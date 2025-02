Okamura po zážitku s fanouškem Ukrajiny řekl vše: Cílem vlády je nepustit SPD k volbám

Mandátový a imunitní výbor k žádosti policie o vaše vydání k trestnímu stíhání za kampaň a africkým „chirurgem“ nepřijal žádné usnesení, tedy nevydal žádné doporučení pro vaše vydání či nevydání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová (TOP 09) avizovala, že bude na plénu hlasovat pro vaše vydání, poslanci STAN a Pirátů též budou podle všeho hlasovat pro vaše vydání. Co si o tom myslíte?

Mandátový a imunitní výbor poněkud alibisticky nepřijal žádné usnesení. Bylo dobře, že místo účasti na jednání výboru na základě trestního oznámení z vládní koalice jsem jel podpořit útulek pro psy. A že mě chtějí vydat vládní poslanci, když na mě trestní oznámení podal přední politik vládní TOP 09 Jiří Pospíšil, mě nepřekvapuje. A nepřekvapuje mě to ani u poslanců STAN, jejichž stranický předseda Vít Rakušan je ministrem vnitra. Cílem vládních stran je mě kriminalizovat a odsoudit za to, že bojuji proti tzv. migračnímu paktu EU, který nechala odsouhlasit sama Fialova vláda.

A jak řekl policejní vyšetřovatel v přítomnosti státního zástupce, chtějí kriminalizovat i celou SPD. Podle mého názoru je cílem vládní moci nepustit SPD k volbám jako hlavní a jedinou pronárodní stranu. Opakuje se i tady scénář německé AfD, Marine Le Pen z Francie, Mattea Salviniho z Itálie a Geerta Wilderse z Holandska. Ať plénum Poslanecké sněmovny rozhodne jakkoli, já se Fialovou koalicí nenechám umlčet a nadále budu bojovat proti masové imigraci a upozorňovat na její rizika.

Když jste šel z demonstrace na vaši podporu, tak vás tam odchytil proukrajinský aktivista a nazval vás ruskou k.rvou…

Video jsem zveřejnil a více než půl milionu diváků vidělo, že ten mladík neměl žádné argumenty a zapletl se velmi trapně do vlastních lží a neznalostí. Lidé, i když spolu nesouhlasí, by si neměli vulgárně nadávat, a já jsem mu i přesto, že mě takto sprostě napadl, slušně argumentoval. Ale je to jen ukázkou chování některých fanatických zastánců Ukrajiny a vládní koalice. A co se týče demonstrace, moc děkuji stovkám lidí, kteří mě přišli podpořit.

Fotogalerie: - Stojíme za Okamurou

Jaderné zbraně by byly dostatečnou zárukou bezpečnosti Ukrajiny, pokud nebude přijata do Severoatlantické aliance, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britskému novináři Piersu Morganovi. Jak se na to díváte?

To je neskutečná drzost Zelenského. Jaderné zbraně Ukrajině? Zbláznil se snad? Poskytnutí jaderných zbraní zkorumpovanému ukrajinskému režimu by jen přispělo k jaderné válce, kterou přece nikdo nechce. SPD prosazuje mírová jednání a aby se ukrajinští „uprchlíci“ vrátili domů. Je potřeba ukončit financování války.

Navíc už ani samotní Ukrajinci nechtějí válčit a střílejí na vojenské verbíře. Tak proč by zabíjení na Ukrajině měli financovat čeští občané? Vojenský nábor a jeho metody budí hněv i mezi Ukrajinci. Incidenty, včetně smrtící střelby na důstojníka a exploze ve dvou náborových kancelářích, zvyšují tlak na již tak neklidnou celostátní kampaň za povolávání civilistů, zatímco nadšení pro vojenskou službu slábne. O rostoucí touze Ukrajince po míru hovoří i průzkumy veřejného mínění.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pohled na Ukrajinu rozdělil i vlády České republiky a Slovenska. Premiér Petr Fiala v Otázkách Václava Moravce prohlásil, že není důvod k obnovení česko-slovenských mezivládních konzultací. Jaký na to máte názor?

S postojem premiéra Fialy nesouhlasíme, a naopak prosazujeme úzkou spolupráci se Slovenskem a se zeměmi Visegrádu. Premiér Fiala není demokrat a neumí respektovat výsledek slovenských či maďarských voleb. Dělá ze Slováků a Maďarů hlupáky, a sám se cítí nadřazenou elitou. Fialova vláda poškozuje naše vztahy se zeměmi Visegrádu a připojila se k hanebnému útoku Evropské unie proti Maďarsku kvůli tomu, že Orbán hájí státní suverenitu. Česko totiž na konci ledna totiž poslalo Soudnímu dvoru Evropské unie žádost o vstup do řízení Evropské komise proti Maďarsku jako vedlejší účastník kvůli zákonu na ochranu národní suverenity, uvedlo v úterý ministerstvo zahraničí. Zákon mimo jiné zakazuje zahraniční financování stran ucházejících se o hlasy ve volbách. Takže je vidět, co Evropská unie a Fialova vláda podporují. Podporují pošlapávání národní suverenity a zahraniční vměšování pro vzoru globalistických sorosovských „neziskových“ organizací.

