Ondřej Hejma přirovnal Pavla Novotného k... Ne, tohle starostovi neukazujte

Začátek patřil sjezdu ODS, který byl podle Hejmy „strašná nuda“, alespoň tedy úsek, který viděl. To zajímavé přišlo prý až po kongresu. Komentátora nejvíce zaujala vize Alexandra Vondry o zvolení národního ptáka. A vysvětlil, proč chce Alexandr Vondra ledňáčka říčního, jak uvedl v Prostoru X. „Ledňáček říční je modrej čili klasickej modrej pták, u ODSky má bejt, ale náprsenka a celý břicho je oranžový, socani, rozumíte, zobáček u samiček ze spodní části rudý, a u mladých kousků ledňáčka říčního pozorujeme zelenavé zabarvení, to je Greta,“ popisoval symboliku ptáka Hejma a vyvodil, že v tom vidí vizi europoslance Vondry, že v ČR bude politická situace takováto: ODS, socialistická levice „šmrnclá rudým zobáčkem u samiček“ a nazelenalé mládí. Anketa Chcete, aby v Česku proběhlo referendum o vystoupení z Evropské unie? Chci 96% Nechci 4% hlasovalo: 3642 lidí

Projev znovuzvoleného Fialy ho prý neoslnil, ale jako podstatné vytkl nezvolení Alexandry Udženiji, která jako doporučená kandidátka a ještě k tomu žena nezískala ani polovinu hlasů. Xaver Veselý pak zmínil slova moderátorky ČRo Plus Barbory Tachecí, že žena by měla být ve vedení každé moderní demokratické strany. „Paní Tachecí o tom ví svý, to je jasný,“ odtušil měkce Hejma a nabídl dvě možnosti, jak k nezvolení došlo. Jako fanda konspiračních teorií zmínil, že Udženiju na místo tlačil sám Fiala, aby se jí volbou zbavil. „On se jí normálně zbavil v tom vedení a ukazuje se, že ta čivava, jak říká Petr Holec, dokáže vycenit zuby,“ komentoval tuto možnost. Ale pak tu je prý druhá možnost. A to, že Petr Fiala o své straně nic neví. „Že neví, co se tam děje, co lidi chtějí nebo nechtějí, to je jediné druhé vysvětlení, ale to je snad ještě horší.“ Svěřil se, že on sám ženu ve vedení DOS vidět nepotřebuje.

I Pavel Novotný byl podle Hejmy částečně předhozen vlkům. „Poprvý ho pustili do živý televize za řečnickej stolek,“ odtušil. Nicméně, podle Xavera Novotný říkal pravdu, když tvrdil, že ODS nedokáže své myšlenky prodat. Ale podle Hejmy je snadné říct: „Jste nuly, já jsem hvězda, dělejte to jako já,“ když se straně nedaří. Ale co mají dotyční dělat, prý už neřekl. Hejma si ještě rýpl, že mu proslov starosty Řeporyjí připomenul projevy Miloše Jakeše. „Já jsem to pochopil, že to bylo absolutně prázdné a falešné, slovy otce zakladatele, že tam nebylo vůbec nic, což něco řeklo o Pavlu Novotném,“ doplnil. Fotogalerie: - Pro zemi, která vítězí

Xaver Veselý se také svěřil s jednou konspirační teorií. Že ODS nechává tzv. vystrkovat růžky, aby se někdo mohl skamarádit s Piráty. Hejma na to mínil, že i Novotného projev byl takový pirátský. „Exhibicionista na rekreačních drogách, to je přesně Pirátská strana.“ A Xaver dodal, že jen pár dní poté Novotný debatoval s Hřibem.

V diskutovaných tématech se dotkli i úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery, o kterém Hejma prohlásil, že nezná nikoho, kdo by řekl: „Kubera, to je pěknej hajzl.“ A dodal, že se ukázalo, jaký byl Kubera schopný politik, který se s nikým nepohádal a udržel Teplice. „Prostě Kabáti a Kubera, to jsou dvě teplické akvizice hlavní.“ A ocenil i Kuberovy taneční schopnosti. „On byl vynikající tanečník rokenrolu. Já jsem ho jednou viděl na Pražském hradě, tam byla nějaká rokenrolová kapela a on to rozbalil neskutečným způsobem. On uměl ty figury a vyhazoval ty nohy do vzduchu a teď se otáčel a holky otáčel. Byl to frajer a odešel na vrcholu sil. Myslím, že se do práce pustil takovým způsobem, až to s ním seklo,“ zavzpomínal komentátor.

