v EU.

„Pojďme dál. Pan Farský, to byl ten, který si tady hrál na pana čistého. Ale teď předvedl pohrdání voliči úplně flagrantní. Pane premiére, vy jste říkal, že chcete sloužit lidem. Ale pan Farský říkal, že odjíždí na půl roku do USA, takže nemůže sloužit lidem. Ještě se lidem vysmál, když řekl, že svůj plat bude posílat jím vybraným politickým neziskovým organizacím. Tak proč vy, pane premiére, ho nevyzvete, aby složil mandát? Pan Farský také říkal, že chce nabrat v Oregonu nové zkušenosti, ale na to nemusí být poslancem, on se přece může vrátit, sloužit vám, ale nemusí být poslancem,“ rozčiloval se Okamura.

„Předsedy STAN Víta Rakušana se na to ani neptám, protože ten řekl, že Farský je jeho kámoš a že ho k ničemu vyzývat nebude. Ale přitom Farský tu stáž prý konzultoval jak s Vítem Rakušanem, tak s panem premiérem Fialou a oba ho prý podpořili. V tom, že tady 8 měsíců nebude nic dělat. To je šílený. Jediným čestným řešením by bylo, aby rezignoval na mandát poslance,“ zuřil předseda SPD.

„Téma federalizace Evropy jde studovat do amerického Oregonu. Jde studovat federalizaci EU, což já bych tady řekl českým občanům, co to znamená federalizace Evropy. No to je zánik suverenity České republiky, to je zánik České republiky. To je to, co bude studovat pan Farský. Proto jede do té Ameriky. A proto on nemůže složit mandát, protože jako neposlanec by pro ně neměl cenu, protože by tyhle věci nemohl prosazovat. Pan Farský jede studovat zánik České republiky, zánik naší suverenity a v tomto má podporu pana premiéra. Ale já se ani nedivím, protože takto to vidí všech těch vašich 108 poslanců,“ tepal Okamura dál Fialův kabinet s jeho většinou 108 hlasů ve Sněmovně.

Nakonec vytáhl téma schválení zákona o referendu a vyčetl Fialově vládě, že se schválením tohoto zákona v programovém prohlášení ani nepočítá.

„Vy nechcete demokracii. Podle mých informací je ČR poslední ze dvou zemí EU, která ještě nemá zákon o referendu,. Ještě pak Kypr. To je ta země, kde to dobře zná hnutí STAN, protože tam má napojení na ty firmy v neprůhledném daňovém ráji,“ vypálil Okamura.

„To, že vy vůbec nechcete zákon o referendu a ty vaše argumenty, že lidé nemohou takto rozhodovat, protože nejsou informovaní, to má znamenat, že vy z českých občanů děláte jeden ze dvou nejhloupějších národů v Evropě? I na Slovensku mají zákon o referendu. Je to těžko prosaditelné referendum, ale mají ho tam. Takže vy chcete říct, že jsme hloupější než Slováci?“ ptal se předseda SPD.

Snad by takto pokračoval dál a dál, ale poslanci se v jednu chvíli vydali na oběd. Schůze byla přerušena.

