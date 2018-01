Ondřej Gregor Brzobohatý: Dobro může vyhrát nad zlem, pravda nad lží. A pak vysvětlil, že zlo a lež je Zeman

Ondřej Gregor Brzobohatý před prvním kolem přímé volby prezidenta fandil Michalu Horáčkovi, který skončil až čtvrtý. Herec a zpěvák napsal na sociální síti Facebook, že doufal v o něco lepší výsledek textaře a antropologa Horáčka, ale i tak mu první kolo přímé volby prezidenta udělalo radost.

„Součet hlasů především oněch čtyř kandidátů, Horáčka, Hilšera, Fischera a v první řadě Drahoše je obrovská síla, která se momentálně jeví jako pevně soudržná a semknutá v jeden silný hlas, což dává velkou naději tomu, že druhé kolo bude s jistou dávkou dramatu svědectvím vítězství dobra nad zlem. Pravdy nad lží. Možná to zní pateticky, ale podle mě je momentálně patos namístě,“ napsal.

Miloš Zeman podle Brzobohatého opakovaně dokázal, že je lhář a umí si „pravdu“ upravovat k obrazu svému. Informace, které má, neváhá využívat k podlým útokům. V roce 1995 např. Zeman tvrdil, že se chystá v zemi převrat. Důkazy k tomu ale nepředložil a k převratu nedošlo. Podobné informace vytáhl z rukávu v roce 1998 a pojistil si vítězství v předčasných volbách.

„Později ve funkci premiéra, aby zakryl bídné výsledky své vlády, nařkl ministra Josefa Zieleniece, že si za státní peníze kupuje přízeň zkorumpovaných novinářů. Opět to byla lež, a když vyšla potom pravda najevo, Zeman řekl, že to není jeho chyba, že o tom slyšel od svých podřízených. Stejně tak později bez podložených důkazů lživě obvinil novináře Ivana Brezinu, že ho za jeho články platí ČEZ. Ten jeho pomluvu hnal tehdy až před Ústavní soud, který dal Brezinovi za pravdu, připomněl Brzobohatý.

Výčet Zemanových lží by prý byl velmi dlouhý a podle herce nemá smysl vyjmenovávat je všechny. Za mnohem důležitější považuje, aby se českým prezidentem stal člověk, který nebude lhát. Nechce prezidenta, který se dopouští podlých útoků a uzavírá se v bublině spolupracovníků, kteří ho neustále ujišťují, jak je skvělý. Chce naopak prezidenta, který nejvyššímu politickému úřadu v zemi vrátí úroveň.

„Pane Jiří Drahoši, v druhém kole máte hlas můj i mojí ženy Taťány! A pevně oba věříme a doufáme, že se stanete naším prezidentem a prezidentem všech lidí v téhle zemi, kteří už velmi hlasitě volají po změně. Cítíme, že tak jako nám všem je i vám PRAVDA navýsost drahá. Ostatně, determinuje to i Vaše příjmení, podotkl Brzobohatý, který ma závěr přidal smajlíka.

Ondřej Gregor Brzobohatý doslova napsal:

Přátelé,

jsem nadšený z výsledků prvního kola volby prezidenta! Ačkoliv jsem doufal v lepší čísla i pro mého favorita Michala Horáčka, je to stále důkaz toho, že drtivá většina lidí nejen u nás, ale i Čechů žijících v zahraničí, touží po změně a směřování naší země vstříc slušnosti, lidskosti a morálním hodnotám. Součet hlasů především oněch čtyř kandidátů, Horáčka, Hilšera, Fischera a v první řadě Drahoše je obrovská síla, která se momentálně jeví jako pevně soudržná a semknutá v jeden silný hlas, což dává velkou naději tomu, že druhé kolo bude s jistou dávkou dramatu svědectvím vítězství dobra nad zlem. Pravdy nad lží. Možná to zní pateticky, ale podle mě je momentálně patos na místě.

