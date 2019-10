Okamura o rozpočtu: Zlodějny! Lži o důchodech. Neziskovky. Drahota pro lidi. A vládo, proč kašleš na... ?

Rozpočet a ČSSD. Tomio Okamura dnes ve Sněmovně řešil právě tato témata. Nejdříve se pustil do tvrzení, že ČSSD ve vládách myslela na lidi. Otloukl straně o hlavu Grosse a jeho byt, Davida Ratha nebo ROP Severozápad. A že se zvýší důchody o 900 Kč? Podle Okamury je to lež, protože důchody by dle zákona musela valorizovat každá vláda. Co se týče rozpočtu, prý vůbec nepočítá s tím, že dobře už bylo.

Okamura se vyjadřoval k tvrzení poslankyně sociální demokracie Aleny Gajdůškové, že ČSSD ve vládách vždy myslela na občany a ti měli peněz více. „Nějaké takovéto nepravdy,“ zhodnotil tvrzení. Připomenul, že v letošním roce NKÚ našel finanční nesrovnalosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí v hodnotě 12 miliard korun. Dodal, že se nejedná o první případ nesrovnalostí na ministerstvu, když ho řídila ČSSD, a zmínil jméno exministryně Marksové-Tominové. „Já se ptám: kdy ČSSD vyvodí přímou hmotnou odpovědnost?“ tázal se. Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 39% Ne 61% hlasovalo: 1596 lidí

Dále tvrdil, že ministr financí Ivo Svoboda vytuneloval firmu na výrobu kočárků, za což byl i odsouzen. Zmínil „kakaovou aféru“ člena ČSSD Krause. Okamura dodal, že kauz ČSSD je nekonečně mnoho, a pokračoval dále. Padly zmínky o bytu Stanislava Grosse nebo o kauze „pět v českých na stole“. „To je to skvělé hospodaření ČSSD, když byli ve vládě?“ rozčiloval se předseda SPD. Následoval Petr Zgarba, jenž přidělil spekulantům hodnotné pozemky v okolí Prahy za minimální ceny, dále ROP Severozápad a také David Rath. „To je, jak ČSSD nám tady vládla. To je realita, to jsou fakta, každý si je může dohledat,“ prohlásil předseda SPD.

A začal tepat do Jany Maláčové, potažmo i Andreje Babiše. Že se zvýší důchody o 900 Kč, je podle jeho slov lež, protože v zákoně je dána valorizace 750 Kč, tedy by musel zvyšovat každý, kdo by byl ve vládě. Tedy zvýšení je pouze 150 korun. A někteří senioři prý stejně dostanou méně. „Říkejte pravdu, že zvyšujete o 150 korun,“ vyzval vládu. „Vy jste dovolili takové zdražení v této republice, že těm důchodcům stejně nic nezbývá,“ dodal. Hovořil o zdražení energie a základních potravin, po kterých prý nezbývá seniorům v peněženkách vůbec nic. Tomio Okamura SPD

Obvinil vládu, že na rozdíl od jiných členů V4 se vykašlala na zastropování cen elektrické energie. Pochlubil se, že SPD dávalo ústavní stížnost na zdražení cen energií, ale Ústavní soud ji zamítl. „Vy jste prostě nechali zdražit životní náklady občanům ČR, teď tu ještě říkáte nepravdy, že zvyšujete důchod o 900 korun, a já jsem to opravdu musel uvést na pravou míru.“ Navíc je systém podle něj nespravedlivý, protože se přidává procenty. „Vy naopak poškozujete ty důchodce, kteří mají nižší důchody,“ tvrdil dál.

V otázce rozpočtu mu vadil schodek 40 miliard korun. Dle Okamury dobře už bylo, ale rozpočet s tím nepočítá. „Místo, aby měl naopak rezervy na příští problémy, tak naopak rozdává na okamžitou spotřebu. Je málo investiční a snižuje připravenost naší země na nastávající problémy a těmi bude pokles ekonomiky, pokles příjmů, pokles zaměstnanosti, a naopak růst potřeby sociálních výdajů.

Hnutí SPD samozřejmě podporuje růst důchodů, platů i dalších sociálních výdajů pro potřebné občany, ale takto celkově chybně strukturovaný rozpočet nepodpoříme. Pokud jde o jakékoliv odhady budoucnosti, je třeba říct, že recese – a zřejmě i ekonomická – je už na cestě. Pouze se ji nejrůznějšími instrumenty v USA a v Evropě dařilo odkládat. Přijít ovšem musí,“ mínil předseda SPD.

V rozpočtu SPD prý vadí zvyšování dávek pro nepřizpůsobivé, financování inkluze ve školách a také financování politických neziskovek a zahraničních misí armády. PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

Rozpočet by prý měl být vyrovnaný, nebo i přebytkový. „Ano, máme proměnlivý a leckdy klesající podíl dluhu vůči HDP, to je ovšem hodně zkreslující údaj. Dluh prostě roste a neklesá. A kdyby tak hospodařil kdokoliv jiný, je už dávno v insolvenci. Takové hospodaření předvádí současná vláda a mimo jiné i dosavadní vlády. Náklady na obsluhu státního dluhu, tedy na poplatky a úroky, získává Česká republika tak, že si zase půjčuje. Stále jsme u toho, co v principu u jednotlivců kritizujeme, tedy vytloukání klínu klínem, když si někdo na dluhy zase půjčuje. V komerčních případech u firem takové jednání v současnosti státní zástupci kvalifikují jako trestný čin,“ řekl poslanec.

A dodal: „Chápu přitom, že dluhy jsou z určité části také dědictvím všech předcházejících vlád, kdy se masivně rozkrádal veřejný majetek, ostatně o tom jsem tady před chvílí hovořil na konkrétních příkladech, a stát se stále více zadlužoval. Vím, že deficit státního rozpočtu byl nejvyšší za celou dobu existence České republiky v roce 2009 za vlády ODS a za ministra financí Miroslava Kalouska, exšéfa lidovců i zakladatele TOP 09. Dluh byl za něj konkrétně 192,4 mld. korun – roční deficit státního rozpočtu.“

„Největší neštěstí je, když o penězích nerozhoduje ten, kdo pracuje a platí, ale ten, kdo je má zdarma v kapse. Proto debaty o rozpočtu fakticky moc neřeší, ať už je u vlády v současném systému kdokoli. Jelikož dokud nebudou mít politici přímou odpovědnost, tak se bude zájem partají míjet se zájmy občanů, kteří na rozpočet vydělávají svýma rukama nebo hlavou,“ poznamenal na závěr.

