Okamura o vládě: Mafie, organizovaný zločin. Byli na ta koryta tak lační, že je nepustí za žádnou cenu

V sobotu hnutí SPD zahájilo předvolební kampaň před komunálními a senátními volbami. Podle Tomia Okamury budou důležité, aby ukázaly vládním politikům, co si o nich lidi myslí. Nic jiného než volební výprask totiž podle něj na vládní politiky neplatí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz hovořil také o tom, že poprvé v historii sledujeme, aby předseda vlády na takové úrovni kryl mafie a organizovaný zločin.

Zahajujete kampaň k letošním komunálním volbám a vy jste hovořil o tom, jak budou důležité. Proč jsou právě letos tak důležité, a proč by k nim voliči měli přijít?

Komunální a senátní volby budou letos příležitostí, kde budou moct občané vyjádřit svůj názor na situaci v republice a na vládu Petra Fialy. Budou tedy o současné vládě. Budou tím trochu odlišné od těch minulých, protože se poprvé od roku 1989 stalo, že se nějaká vláda během několika měsíců takovým způsobem zdiskreditovala.

Poprvé se stalo, že premiér České republiky otevřeně kryje politickou mafii a organizovaný zločin u druhé největší koaliční strany. Premiér nikdy neodsoudil chování hnutí STAN a pana Rakušana. A z tohoto pohledu to bude důležitý lakmusový papírek pro to, co si myslí občané. V situaci, kdy vláda neřeší problémy občanů a navíc odmítá mírová řešení na Ukrajině a v podstatě žene naši republiku do války.

Mluvil jste o referendu, jak by se prakticky tato vůle voličů mohla promítnout do budoucnosti vlády?

Hnutí SPD navrhlo už v tomto období zákon o referendu, ale nebyl vyslyšen ani koalicí, ani hnutím ANO. Takže nezbývá, než abychom vyzvali občany, aby svou vůli vyjádřili v komunálních volbách. Ty budou referendem o této vládě.

Strany vládní koalice mají výhodu, že některé z nich jsou v komunále dlouhodobě ukotveny.

Pokud získáte mandát na komunální úrovni, bude na této úrovni nějaká možnost, jak občanům pomoci v jejich problémech?

Víte, jediné, čeho se vládní politici bojí, a vím to, protože už je pár let sleduji, tak jsou volby. Takže když výsledek opozičních stran bude takový, že ztratí své pozice v komunále, tak v těch stranách přijde zemětřesení. A proběhne alespoň nějaká sebereflexe. Takže hlavně proto je důležité, aby občané přišli a vyjádřili názor na tuto vládu.

Co se týče komunálních témat, tak tady bych rád upozornil, že i do komunální politiky se prolínají celostátní témata. Vzpomeňte si, jak krajské volby dokázaly zastavit zdravotnické poplatky.

Takže očekáváte nějaké „tsunami“ na úrovni ČSSD v roce 2008?

To rozhodnou občané. Ale vy jste se ptal, jak to ovlivní ta celostátní témata. V okamžiku, kdy oslabí koalice a posílí opoziční strany, tak v koalici začne pnutí a tlak na to, aby řešili reálné problémy občanů. A toho chceme dosáhnout, aby se začaly řešit problémy, které tu jsou.

Jenže se obávám, jak politiky současné koalice znám, tak toho nebudou schopni. Ale neúspěch ve volbách může znamenat, že se ta pětikoalice začne drolit a otevře to cestu k nějakému jinému řešení.

Očekáváte toto drolení v koalici? Ať po komunálních volbách, nebo možná už před nimi?

Já už jsem v Poslanecké sněmovně pár let a ty lidi znám. Sedíme vedle sebe v sále, nebo na výborech. Oni byli tak lační na ta koryta, a byly takové tlaky od jejich sponzorů, aby se už přisáli na ty státní penězovody, že oni nebudou chtít odejít za žádnou cenu.

První mohou odejít Piráti, protože se svými čtyřmi poslanci nejsou potřeba. Zároveň ale Piráti jsou součástí toho organizovaného zločinu a té politické mafie. Vždyť kampaň té koalice PirSTAN financovaly firmy s neznámými majiteli z daňového ráje na Kypru. Já jsem vyzýval ministry Rakušana a Bartoše, aby řekli, kdo jsou ty koncové osoby, ale jak STAN, tak Piráti k tomu mlčí.

A teď už víme, že oni to říct ani nemůžou. Protože je to organizovaný zločin, a teď prosím cituji policii. A je to politická mafie. Podle všeho je sponzorovaly aktivity kolem organizovaného zločinu.

A Piráti jsou součástí této koalice a nesmí se na to zapomenout. Protože oni už si začali dělat oddělené tiskové konference ve Sněmovně a začínají se osamostatňovat. Ale distancovat se nemohou, oni také byli financováni z těch podivných peněz.

Takže myslíte, že ten vztah Piráti-STAN, že se mění, nebo je pořád na stejné úrovni?

No ono se ukázalo, že Piráti jsou naivní amatéři, kteří nejsou schopni uřídit ani vlastní stranu. Na druhou stranu oni jsou u koryt, vedení Pirátů má různé trafiky, takže je tam tlak i z této strany. A to si protiřečí s tou snahou se distancovat.

Musí se rozhodnout sami, já nejsem Pirát.

Pojďme se bavit spíše o hnutí STAN, o něm se v posledních dnech mluví více. Myslíte, že to, co se odehrálo v Praze, je problém jednoho politika a jednoho regionu, jak tvrdí hnutí STAN, nebo je to v tomto hnutí systematická záležitost celého Rakušanova hnutí?

Celé hnutí STAN je politicko-kšeftařský projekt. Spíše to připomíná politickou mafii. Farský. Polčák, který chtěl provizi za prosazení zákona. Michalik, Rakušan, Gazdík. Místopředseda STAN, ministr školství (v neděli oznámil, že rezignuje, pozn. aut.), který jezdí na dovolenou s podivnými podnikateli a telefonuje si s nimi zašifrovanými telefony.

Kompletní vedení hnutí STAN má skandály podobného typu. A já to říkal už před několika měsíci, a byl jsem tehdy jediný, že Vít Rakušan nikdy neměl být ve vládě. Já ho totiž znám. Sleduju ho v té Sněmovně a vidím, co se kolem něj odehrává. Ten člověk nikdy neměl být v politice a STAN nikdy neměli být ve vládě.

Oni mají mafiózní pozadí, jsou financováni z nejasných zdrojů.

Bavíme se o ministru Rakušanovi, co ministr Gazdík?

No já už jsem řekl, že podle mě STAN nemá být ve vládě vůbec. Šílený je přístup premiéra Fialy, který přímo kryje politickou mafii a organizovaný zločin, neumí to ani odsoudit a vyzvat ministry Gazdíka a Rakušana k podání demise. Takže ruka ruku myje. A já nechci, aby nám tu vládla vláda, která kryje politickou mafii a neumí se k tomu postavit čelem. Nebo je možná dokonce součástí politické mafie a organizovaného zločinu.

Přece to se tu snad nikdy nestalo, aby taková strana byla ve vládě a aby premiér k tomu mlčel.

Ano, stalo se, že mlčel k aférám vlastní strany. Když ODS rozkrádala republiku za Topolánka, tak ano. Ale aby si netroufl ozvat se proti tomu, když to dělá jeho koaliční partner? To tu fakt ještě nebylo.

