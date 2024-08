Orbánovu muži došla trpělivost: Pokud chce Brusel migranty, dostane je

Vedoucí kanceláře maďarského premiéra Viktora Orbána Gergely Gulyás varoval, že pokud bude Komise v Bruselu nadále požadovat, aby Maďarsko přijalo běžence, vláda v Budapešti jim otevře brány, ale rychle všem poskytne jednosměrnou jízdenku do Bruselu.

„Pokud Brusel migranty chce, dostane je. My jim poskytneme jednosměrné jízdenky,“ zdůraznil závazek Maďarska zachovat si suverenitu a kontrolu nad svou národní politikou. Na slova šéfa premiérovy kanceláře upozornil zmocněnec pro organizaci předsednictví Zoltan Kovacs.

A pokud bude kupříkladu Evropský soudní dvůr bránit tomu, aby Maďarsko kontrolovalo své hranice, Maďarsko svou výhrůžku naplní a opravdu běžencům poskytne jednosměrnou jízdenku.

Evropský soudní dvůr zmínil kvůli tomu, že tento orgán před prázdninami rozhodl, že Maďarsko musí zaplatit nemalou sumu za to, že odmítá přijmout běžence. Konkrétně musí zaplatit jednorázovou pokutu 200 milionů eur a penále jeden milion eur za každý den, kdy nebude dodržovat nařízení EU v oblasti migrace. O rozsudku informoval např server britského listu The Guardian.

Udělená pokuta byla vyšší, než požadovala Evropská komise, exekutiva EU, která žalovala Maďarsko k lucemburskému soudu. Soudci také identifikovali „přitěžující okolnosti“ včetně opakovaného chování, které přispělo k závažnosti pokuty.

Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na rozsudek označil rozhodnutí soudu za „pobuřující a nepřijatelné“ a dodal: „Zdá se, že nelegální migranti jsou pro bruselské byrokraty důležitější než jejich vlastní evropští občané.“

Gulyás věnoval pozornost i energetické bezpečnosti Maďarska a i tady dal najevo, že Maďarsko bude hledět především na své vlastní zájmy. Společnost MOL se podle něj snaží zajistit energetickou bezpečnost země. Prý to bude o něco složitější než dosud, když v maďarské energetické bezpečnosti hrála roli Ukrajina, ale Maďarsko prý získá stabilní přísun ropy.

Poté přislíbil, že vláda zvýší platy učitelů na 820 tisíc forintů. Hrubého. To je v přepočtu asi 52 tisíc korun. Ke zvýšení má dojít od roku 2025. Gulyás zdůraznil, že zajištění konkurenceschopného odměňování učitelů je klíčové pro vládní strategii posílení veřejného školství.

Nakonec vystoupila mluvčí vlády Eszter Vitályosová, která popsala jak Orbánova vláda pomůže rodinám s dětmi na začátku školního roku. Mimo jiné prý urychlí vyplácení přídavků na děti. Rovněž potvrdila, že bude bezplatně poskytnuto třináct milionů učebnic a 70 000 učebních pomůcek, přičemž programy školního stravování budou i nadále podporovány prostřednictvím místních samospráv.

