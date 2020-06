Ondřej Hejma: Černoši pohrdají chozením do práce. Kašlou na to. A pozor, nám v ČR hrozí toto

V posledním díle Podtrženo sečteno měl komentátor Ondřej Hejma hned několik cílů. Jednak bývalého premiéra Topolánka, kterému pohaněl jeho Topol Show. „Je to takový vojenský, ten Vyškov z něj čouhá, stříhaný narychlo, stříhal to major Terazky,“ řekl. Na strhávání soch a rabování bychom si prý měli dát pozor, klinikáři podle něho ničení majetku nepovažují za násilí. A přišel i kopanec Bartošovi, že důchodci jsou pro něj „jen číslo“.

Na začátku Xaver nadhodil jako téma další díl show bývalého premiéra Topolánka nazvaný „Ricinové fake news odhaleno. Podaří se Babišovi dosáhnout korupčního prvenství i ve vesmíru?" Hejma řekl, že by bývalí vysocí hodnostáři neměli dělat komediální show. „Jednak jim to člověk nevěří a hlavně si těžko můžou z politiky dělat legraci, když byli její součástí," vysvětlil komentátor.

Připomenul, že Marek Dalík si šel, ať již právem nebo neprávem, za korupci „sednout“. „On bude Babiše kritizovat za korupci, když jeho pobočník si šel sednout za korupci? To je prostě naprosto neuvěřitelně pokrytecký,“ mínil Hejma. Dodal, že ani výkony v show mu nepřijdou dobré. „Je to takový vojenský, ten Vyškov z něj čouhá, stříhaný narychlo, stříhal to major Terazky,“ hodnotil Xaverův host pořad na Info.cz. Babiše je dle Hejmy určitě možné kritizovat za korupci, ale Topolánkovi to prostě nevěří. „Necháme ho bejt, dokud mu za to dávaj honorář, já bych to dělal taky, to je jasný,“ shrnul komentátor.

Pak už došlo na strhávání soch v USA a Hejma poznamenal, že fotka stržené sochy Kryštofa Kolumba mu připomíná sundaného Koněva. „Je to teď to strhávání idolů atd. Přepisování historie, lžeme si do kapsy, neupřímnost strašlivá,“ zhodnotil nový trend. Ale situace je podle něj závažná.

Hejma pak udělal rychlé opáčko z historie, jak Evropané přišli do USA, vyvraždili místní a přivezli černochy na levnou práci. A odsoudil nelidské zacházení s otroky. „Málokdo ví, že George Washington, zakladatel Ameriky, byl otrokář. Měl otroky. A já jsem se dočetl, že třetinu těch otrkoů vyhrál v tombole. Představte si, že bylo možný vyhrát otroka v tombole. Takže oni to mají v sobě,“ konstatoval komentátor.

Zmínil, jak v 60. letech pak černoši dostali občanská práva. „Teď už jste jedni z nás, teď už jste tak trošku bílí, takže račte chodit do práce, normálně, zakládat rodiny, vzdělávat se. Oni ne. Oni tím pohrdají. Tam vzniká rasismus naruby, oni pohrdají těma bílejma. Že je to trapný, ty krysí závody, chodit v 9 do práce, pak domů, dívat se na televizi. To ne, oni jsou svobodnější, oni na to kašlou. Vůbec nic nedělaj, aby se s těma bílejma nějak dali dohromady. Takže ten problém toho rasismu je neřešitelnej, bohužel, protože si lžou do kapsy.“

Uvedl, že když demonstranti okupují část města, tak okupovanému území říkají autonomní zóna. A ničení majetku podle nich není násilí. „Měli bysme si na to dávat pozor, protože naši klinikáři k tomu přistupujou dost podobně, že ten majetek je taková prkotina. Se nepočítá, že jo,“ varoval Hejma a dodal, že problém bude „metastázovat“ do celého světa, což dokazoval na tom, že malá demosntrace proběhla i v Praze. „Co to je za šílenství, v Praze?“ ptal se řečnicky.

Dále se Hejma věnoval tomu, že se v Bruselu bude řešit, zda Andrej Babiš je či není vlastníkem Agrofertu. Podle něj se opět jedná o politickou korektnost a pokrytectví. „Prostě je to miliardář a teď šel do politiky, jasně že má konflikt zájmů jako hrom. Ale nutit ho, aby to dával do nějakého svěřenského fondu a byl osoba obmyšlená nebo neobmyšlená, paní Monika tohle, děti támhleto, to je neupřímné a pokrytecké. Je jasné, že mu to patří, že Agrofert patří Andreji Babišovi. Proč se o tom vůbec bavíme?“ ptal se Ondřej Hejma kriticky. A vyvodil z toho, že pak by měl existovat zákon, že bohatí lidé nesmí do politiky.