Hejma s Xaverem též řešili zákaz zahalování, u kterého Pirát Vojtěch Pikal tvrdil, že by pak byly nelegální i závoje nevěst. „To je demagogie. Všichni víme, o co jde. Že jde o to, kdo se komu bude přizpůsobovat. Jestli tedy arabské ženy, které budou studovat na našich školách, budou chtít, tak prostě bez šátku, protože u nás se šátky nenosí, je to nepraktické a tak dále,“ pravil komentátor a dodal, že takhle to začíná a právem šaría a stavbou mešit to pak pokračuje.

K závěru se Hejma věnoval větě, kterou vyřkl 1. krajský místopředseda hnutí Trikolóra v Karlovarském kraji Matěj Drbohlav, tedy že Milion chvilek pro demokracii by se měl zúčastnit voleb, protože by to bylo poctivější.

Psali jsme: Ať jdou do voleb! Bylo by to poctivější. Politik od Klause ml. vyzval Milion chvilek

„S tím se nedá než souhlasit,“ mínil komentátor s tím, že k tomu spolek pomalu směřuje. „Já jsem teď zaznamenal posun u chvilkařů, oni zahajují akci Opozice hledá superstar. Oni budou jezdit po těch krajích, normálně jako my jsme jezdili. První večer se bude řvát: Babiše do koše, a až se dostatečně vykřičej, tak druhý den budou debatní fóra. A tam budou zváni do debaty místní mladí zajímaví lidé, což je docela správné, takhle by se myslím mělo postupovat. A v porotě budou sedět ty moderátoři, hlavní chvilkaři, budou je kritizovat, ty máš špatný šaty, ty šišláš, atd. A budou doufat, že se tam objeví, že se tam objeví nějaká skutečná superstar, nějaký opravdový politik a tam budou lovit ty talenty.“

Xaver se tázal, zda už Hejmovi zavolali, aby v porotě seděl, ale prý ještě ne. A komentátor si přisadil: „Já nevím, jak je to placený. Oni s těma prachama jsou nějaký tajemný. To je jak Česká televize, nevíte, kolik berou. To by mě zajímalo, kolik berou, kdybych měl jít do práce, ne?“

A na konec Xaver probíral rozhovor s šéfredaktorem Mladé fronty Dnes Jaroslavem Pleslem.

Psali jsme: ČT, Klaus ml., ParlamentníListy.cz. Plesl z MF Dnes se s tím nemazal

Hejma ocenil hlavně Pleslovu argumentaci, proč nikdo nechce řediteli ČT dělat konkurenci. Že za to může příklad Jany Bobošíkové: „Ona je krásný příklad toho, jak tam šla s hlavou vztyčenou, a oni ji sejmuli tak brutálním způsobem, že si to všichni po ní už rozmyslí. Prostě to nemá cenu.“ U ČT je podle něj důležité vyřešit peníze. „To, že ČT je zaujatá a fandí TOPce, STANařům a tím to končí, je prostě dané jejich politickou orientací, to je prostě bruselská televize, bruselská linie je naše státní linie a oni ji drží. Já už jsem si na to zvykl, a když se chci dívat na to zpravodajství, tak se dívám, a když nechci, tak se nedívám. Ale ty prachy by se prostě měly vyřešit,“ zkonstatoval Ondřej Hejma, čímž zakončil svůj jubilejní 25. díl.

Celý pořad ZDE:

Psali jsme: Václav Moravec? Xaver přišel vynadat těm, co ho nemají rádi. Stálo to za to Soukup? Maminka o něm řekla toto, sdělil Vlastimil Tlustý. A dodal, kdo tu ve skutečnosti vládne Matador Ivan Langer se chytil za hlavu: S tím Klausem to ODS udělala špatně. Za dva roky může s Trikolórou sedět ve vládě Němcová? Vždy se rozbrečí, dělali si srandu u Xavera. A to nebylo vše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.