A mimochodem, dokonce i polská liberální vláda Donalda Tuska se definitivně odmítla podřídit tzv. migračnímu paktu EU, který znamená přerozdělování imigrantů, nebo výpalné půl milionu za každého nepřijatého imigranta. Ale ministr vnitra Vít Rakušan migrační pakt vítá a Fialova vláda se jím hodlá řídit. Fialova vláda jsou podle mého názoru hanební kolaboranti a zrádci.

Pakliže bude SPD v příští vládě, nebudeme migrační pakt respektovat a odmítneme ho. Nechci u nás žádné nelegální migranty z afrických a muslimských zemí.

Psali jsme: „Co si to vymýšlíte?“ – „Vy jste mimo“. Živý vstup. Okamura a Lipavský v sobě

„Téměř denně znásilňují.“ Dusno v Bundestagu. Merz se bouřil proti migraci. Narazil

Jiří Kobza: Započala éra rozumu?

Když jsme u Evropské unie, co říkáte návrhu na unijní směrnici, která by zavedla, že krby a kamna by musely být povinně na elektriku, což je by je několikanásobně zdražilo?

V Bruselu se totálně zbláznili. Jsou to skutečně magoři. Zatímco prezident Trump zrušil americký Green Deal, Evropská unie ještě více přitápí pod kotlem klimatického šílenství a chce zavést směrnici EcoDesign2027, která fakticky zakáže klasické krby a kamna a ta nová budou muset být zapojena do elektřiny! Jen si vezměte, kolik lidí si na chatách vytápí jenom sezónně. Některé chaty třeba elektřinu ani nemají. To mají lidé svá fungující kamna vyhodit a krby zničit? Kdo lidem nahradí škodu, když si teď pořídili nová kamna dle doposud platné legislativy? To je opravdu naprosté šílenství!

A když bude kvůli Green Dealu blackout, lidé si zatopí jak? Pakliže bude SPD v příští vládě po letošních volbách, ihned navrhneme zrušit Green Deal a systém emisních povolenek. Pokud neopustíme Green Deal a nezbavíme se diktátu Bruselu, naše ekonomika půjde definitivně do kopru. Tam už směřuje nyní, ale pořád ji půjde zachránit, pokud včas zabráníme šílenostem Bruselu a Fialovy vlády.

A jak tedy směřujeme do kopru?

Uvedu jedno aktuální číslo. České mzdy se od konce roku 2019 nominálně zvýšily o 27 %, reálně jsou ale kvůli vysoké inflaci o 10 % nižší. Pokles kupní síly je u nás nejvýraznější ze zemí Evropské unie. Vyplývá to z analýzy XTB. Reálné mzdy v Česku výrazně klesly hlavně kvůli tomu, že země zaznamenala jednu z nejvyšších kumulovaných inflací ze zemí EU. Od konce roku 2019 spotřebitelské ceny vzrostly o 41 %!

Hrubý domácí produkt Německa se meziměsíčně dle Spolkového statistického úřadu snížil o 0,2 %. Za celý rok 2024 pak německý HDP zaznamenal propad rovněž o 0,2 %, a německému hospodářství tak hrozí recese. Přitom jiné hlavní světové země ekonomicky rostou. Kvůli navázanosti na německý průmysl a energetiku se navíc potápíme společně s Německem. Musíme se vyvázat z ekonomické závislosti na Německu, je potřeba diverzifikovat náš obchod i na jiné trhy po celém světě, a vyvázat se z bruselských zničujících regulací.

Vláda minulý týden schválila návrh zákona o povinném příspěvku zaměstnavatelů do soukromých penzijních fondů na spoření zaměstnanců v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii. Jak se k věci stavíte?

Jde o další vládní podraz na tyto zaměstnance, kterých je více než 100 tisíc. Tito lidé přitom měli mít podle původního slibu vlády již od 1. ledna nárok na dřívější odchod do řádného a plného důchodu, což vláda po nátlaku ODS a TOP 09 nedodržela. Jako alternativu jim teď vláda nabízí tzv. předdůchod na základě povinného důchodového spoření.

Tato možnost ovšem bude pro drtivou většinu zaměstnanců v náročných profesích prakticky nedostupná, protože vyžaduje naspoření enormně vysokých finančních částek. Na předdůchod je totiž nutné povinně našetřit sumu, která po dobu jeho pobírání jeho příjemci umožní čerpat měsíčně částku odpovídající minimálně 30 procentům minimální mzdy.

V případě pětiletého předdůchodu je tedy nyní nutné našetřit zhruba 800.000 korun. Při průměrné mzdě a plánované výši příspěvku zaměstnavatelů toho lze dosáhnout nejdříve za 37 let! Pokud by byl tento vládní návrh realizován, budou z něj na úkor zaměstnanců v náročných profesích profitovat pouze majitelé soukromých penzijních fondů.