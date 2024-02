Oslabení Američané. 5 % armády pryč. Proč? Šíří se znechucení

Válečný bloger Armchair Warlord na svém profilu na síti X analyzuje problémy se stavem lidí v armádě Spojených států. „Podle všeobecně známých informací americká armáda v roce 2023 nesplnila svůj náborový cíl o obrovskou cifru, a do roku 2024 se její stavy sníží přibližně o 24 000 osob, což je více než 5 % celkového stavu,“ upozorňuje bloger.

Většinu náborové krize lze přitom podle ověřených informací přičíst katastrofálnímu poklesu počtu nově přijatých bělochů. „Jedná se o obrovskou demografickou skupinu, která čím dál méně usiluje o vstup do bojových složek, takže dopad na bojeschopnost armády je obrovský,“ varuje bloger.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% ČSSD 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 12760 lidí

Armáda je navíc v USA podle válečného blogera svým způsobem rodinný podnik. „Lidé jsou rekrutováni svou rodinou mnohem dříve, než s nimi vůbec nějaký náborář promluví. A právě bílí armádní veteráni jsou výše popsanými iniciativami armády znechuceni,“ má jasno vojenský bloger.

„A jakkoli se levičáci budou ohánět tím, že budou tito zaostalci nahrazeni lidmi, kteří budou více vyhovovat jejich preferované ideologii, prostě se to neděje a ani se to do budoucna dít nebude. Armáda se bude muset naučit existovat a udržet se jako jednotná organizace v době, kdy se národ kolem ní rozpadá,“ varuje.

Navrhuje tedy sled několika opatření, které vrátí armádu tam, kam patří. „Je třeba zdůrazňovat – slovy i činy – armádu jako apolitickou organizaci, která podporuje a brání ústavu nad diktátem přechodných prezidentských administrativ. Existuje důvod, proč je tato část přísahy při nástupu do armády na prvním místě,“ radí bloger.

Fotogalerie: - Orbán, Fico, Zeman

Armáda by si také měla přestat hrát na organizaci založené na rozmanitosti. „V armádě je jen jedna rasa (zelená) a také jen jedna sexualita,“ má jasno bloger. Armáda podle něj také musí zdůraznit, že cílem armády je přiblížit se nepřátelům Spojených států amerických, bojovat s nimi a zničit je v boji zblízka. „Musíte lidem ukázat, že vojáci jsou schopni vstoupit do pekla, a tak je to v pořádku,“ tvrdí bloger.

Problémy jsou samozřejmě širší včetně mizerného platu, bydlení nebo byrokratického pekla v případě vojenské kariéry. „Ale to všechno existovalo i před deseti lety a náboráři byli tehdy úspěšnější. Nyní je tu ale opravdová krize a bude to vyžadovat skutečné vedení a skutečná opatření, abychom se z toho vymanili. Doufám, že naši současní velitelé jsou schopni tohoto úkolu nebo jsou ochotni uvolnit místo těm, kteří to dokážou,“ dodává bloger.

According to widely-reported leaks the US Army missed its recruiting target by an enormous amount in FY23 and will shrink by some 24,000 people going into 2024 - over 5% of its end strength. Apparently most of the positions being cut are already empty.



It's no mystery why this… pic.twitter.com/kMtjtIEu0K