Ačkoliv jsem už několikrát tvrdil, že mám úctu ke stáří, a tak se na adresu současné hlavy státu nebudu vyjadřovat, nemůžu si pomoct a rád bych zmínil pár, nejen z mého pohledu, jasných faktů, které v kulisách děje dalších dnů nelze opomenout.

Miloš Zeman je nejen v mých očích notorický lhář a oportunistický pohádkář, který se nezdráhá snížit se k těm nejzákeřnějším útokům a vykonstruovaným podvodným kampaním, aby zdiskreditoval své soupeře. Nezapomínejme na kampaň minulou, ve které se neštítil vůči Karlu Schwarzenbergovi použít ničeho.

Ale nejen na ni. V roce 1995 si získal pozornost médií prohlášením, že má dokumenty o chystaném převratu v zemi. Lhal, neměl nic! V roce 98 potom zase vyšlo najevo, že jel do Bamberku na utajenou schůzku s českými podnikateli nevalné pověsti, kterým za příspěvky do kasy ČSSD nabídl ministerská křesla. Aby skandální kauzu smetl pod stůl, vystoupil s obviněním, že ministr vnitra za ODS Jan Ruml, americká ambasáda a poradci Václava Havla chystají policejní převrat. Další lež, kterou si zajistil výhru v parlamentních volbách.

Později ve funkci premiéra, aby zakryl bídné výsledky své vlády, nařkl ministra Josefa Zieleniece, že si za státní peníze kupuje přízeň zkorumpovaných novinářů.

Opět to byla lež a když vyšla potom pravda najevo, Zeman řekl, že to není jeho chyba, že o tom slyšel od svých podřízených.

Stejně tak později bez podložených důkazů lživě obvinil novináře Ivana Brezinu, že ho za jeho články platí ČEZ. Ten jeho pomluvu hnal tehdy až před Ústavní soud, který dal Brezinovi za pravdu.

Ten seznam Zemanových lží je odporně dlouhý a já si nechci špinit další řádky jeho vyjmenováváním, nicméně je naprosto evidentní, že Zeman systematicky používá lež jako nástroj mocenského a politického boje. Poslední příklad starý ani ne den, je prohlášení o tom, že ho vedle Andreje Babiše podpořil i Karel Gott. Moc dobře věděl, že lidé v Čechách si Karla Gotta váží a jeho přízeň by mu v druhém kole přinesla několik dalších procent navíc od mistrových fanoušků a fanynek. Ale opět to není pravda. Je to lež! Karel Gott ho nepodpořil. A sám Gott se proti tomuto výroku do médií ohradil.

Já nechci prezidenta, který ustavičně lže a uráží! Který se uzavřel ve své bublině a obklopil se přikyvovači, yesmany a vlezdoprdelisty. Prezidenta, který se chová jako zbabělec, když se lomí v pase před východními mocnostmi a panáčkuje na jejich povel. Nechci prezidenta, který na každém svém vystoupení vypadá, že bude jeho poslední. Chci jeho pravý opak. Nechci lež, chci pravdu!

Pravdivého a opravdového člověka, který, jak už jsem psal, vrátí prezidentskému úřadu tu už dlouhá léta ztracenou noblesu. Ač na mě pan profesor Jiří Drahoš nepůsobil zprvu tak rozhodně a sebevědomě, jsem si jist, že teď přijde ten pravý čas, kdy dokáže, že nic z toho nepostrádá a v měření sil s Milošem Zemanem bude mít jednu obrovskou výhodu a tou je důstojnost!

Pane Jiří Drahoši, v druhém kole máte hlas můj i mojí ženy Taťány! A pevně oba věříme a doufáme, že se stanete naším prezidentem a prezidentem všech lidí v téhle zemi, kteří už velmi hlasitě volají po změně. Cítíme, že tak jako nám všem, je i vám PRAVDA navýsost drahá. Ostatně, determinuje to i Vaše příjmení. ;)

Ať žije lepší Česko bez lži a nenávisti...