„Jak jste jednou miliardář, tak prostě budete mít konflikt zájmů. Protože ovlivňujete své hospodářství díky své firmě, i díky politické funkci. Tomu se nevyhnete.“ Xaver podotkl, že mu na celé věci vadí pokrytectví a přirovnal svěřenský fond k láhvi piva v papírovém pytlíku v USA. „Všichni víme, co je v pytlíku, ale je to schovaný,“ souhlasil Hejma a opět to označil za neschopnost si přiznat pravdu.

Babišovi se Xaver s Hejmou věnovali i dále, když došlo na úterní demonstraci Milionu chvilek. Hejma poznamenal, že to byla „pěkná spartakiáda“, když byli demonstranti na značkách. Komentátor dodal, že už se mu nechce do Minářova spolku kopat, protože „jejich chvilka už minula“. Poznamenal, že se mluví o tom, že by spolek vstoupil do politiky. „Já myslím, že by to bylo dobře, ale nevím, kdo by je do té politiky vzal. Kdo by je přivinul na svou hruď? Kalous? Nebo STANaři? Nebo KDU? Já nevím. KDU možná, protože oni to jsou Halíkovo učni. Oni chodili k Halíkovi a hlásí se k tomu. Já myslím, že KDU by je mohlo přivinout na svou hruď.“ Nicméně podle Hejmy jsou doby zaplněné Letné za námi.

Nicméně Milion chvilek má našetřeno, takže ještě nějakou dobu bude trvat, než peníze utratí a budou muset do práce. „Zatím to nevypadá na žádný volby. To je v podstatě obrovská lobbistická skupina, které Halík něco našeptá, oni to na tom pódiu ventilují a lidem se to líbí,“ shrnul povahu Milionu chvilek pro demokracii.

Došlo i na průzkumy a prohlášení Petra Fialy, že bude sestavovat vládu. Hejma řekl, že malou šanci má, ale bojkot Babiše už ODS jednou nevyšel. „Teď sedí na trestné lavici a fňuká,“ okomentoval chování předsedy ODS. Komentoval i průzkumy, které nepřisuzují TOP09 výsledek nad 5 %. Podotkl, že jsou to opravdu „jen průzkumy“, ale je to podle něj logické, když má TOP09 jen „zlobu, urážky, nadávky“ a nenabízejí žádný pozitivní program.

Hejma se také vyjádřil k odchodu Matěje Stropnického od Zelených. Xaver poznamenal, že ho to zamrzelo, protože Matěj Stropnický byl podle něho nejinteligentnější Zelený. „Všiml jste si toho sloupečku Zelených? Ten byl tak malej, že nebyl skoro vidět,“ odkazoval Hejma na průzkum STEMu. Dodal, že Češi pochopili, že se Zelenými to nepůjde, protože se chovali jako šílenci, a členové strany odešli k Pirátům. Což Xaver předpovídal i u Stropnického. Ale Hejma napůl žertoval, aby se pak moderátor nedivil, že by Stropnický mohl skončit i v Trikolóře.

Od Pirátů pak byl jen krůček k Smetanovu nábřeží, kde ulice ustoupila zahrádce místních podniků. Hejma mínil, že to přesně ilustruje mladou generaci. „Bezvadně bořej, jim jdou ty sochy, vypovídání smluv a zahraniční politika šokujících rozměrů, to jim jde krásně, ale něco postavit, něco vybudovat, jako třeba městský okruh, který by skutečně ulevil pražské dopravě, to ne, to jim nejde,“ hodnotil komentátor. Poznamenal, že konečným cílem je, aby na místě nemohla jezdit auta a prohlásil, že by vedení magistrátu nejradši odstranilo i tramvaje, ale to ještě nemohou. „Protože tramvajema jezdí jejich voliči. Nebo na kolech tam jezdí voliči, to by taky nemohli. Takže dělají tyhle ptákoviny, protože nic jiného neumějí.“

Pak se obul do Pirátů: „Ten jejich předseda, Bartoš, co on je povoláním? Datový analytik. To mi řekněte, co to je. Že si umí zkontrolovat účet v hospodě? Já právě slyším ty jeho výroky, segment 65+, my musíme ochránit ten segment 65+, my jsme pro něj číslo. Moje generace je celá pro něj číslo, 65+.“ Prohlásil, že Piráti důchodce nevnímají jako živoucí bytosti, ale žijí ve světě na obláčku a aby se dostali do médií, tak dělají takovéhle „kraviny“. Dodal, že Praha 1 byla proti, ale bylo jí to platné „jak mrtvému zimník“. „Hřib mocným škrtem pera nařídil a je to,“ shrnul, ale doplnil, že mezi mladými má rozhodnutí úspěch. „To jenom my, segment 65+,“ řekl Hejma a Xaver dodal, že segment 50+ se ke kritice připojí. „A když se všechny segmenty připojí, budoucnost je naše,“ žertoval Ondřej Hejma.

