Okamura uzemnil Hamáčka: Extrémní? Ne, to jsou názory většiny společnosti. S neziskovkami už je ve válce

Příspěvek by v případě kladného stanoviska vlády mohl pokrýt nejvýše 70 procent celkových nákladů, přičemž by se započítávalo i spolufinancování z dalších veřejných peněz.



Vláda na to reagovala s upozorněním, že některé aktivity by se kvůli takovémuto zákonu nemohly vůbec konat, například velké výstavní projekty. Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Úřad vlády poté přišel s tím, že je komunistický návrh „nadbytečný, nesystémový, zavánějící účelovostí a ve výsledku s fatálním dopadem na nestátní neziskové organizace“.



Komunistický návrh nyní šéfovi SPD připomenul jeden z našich čtenářů. Na dotaz podpory takovéhoto návrhu Okamura reagoval jasným souhlasem. „Jakýkoliv zákon, který zastaví příliv peněz lobbistickým a propagandistickým uskupením, vítáme,“ napsal.



Na to se ozval další komentující. „Ale není to přece špatný návrh? Tímto byste přece znemožnil jakékoli neziskovce kritizovat vládu – tedy i neziskovce, která je užitečná – přece nemůžete hodit do jednoho pytle užitečné a škodlivé neziskovky. Ty užitečné si přece mohou dovolit vládu kritizovat, nebo ne?“ pronesl k Okamurovi. Fotogalerie: - Benefice pro neziskovou organizaci Helppes

Ten v reakci na to píše, že „nikdo nikomu neupírá právo kritizovat vládu, to, co je špatné, je, pokud někdo dělá za veřejné peníze politickou propagandu, a je jedno, zda pro, či proti vládě“.



Upozorňuje přitom, že je „nefér“, aby se některé partaje propagovaly za veřejné peníze prostřednictvím spřízněných neziskovek: „Od toho jsou politické partaje, a řekněme, že i jistý druh politických neziskovek, jako jsou různé stranické instituty. Je přece nefér, aby část politiků nebo partají si dělala reklamu a propagandu za veřejné peníze prostřednictvím spřízněných neziskovek. Ať si kritizuje a propaguje kdokoliv, co chce, s výjimkou propagace nenávistných ideologií, ale za svoje.“



Kromě neziskovek se Okamura vyjádřil i k tomu, že se jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) objevuje ve výročních zprávách Ministerstva vnitra o extremismu. Ministerstvo kupříkladu v předloňském roce ve zprávě psalo, že si Okamurova strana vybírá podobná témata jako pravicoví extremisté a zaujímá k nim i podobné názory. Psali jsme: Vnitro vypustilo zprávu o extremismu. A znovu v ní výrazně figuruje Okamura Fotogalerie: - Okamura, Le Pen, Wilders a spol.

„Označit za extrémní názory, které zastává většina společnosti, je paradox a nesmysl, ale s tím ať se poperou úředníci ministerstva,“ odvětil na další dotaz poslanec.



Co je cílem výročních zpráv ministerstva, nastiňuje dále: „Cílem je samozřejmě nás poškozovat, ale naštěstí normální lidé to vidí přesně opačně, takže snaha SPD dehonestovat nijak nevychází a jen ukazuje zoufalost všech, kdo by tak rádi osídlili Českou republiku – Nigerijci, Somálci, Arabi nebo Pákistánci.“



I přesto, že ministerstvo tvrdí, že SPD pracuje s agendou pravicových extremistů, neoznačuje jej podle své definice za extremistické. Psali jsme: Facebook hrozí zrušením facebookové stránky Tomia Okamury, Radima Fialy i hnutí SPD. Okamura se chce bránit i u soudu 4 % pro SPD. Cože?! Okamura: Pozadí průzkumu. Bakala a další jméno Hamáček si domlouvá post velvyslance v Kanadě? Okamura v rozčílení vypustil nečekanou zprávu Czexit je dětinský? Klaus ml. se naštval a natočil VIDEO. Jde i o Okamuru

