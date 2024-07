Okamura řádil ve sněmovně: Moravec, Fridrichová. Stovky tisíc měsíčně?

Vláda chce u České televize zvýšit poplatek na 150 korun měsíčně, u Českého rozhlasu na 55 korun měsíčně. Rozšířit chce i okruh poplatníků o domácnosti, které mají chytrý mobilní telefon či internetové připojení. Cílem je podle vládní pětikoalice zajištění udržitelnosti financování a nezávislosti dvojice veřejnoprávních médií.

Proti zvyšování poplatků veřejnoprávním médiím tvrdě ve Sněmovně vystoupila opozice. Předseda opozičního hnutí SPD hovořil o tom, že novela je skandální a jde o plošnou daň. „Máme před sebou zcela skandální návrh vládní koalice na další plošné zvýšení daní. Vládní návrh, který má zvýšit povinné poplatky za Český rozhlas a Českou televizi, je ve skutečnosti plošnou daní z televizních přístrojů, rádií, ale i telefonů, tabletů a počítačů,“ hřímal ve Sněmovně.

„Vládní pětikoalice navrhuje nejen zvýšení poplatků, ale i rozšíření okruhu plátců o 600 000 osob, které budou nově povinně poplatky platit, přičemž nově bude povinnost hradit televizní a rozhlasové poplatky pro všechny, kdo mají připojení k internetu nebo vlastní takzvaný chytrý telefon, což je dnes asi většina občanů,“ pokračoval.

Následně návrh označil za nemravný a absurdní: „Návrh je až extrémně nemravný, protože nutí miliony lidí platit za něco, co nekonzumují. Absurdní je tato vládou ordinovaná daň. Kde to skončí?“ pokračoval Tomio Okamura. „Je to, jako by třeba jednomu vybranému pivovaru musel platit poplatek každý, kdo má ústa umožňující pít pivo,“ zmínil přirovnání.

Zajímal se také, jestli vláda zavede i dálniční poplatek pro každého, kdo má vozidlo schopné jízdy po dálnici, nebo poplatek Národní knihovně pro všechny, kteří umějí číst. „Jste, vážení kolegové z vlády, normální?“ pozastavoval se šéf SPD.

Zároveň poukázal, že řada evropských zemí od poplatků naopak ustupuje, jmenoval například Slovensko a Itálii. „Evropské vlády čím dál častěji nastavují financování veřejnoprávních médií, televize, rozhlasu přímo ze státního rozpočtu. Jak jsem řekl, změna zákona o koncesionářských poplatcích je fakticky přeměna koncesionářského poplatku na plošnou daň pro každého, kdo má nějakou elektroniku schopnou přijímat signál. Je to daň za chytrou elektroniku, která nemá ale logiku,“ zopakoval Tomio Okamura.

Připomněl, že Česká televize měla v loňském roce rozpočet ve výši 7,4 miliardy korun. Český rozhlas měl loni rozpočet zhruba ve výši 2,2 miliardy korun. A neví se pořádně, na co peníze jdou. „Celkem nám loni veřejnoprávní média spolkla neuvěřitelných 9,6 miliardy korun. Letos už nepochybně překročíme deset miliard. Deset miliard ročně? Za co, dámy a pánové, za co? To je, oč tu běží. Pošleme peníze a oni si tam na Kavčích horách nebo na Vinohradské s těmi prachy nějak už poradí? Občané sypou peníze a oni si s penězi poradili tak dobře, že teď loudí další miliardy,“ dodal s tím, že Česká televize již několik let odmítá zveřejnit platy hlavních tváří, jako je Václav Moravec či Nora Fridrichová. „Spekuluje se, že berou v řádu stovek tisíc měsíčně. Takže občané se nemají šanci ani dozvědět, jak se s jejich penězi vlastně hospodaří,“ dodal předseda SPD.

Média veřejné služby kritizoval také za to, že mnohdy neinformují objektivně a vyváženě. „Je správné informovat o válečných zločinech Rusů na Ukrajině, opravdu ale pravdivě. Ale kolik informací jsme od České televize a Českého rozhlasu dostali o válečných zločinech Ukrajinců? Nula. Aha. Takže všechny možné organizace, jako je OSN, Amnesty International nebo Human Rights Watch, lžou, když o nich referují a podávají Mezinárodnímu společenství důkazy? Kolik reportáží bylo o nacistických jednotkách na Ukrajině a jejich zločinech? Nula. No, je to zajímavé, protože televize v jiných demokraciích, ve Francii, USA a dalších zemích, zcela otevřeně o zločinech pravého sektoru informovala a další otevřeně informují. Přes svou zaujatost jsou přece jen ta západní média skutečně otevřenější a objektivnější než ta naše. V hlavní předvolební debatě Česká televize zajistila vládní pětikoalici převahu proti opozici pět na dva,“ vzpomněl Okamura, podle kterého by se vedení veřejnoprávních médií mělo „stydět“.

Také předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který hovořil 4,5 hodiny, poukazoval na pořady veřejnoprávní televize a hodnotil jejich moderátory, kteří „lžou a manipulují“. Prohlásil, že „veřejnoprávní televize a rozhlas pomáhají vládě bránit zavedení demokracie v naší zemi“.