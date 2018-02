Ondřej Neff analyzuje: Babiš to má v kapse, protože...

Ve svém komentáři na serveru Neviditelnýpes.cz publicista uvedl, že předseda hnutí STAN Petr Gazdík ale v pondělí upřesnil, že by v podstatě trestně stíhaný Babiš v té vládě mohl být. „Takže to má Babiš v kapse, protože prozápadní je, nechce vystupovat ani z EU, ani z NATO, bez komunistů a okamurovců se rád obejde, a když trestní stíhání nevadí, tak fajn,“ dodal Neff, podle kterého je tu však jeden háček, a to, že STAN mají jen šest poslanců a Babiš potřebuje třiadvacet duší pro minimální většinu za plného stavu Poslanecké sněmovny.

„To jsou ty konce, tam to vede, když se v hnutí mysli něco plácá a pak realita člověka nebo stranu tlačí jiným směrem,“ uvedl Neff, podle kterého trestní stíhání bylo perfektně načasované před volbami a mohlo Babiše sestřelit, až na to, že nesestřelilo a bumerangový efekt postihl hlavně sociální demokracii. „Ta teď ve snaze postavit si do čela výraznou charismatickou osobu zvolila za předsedu pana Hamáčka, který ji má povýšit od hranice volitelnosti nahoru,“ řekl.

Podle Neffa prý přitom stačilo konstatovat, že trestní stíhání za Čapí hnízdo je privátní potíž pana Babiše, nemá souvislost s jeho vládním angažmá a že se mu doporučuje ho co nejdřív vyřešit. „K tomuto závěru ale vede ještě dlouhá cesta přes zákruty a kotrmelce, to, co předvádí STAN, je jeden z nich,“ řekl a dodal, že pan Gazdík možná dělá předskokana.

Nakonec Ondřej Neff poznamenal, že zásada „nikdy neříkej nikdy“ je v naší politice skutečně skálopevná. O čemž se prý přesvědčil v Německu například Martin Schulz, který od „nikdy s Merkelovou“ dospěl až k vyhazovu z funkce. I to se stává.

